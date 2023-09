Da quando Giorgia Meloni ha assunto l'incarico di Premier, l'evoluzione dei sondaggi politici ha rappresentato un'interessante parabola di consensi e dissenso all'interno del panorama politico italiano. Dal suo insediamento fino alle più recenti valutazioni, analizzeremo in profondità le oscillazioni di opinione e le intenzioni di voto dei cittadini italiani.

L'insediamento del governo

L'ascesa del governo Meloni è stata accompagnata da grandi aspettative e un iniziale sostegno positivo. Tuttavia, nel corso dei mesi, si è assistito a una graduale contrazione di consensi. Nel mese di luglio, per la prima volta, il 47% degli elettori ha espresso una valutazione negativa del governo, in contrasto con il 42% di giudizi positivi. Questa tendenza si è mantenuta costante, con il 47% di insoddisfatti rispetto al 42% di soddisfatti, indicando una crescente polarizzazione di opinioni.

Valutazione dell'Operato di Giorgia Meloni

Un trend simile si è riscontrato nell'opinione riguardo alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per la prima volta dal suo insediamento, le valutazioni negative superano quelle positive, con il 46% di voti contrari al 44% a favore. Questo fenomeno rappresenta un leggero appannamento del consenso, riflessosi nell'indice di gradimento che è sceso al 49%, rispetto al 52% di luglio. Si tratta di un calo del 3%, indicativo di una fase di maggiore scrutinio verso l'operato del governo.

Intenzioni di Voto: Fratelli d'Italia Sopra il 30%

Nonostante il relativo malcontento verso il governo, le intenzioni di voto per i partiti chiave rimangono stabili. Fratelli d'Italia mantiene una posizione dominante sopra il 30%, nonostante una modesta perdita dello 0,2%. Questo rafforza la posizione del partito come uno dei principali attori nel panorama politico italiano. La Lega e Noi Moderati, invece, registrano leggeri cali dello 0,3% e dello 0,2% rispettivamente, segnalando una sfida competitiva e l'importanza di strategie mirate.

Il Trend di Forza Italia

Un elemento di rilievo è l'andamento di Forza Italia dopo la scomparsa del suo fondatore, Silvio Berlusconi. Inizialmente, il partito ha registrato un notevole incremento del 3,5%, attestandosi all'11,8%. Tuttavia, nel mese successivo, si è verificato un progressivo declino, con Forza Italia che ora raccoglie il 6,1%, perdendo 3,5 punti percentuali. Questo trend indica la necessità per il partito di consolidare il proprio consenso in un contesto politico mutevole e competitivo.

La Lega e il Ruolo di Matteo Salvini

La Lega, guidata da Matteo Salvini, ha mantenuto una solida posizione nel panorama politico italiano. Secondo gli intervistati, il partito di maggioranza che si è comportato meglio dalle ultime elezioni politiche è Fratelli d’Italia (17%), seguito da Forza Italia (12%), Lega (6%) e Noi Moderati (2%). Questi dati dimostrano la presenza incisiva di Fratelli d’Italia e la rilevanza della Lega nel panorama politico italiano. Salvini, con il suo approccio deciso e la sua presenza mediatica, continua a essere una figura di riferimento per molti elettori.

Centrosinistra e Centrodestra

All'interno delle coalizioni, si osservano spostamenti leggeri ma significativi. Il Partito Democratico (Pd) registra un modesto incremento dello 0,2%, posizionandosi al 19,5%. Questo segnala una stabilità relativa, ma anche la necessità per il Pd di lavorare per consolidare il proprio sostegno. Alleanza Verdi Sinistra e +Europa perdono qualche decimale, indicando la sfida che devono affrontare per mantenere una presenza significativa nell'arena politica italiana. Complessivamente, la coalizione di centrosinistra perde lo 0,7%, indicando la necessità di strategie di rafforzamento.

Movimento 5 Stelle e Formazioni Centriste

Il Movimento 5 Stelle conferma il proprio risultato, collocandosi al 16,4%. Questo dimostra una certa stabilità nel consenso verso il partito, ma anche la necessità di trovare nuove strategie per ampliare la propria base di supporto. Tra le formazioni centriste, si osservano lievi cambiamenti, con una piccola crescita di Italia Viva (+0,3%) a scapito di Azione (-0,4%). Questi dati indicano la necessità per entrambi i partiti di adattarsi a un contesto politico in evoluzione.

Fiducia nei Leader Politici

Per quanto riguarda la fiducia, il 37% degli italiani ripone la sua fiducia nel leader del M5S Giuseppe Conte, mentre il 36% nella presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La segretaria del Pd Elly Schlein ottiene il 23%, seguita dai segretari della Lega Matteo Salvini e di Forza Italia Antonio Tajani (22%). I leader di Azione Carlo Calenda e di Italia Viva Matteo Renzi si attestano rispettivamente al 16% e all'11%. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella continua a riscuotere il consenso dell'ampia maggioranza degli italiani con il 62% dei giudizi positivi, dimostrando un'ampia base di supporto per la sua figura istituzionale.





Rispetto al 25 settembre 2022, le intenzioni di voto a livello nazionale delineano un panorama politico in evoluzione. Fratelli d'Italia rimane il primo partito al 30,7% (+4,7%), mentre il Pd è al 19,3% (+0,3%), seguito dal M5S al 15,4% (=). La Lega è all’8,4% (-0,4%), Forza Italia ottiene il 6,1% (-2%), Alleanza Verdi Sinistra il 4,4%, (+0,8%), Azione il 3,9% (-0,5%), Italia Viva il 3,4% (-0,5%), +Europa al 2% (-0,8%), Per l’Italia è all’1,8% (-0,1%), Noi Moderati allo 0,9% (=). I restanti altri partiti sono al 3,7% (-2%). Gli indecisi e gli astenuti sono al 42,4% (+6,3%). Il panorama politico italiano si presenta dunque come un terreno di confronto e sfide, dove la capacità di adattamento e l'efficacia nel rispondere alle esigenze del paese saranno cruciali per ogni formazione politica. Resta da vedere come queste dinamiche si evolveranno nei prossimi mesi e quali strategie adotteranno i partiti per consolidare o riconquistare consensi. La forte presenza di indecisi e astenuti rappresenta un'opportunità e una sfida per tutti i partiti, che dovranno lavorare sodo per guadagnare la fiducia degli elettori e costruire una solida base di supporto per il futuro.