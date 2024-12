Caso Open Arms: assolto Matteo Salvini

Dopo ore di attesa il tribunale di Palermo ha infine emesso la sentenza riguardo al caso Open Arms: assolto il leader della Lega Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio al processo per la vicenda della nave della Ong spagnola Open Arms. Il fatto non sussiste, dunque.

Secondo l'accusa, il vicepremier e ministro dei Trasporti, ad agosto del 2019, quando ricopriva la carica di ministro dell'Interno, avrebbe illegittimamente impedito all'equipaggio dell'imbarcazione spagnola di far sbarcare a Lampedusa i 147 migranti soccorsi in mare.

All'uscita dall'aula bunker di Palermo il ministro dei Trasporti ha dichiarato: "Sono felice, dopo tre anni ha vinto il buonsenso, ha vinto l'Italia, ha vinto il concetto che difendere i confini e contrastare le Ong straniere e gli scafisti non è un reato ma è un diritto. Vado avanti ancora più determinato di prima. La sentenza non assolve solo Matteo Salvini ma un'idea di Paese: chi usa gli immigrati per fare politica ha perso. E' una bellissima giornata per l'Italia".

Immediate le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni: "Grande soddisfazione per l'assoluzione del vice Presidente e ministro Matteo Salvini nel processo Open Arms. Un giudizio che dimostra quanto fossero infondate e surreali le accuse rivoltegli".