Parigi 2024/3 - Notte d'oro per Ceccon. E c'è un problema arbitri

21:32 Thomas Ceccon oro storico nei 100 metri dorso maschili.

Commento: "Mi ero preparato tutto, anche l'intervista dopo la gara ma ho fatto una brutta figura... Scusatemi, torno dopo".

21:38 Benedetta Pilato fuori dal podio per un solo centesimo nei 100 metri rana femminili.

Commento (in lacrime): "Peccato... Però un centesimo è proprio stronzo".

22:33 Filippo Macchi argento all'ultima stoccata nel fioretto individuale maschile

Ultima stoccata fatta, rifatta e poi ancora perché nei primi due tentativi arbitro e Var non se la sono sentiti di certificare la bontà dell'azione dell'azzurro. Proteste, lacrime, polemiche.

La cinica bellezza delle Olimpiadi racchiusa in poco più di un'ora dopo una giornata di attesa operosa e anche un po' iellata. Risultato: l'Italia è a quota otto medaglie che sono tante anche se stanno mancando quelle che erano considerate sicure e ne stanno entrando altre inattese. Bene così, l'inizio è promettente e statisticamente in linea con le aspettative. Il resto si vedrà.

PS 1 - Il judo è uno sport bellissimo, ma da quello che si è capito da noi che lo frequentiamo una volta ogni quattro anni (rigorosamente dal divano olimpico) ha un enorme limite: alla fine non vince chi fa un punto più dell'avversario - l'hyppon è il ko pugilistico per intenderci - ma chi prende un cartellino giallo in meno dell'altro. Che non è il massimo, soprattutto perché a decidere con la massima discrezionalità è un arbitro. Risultato: tutto risulta abbastanza oscuro, chi perde si arrabbia, il pubblico in sala (competente) pure e soprattutto in queste Olimpiadi perdiamo sempre noi. Chissà perché...

PS 2 - Anche ieri cancellate le prove di nuoto nella Senna. Che è limacciosa e non balneabile malgrado la massa di denaro spesa dal governo francese per renderla presentabile per almeno un paio di settimane. Si rischia una figuraccia mondiale. Il triathlon potrebbe diventare duathlon e i nuotatori del fondo, tra cui sua maestà Paltrinieri, finiranno per sapere in extremis quando, dove e come avere il loro momento. Bene ma non benissimo.

