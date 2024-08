Diario dell'Olimpiade italiana

E' finita con Tom Cruise a prendere la bandiera olimpica e a portarla, metaforicamente, verso Los Angeles 2028. Fine delle Olimpiadi parigine, una cavalcata lunga due settimane e puntellata di vittorie, insuccessi, sorprese e delusioni. Storie raccontate e che hanno reso grande il medagliere dell'Italia non senza lacrime di gioia o frustrazione. E anche polemiche. Come in ogni Olimpiade che si rispetti. Ecco il diario di Parigi 2024:

27 LUIGLIO 2024 - IL BRONCIO DI GANNA, L'INSOPPORTABILE REGIA FRANCESE

28 LUGLIO 2024 - ORO MARTINENGHI NELLA DOMENICA DELLE BEFFE

29 LUGLIO 2024 - LA NOTTE DELL'ORO (E C'E' UN PROBLEMA ARBITRI)

30 LUGLIO 2024 - CI SIAMO RIPRESI TUTTO

31 LUGLIO 2024 - ULTIMO TANGO A PARIGI

1 AGOSTO 2024 - ORO E LACRIME

2 AGOSTO 2024 - LA REGOLA DEL 27 (AND COUNTING...)

3 AGOSTO 2024 - IL SENSO DI MUSETTI PER LE OLIMPIADI

4 AGOSTO 2024 - GRAZIE LAMONT MARCELL JACOBS JR

5 AGOSTO 2024 - CUORE E BATTICUORE

6 AGOSTO 2024 - IL SALTO NEL FUTURO

7 AGOSTO 2024 - LACRIME, RABBIA E DELUSIONE

8 AGOSTO 2024 - NON ESISTONO MALEDIZIONI

9 AGOSTO 2024 - ITALIA SEI BELLEZZE

10 AGOSTO 2024 - LE LACRIME DEL CAPITANO

11AGOSTO 2024 - MANU UTILI