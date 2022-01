Sui «beni di prima necessità» siamo allo Stato di Psicopolizia

Cosa abbiamo fatto di male per ritrovarci in una simile bolla mediatico-burocratica? Poco fa il premier Draghi ha firmato il tanto atteso Dpcm contenente la lista dei posti in cui dal primo febbraio si potrà accedere senza green pass. Ben pochi in realtà: farmacie, ottici, edicole all’aperto, benzinai, articoli per animali, alimentari e supermercati. Servirà il certificato per andare dal tabaccaio e dal parrucchiere, ma ci sono degli eccessi di follia su cui è il caso di soffermarsi. Risulta infatti che sarà consentito accedere agli uffici della questura, ma solo per esigenze inderogabili: in poche parole, si può fare una denuncia ma non si può rinnovare un documento. Ma il picco della psicopolizia lo raggiungiamo quando parliamo di supermercati. Sarà consentito fare la spesa senza green pass, ma a una condizione: si possono acquistare soltanto “beni di prima necessità”. Questo significa che una persona sprovvista di certificato, o avente green pass scaduto, potrà mettere nel sacchetto della spesa il pane ma non i calzini, l’acqua ma non le matite per i figli, il latte ma non il profumo per la casa. Solo chi è completamente scollato dal mondo reale può partorire una regola del genere. Fondamentalmente, con questa norma che tutto il mondo non ci invidia, il governo infila il il naso persino nel carrello della spesa. E chi andrà a controllare se il malcapitato cliente ha osato acquistare beni primari o “beni voluttuari”? Ovviamente, il titolare dell’esercizio: la commessa o la cassiera della situazione, secondo i nostri legislatori, dovrà interrompere il suo lavoro per mettersi il berretto da poliziotto ed eseguire “controlli a campione” sulla clientela.

Ora: è giusto combattere i novax, è giusto sollecitare al vaccino: ma non vi sembra di aver superato il limite del buon senso? Non vi sorge il sospetto che gli estensori di queste regole siano finiti prigionieri di loro stessi? Che poi: sappiamo benissimo che applicare norme psicotiche come queste sarà assolutamente impossibile. L’unica conseguenza sarà quella di seminare ulteriore panico e confusione. Chi scrive stamattina ha visitato un grande centro commerciale in Lombardia: era l’ora di punta, ma sembrava di stare a Bagdad durante i bombardamenti americani. Corsie deserte, casse vuote, scaffali desolatamente spopolati. Di fatto, è come se il moltiplicarsi delle regole abbia generato un “lockdown burocratico”, che interessa non solo i novax ma anche tutti gli altri. Perché se i negozi sono aperti, ma vuoti, la botta arriva per tutti. Basta guardarsi intorno, nei centri storici delle città, per capire che, pur essendo quasi tutti vaccinati greenpassati, le vie dello shopping sono deserte. Stesso dicasi per le aziende: se il 20% dei dipendenti dei distretti industriali è in quarantena precauzionale, gli organici escono decimati e le linee di produzione di bloccano. E’ esattamente quanto lamentano molti imprenditori in questi giorni, in un momento in cui, peraltro, l’Inps ha smesso di equiparare la quarantena alla malattia: risultato, o paga il datore di lavoro di tasca sua, oppure scatta la decurtazione dello stipendio.

E pensare che fior di esperti, in tv e sui giornali, stanno prediligendo la linea aperturista, esortando ad allentare gradualmente le limitazioni, come peraltro sta avvenendo in molti paesi occidentali. A parole, vediamo la luce in fondo al tunnel: ma nei fatti, stiamo affogando l’economia in un mare di regole senza senso.