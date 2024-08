Parigi 2024/10 - D'Amato, Battocletti e l'Italvolley: cuore e batticuore

Partiamo dalla contabilità, prima di dimenticarla travolti dalle emozioni. Siamo a quota 26 medaglie (9 d'oro), viaggiamo spediti come a Tokyo e sul peso dei podi conquistati e persi ragioneremo poi. Rischiava di essere un lunedì di passaggio tra la domenica delle violente sensazioni regalate da Jacobs e dalle donne del tennis e quello che dovrà accadere nella seconda settimana parigina. E' stato un concentrato di stupore e meraviglia, un giorno indimenticabile tra tanti.

Vedendo Alice D'Amato volare sulla trave mettendosi tutte dietro è venuto da chiedersi da dove venisse. Simone Byles è caduta, tutto il resto l'ha fatto il talento della 21enne genovese che ha una storia bellissima alle spalle e una gemella che anche lei avrebbe dovuto essere a Parigi ma è stata fermata dalla malasorte. Oro D'amato, bronzo Manila Esposito: da non credere.

E poi la coppia dello skeet misto Bacosi-Rossetti, oro davanti agli Stati Uniti per rinforzare una tradizione ormai lunga mezzo secolo. E, infine, il bronzo di Nadia Battocletti nei 5000 metri che speriamo sia ancora lì al risveglio perché ottenuto in coda a una gara straordinaria con record italiano e squalifica della seconda piazzata, la keniana Kipyegon. Ricorso, discussioni, comunque vada un'impresa della giovanissima italiana.

Per chiudere, l'emozione più forte di tutte anche se non è valsa nessuna medaglia. Ci ricorderemo dove eravamo e cosa stavamo facendo nell'ora e nel minuto in cui, avanti 2-0 e 24-21, il Giappone ha giocato il primo di tre match ball sentenza contro l'Italvolley. Avevamo perso, inutile girarci intorno, pure con merito vista la prestazione dei nipponici. I ragazzi di Fefé De Giorgi si sono ribellati alla sconfitta. La rimonta è stata epica ed è valsa la qualificazione alla semifinale dove incroceremo la Francia. Da Barcellona 1992 la nostra pallavolo è inseguita da una maledizione a cinque cerchi. Alzi la mano chi non ci ha pensato. Questa volta gli azzurri si sono ripresi in mano il destino che stava scivolando via. Chissà che il finale non sia diverso...

