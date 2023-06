Prigozhin: «Non volevamo rovesciare Putin ma salvare il Gruppo Wagner»

«Non volevamo rovesciare Putin ma salvare la Wagner». Evgeny Prigozhin, il leader della Wagner, con un video è tornato a parlare a due giorni dalla «Marcia su Mosca» che ha portato i suoi uomini a 200 km dalla capitale russa.

«La Wagner ha dato vita alla sua marcia verso Mosca per "esprimere una protesta" e "non per rovesciare il governo del Paese", ha detto Prigozhin. La marcia organizzata verso Mosca dalla Wagner aveva lo scopo di impedire la "distruzione" della compagnia militare privata e chiamare alle loro responsabilità "quegli individui" che "hanno commesso un enorme numero di errori nell'operazione militare speciale" in Ucraina.