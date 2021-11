Dopo Viterbo, Torino; è ufficiale: la Lamorgese ama i rave party

C'è qualcosa che sfugge a leggere le notizie di questo ponte del 1 novembre. Da una parte infatti arriva la notizia che, vista la risalita dei contagi a Trieste è stata vietata ogni manifestazione di piazza. Dall'altra parte, in Piemonte, ecco le immagini dell'ennesimo rave da 6mila ragazzi senza alcun rispetto delle norme Covid (oltre che di molte norme penali sulla droga etc etc etc). E siccome abbiamo tutti chiari nelle mente le immagini del rave dello scorso agosto a Viterbo, viene da chiedersi come venga gestita la legalità e l'ordine pubblico nel nostro paese.

Da una parte infatti si proibisce per motivi sanitari e dall'altra invece si lascia fare come se chi partecipa ad un rave sia in qualche modo immune al Covid.

Siamo al paradosso, per non dire al caos. O, peggio, siamo all'immunità per questi ragazzi arrivati da un po' tutta Europa che, al massimo, rischiano la confisca delle loro auto perché parcheggiate in divieto di sosta.

Il Ministro Lamorgese ovviamente non parla, non commenta. Ma dovrebbe spiegare come mai idranti e manganelli vengono usati al Porto di Trieste o a Padova, contro chi ieri manifestava contro la visita di Bolsonaro nel paese natale della sua famiglia, o a Milano e Roma alle manifestazioni dei No Green Pass. Invece contro i ragazzi dei rave niente, si lascia fare. Perché? Dov'è la differenza? Perché non si interviene prima quando nelle chat su Telegram parte il passaparola per il ritrovo illegale? Mistero.

Un ultima riflessione. Ad organizzare il rave party di Stupinigi, alle porte di Torino, sono stati dei ragazzi francesi. Nelle loro chat spiegano di aver scelto l'Italia come location e non il loro paese perché da noi «lasciano fare».

Ci prendono in giro e, visto il Ministro degli Interni che abbiamo, fanno bene. Ma che tristezza.