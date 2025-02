Olimpiadi Milano-Cortina, già venduti 300mila biglietti

Manca meno di un anno all’inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina. La vendita dei primi biglietti della kermesse olimpica può essere definita “da record”, in meno di una settimana sono stati acquistati quasi 300mila biglietti. Le vendite, come riportato sul sito ufficiale di Milano-Cortina 2026, sono state distribuite tra Italia e Paesi esteri, con una media di sette biglietti per utente. Numeri che confermano la grande attesa olimpica sia da parte del pubblico italiano che internazionale.

La forte domanda ha portato, nelle ultime ore, a una limitata disponibilità di biglietti, in linea con la capienza delle sedi di gara. Tuttavia i biglietti non sono terminati, sono infatti previste numerose fasi di vendita libera, con la prossima che inizierà il 25 febbraio e terminerà il 27. Per partecipare è necessario iscriversi alla piattaforma ticketing.

Ma come funziona la vendita? La prima fase si è aperta il 6 febbraio ed era riservata a chi si era registrato sulla piattaforma di ticketing tra giugno dello scorso anno e il 1° gennaio 2025. Fra gli utenti registrati sono stati poi sorteggiati circa 300mila persone, che hanno così potuto accedere alla prevendita dei biglietti disponibili nella prima fase.

La prossima di fine febbraio si svolgerà seguendo le stesse modalità: per partecipare sarà necessario essersi iscritti alla piattaforma di ticketing entro il 15 gennaio, i candidati estratti riceveranno un'email con il turno di acquisto assegnato e avranno circa 48 ore per completare l'acquisto.

La vendita libera inizierà ad aprile, ma resta l'incognita su quanti (e quali) biglietti saranno ancora disponibili. I prezzi, invece, rimarranno invariati.

Come ampiamente preventivabile per un evento di tale portata, i prezzi non sono certo fra i più accessibili. Per la cerimonia di apertura, in programma allo stadio San Siro il 6 febbraio 2026, il range dei prezzi va da un minimo di 260 euro per il terzo settore (i posti più lontani dal terreno) fino a oltre 2000 euro per un posto più comodo (e vicino). Ancor più alto il costo per la cerimonia di chiusura, che si svolgerà nell’incantevole Arena di Verona, si va da un minimo di 950 euro ad un massimo di circa 2900.

Sul sito del comitato olimpico di Milano-Cortina è possibile consultare i prezzi dei biglietti per tutte le gare.