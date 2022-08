I meme più divertenti della campagna elettorale

I social, si sa, sono diventati una nuova arma anche per i politici in questa intensa ed estiva campagna elettorale. I vari leader sono impegnati a informare, spiegare, raccontare, trovare modi per mettersi in contatto con gli elettori. Ma non è solo questo. I social sono terreno fertile per l'ironia della rete che a volte sa essere molto più pungente ed efficace di questo o quel leader.

Questi alcuni dei meme più divertenti che stanno impazzando suo social.









Di Maio che entra nell’accordo tra Letta e Calenda. Buongiorno ❤️ pic.twitter.com/CFEGXNcWu8

— Giovanni Rodriquez (@GiovaQuez) August 5, 2022





Calenda che rescinde l’accordo LettaMaio spiegato bene… pic.twitter.com/2CPbqYmMxK

— Charles de Batz de Castelmore - Conte d'Artagnan (@conteDartagnan) August 7, 2022