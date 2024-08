Parigi 2024/15 - Tamberi, lacrime e sfortuna: Parigi non è Tokyo

Le lacrime di Gimbo Tamberi uniscono l'Italia, al netto della solita platea dei social in cui per tutta la giornata ci si è divertiti a immaginare il campione di Tokyo 2021 come un mitomane a caccia di compassione. Mentre gli altri giocavano, lui era in ospedale alle prese con la ricaduta di una colica renale che lo ha svuotato di tutto tranne che della volontà di presentarsi in pedana. Non poteva esserci gara e, infatti, non c'è stata. Sofferenza pura per varcare i 2 metri e 22 e poi eliminazione immediata a 2,27. Ha pianto Tamberi e con lui in tanti, pensando anche a quel 2,37 degli Europei di Roma che gli sarebbero valsi l'oro (storico) e avrebbero dato un senso alla sofferenza con cui ha preparato l'appuntamento con Parigi.

Onore a un grande capitano e per le malelingue basterà dire che è uno sport molto italiano prendersela con quelli bravi. La Pellegrini vinceva, ma era antipatica. Sinner è un fenomeno, ma c'è chi è riuscito a trasformarlo in "caso nazionale". Tamberi ci ha regalato momenti indimenticabili, ma per qualcuno è troppo esuberante, social, estroverso. Ci teniamo lui (Tamberi) e lasciamo volentieri tornare nell'anonimato gli altri.

Bilancio medaglie: l'argento della Madosin maschile di Consonni e Viviani più il bronzo delle ragazze della ginnastica ritmica e di Malan nell'ippica ci hanno spinto a quota 39. Con il volley femminile (oro o argento) saranno come minimo 40 e cioè lo stesso numero di Tokyo. Con un oro in più anche se ci sarà tempo per pesare e non solo contare i podi di questa Olimpiade. Aumenta anche il numero dei quarti posti: quello più bello e sorprendente lo ha preso Sottile nel salto in alto di Tamberi. Per qualche minuto ha accarezzato l'idea di andare a medaglia e sarebbe stato bello e impossibile.

PARIGI 2024 - DIARIO OLIMPICO (GIORNO 1)

PARIGI 2024 - DIARIO OLIMPICO (GIORNO 2)

PARIGI 2024 - DIARIO OLIMPICO (GIORNO 3)

PARIGI 2024 - DIARIO OLIMPICO (GIORNO 4)

PARIGI 2024 - DIARIO OLIMPICO (GIORNO 5)

PARIGI 2024 - DIARIO OLIMPICO (GIORNO 6)

PARIGI 2024 - DIARIO OLIMPICO (GIORNO 7)

PARIGI 2024 - DIARIO OLIMPICO (GIORNO 8)

PARIGI 2024 - DIARIO OLIMPICO (GIORNO 9)

PARIGI 2024 - DIARIO OLIMPICO (GIORNO 10)

PARIGI 2024 - DIARIO OLIMPICO (GIORNO 11)

PARIGI 2024 - DIARIO OLIMPICO (GIORNO 12)

PARIGI 2024 - DIARIO OLIMPICO (GIORNO 13)

PARIGI 2024 - DIARIO OLIMPICO (GIORNO 14)





TUTTE LE NOTIZIE SUI GIOCHI DI PARIGI 2024 SU PANORAMA