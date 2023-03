Wagner Group cerca nuovi soldati su Pornhub

Russia

Per reclutare nuovi soldati da mandare al fronte, gli addetti al marketing del gruppo mercenario russo Wagner group hanno pubblicato un annuncio pubblicitario su PornHub il sito pornografico piu’ famoso al mondo Qualche giorno fa, gli utenti che si sono collegati al sito senza utilizzare un VPN o programmi in grado di bloccare le inserzioni pubblicitarie, hanno visto l’annuncio : «smettila di masturbarti e unisciti all'esercito più forte del mondo», dice una ragazza bionda mentre tiene un lecca-lecca in bocca. Il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin ha confermato che l'annuncio è stato pubblicato su PornHub: «Reclutare personale militare su siti pornografici è una buona idea», ha dichiarato sul suo account Telegram. Nel frattempo l'annuncio è stato rimosso, ma alcuni utenti sono riusciti a postarlo sui loro social media.

Belgio

La Corte d'Appello di Bruxelles ha ordinato alla polizia di interrompere le perquisizioni integrali con genuflessione effettuate ogni giorno sul terrorista Salah Abdeslam e altri cinque dei dieci imputati processati per gli attacchi jihadisti del 22 marzo 2016 a Bruxelles che provocarono 32 morti e circa 340 feriti. La Corte d'Appello, si legge nei dettagli della sentenza odierna che accoglie il ricorso degli imputati, «ha rilevato l'assenza di fondamento giuridico per le genuflessioni inflitte agli imputati durante le perquisizioni effettuate dagli agenti di polizia giudiziaria durante i trasferimenti» dal carcere al tribunale per le udienze, ritenendo che la pratica sia contraria alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ordinando pertanto allo Stato belga di porvi fine.Nei mesi scorsi Abdeslam e il suo complice Mohamed Abrini avevano denunciato a più riprese di essere stati sottoposti a trattamenti umilianti e degradanti dagli agenti belgi, con perquisizioni che imponevano loro di inginocchiarsi quotidianamente per controllare che non nascondessero oggetti pericolosi nelle loro parti intime.

Marocco

L'Ufficio centrale investigativo giudiziario (BCIJ) del Marocco ha annunciato giovedì lo smantellamento di una cellula dell'Isis composta da tre membri, che stava pianificando attacchi terroristici per minare la sicurezza e la stabilità del Paese. Secondo BCIJ, i servizi di sicurezza hanno sequestrato diversi materiali nelle case dei sospettati, tra cui armi bianche, manoscritti che sostengono l'estremismo dell'ISIS, incitamento alla violenza, nonché documenti che ripercorrono gli attivisti dell'ISIS nella regione del Sahel. La Polizia ha inoltre sequestrato materiali e supporti digitali che saranno oggetto dei necessari accertamenti tecnici. I dati preliminari mostrano che i sospetti, di età compresa tra i 19 e i 29 anni, hanno giurato fedeltà all'ISIS e pianificato una serie di progetti terroristici prima di fuggire per unirsi ai campi dell'ISIS nella regione del Sahel.

Afghanistan

Lo scorso 11 marzo una bomba è esplosa durante una cerimonia di premiazione dei giornalisti in Afghanistan, uccidendo almeno una persona e ferendone altre cinque. L'esplosione è avvenuta nel centro di Tabian Farhang a Mazar-e Sharif, la capitale della provincia di Balkh, mentre i giornalisti si sono riuniti per l'evento sabato mattina, ha detto Mohammad Asif Waziri, il portavoce nominato dai talebani per la polizia di Balkh. È successo due giorni dopo che una bomba a Mazar-e-Sharif ha ucciso il governatore provinciale, Daud Muzmal, e altri due. Quattro sono rimasti feriti. Tra i feriti nell'esplosione di sabato c'era Najeeb Faryad, un giornalista della stazione televisiva Aryana News, che ha detto di aver sentito come se qualcosa lo avesse colpito alla schiena, seguito da un suono assordante prima che cadesse a terra. Nessuno ha rivendicato la responsabilità dell'attacco, ma l'affiliata regionale del gruppo dello Stato islamico - noto come Stato islamico nella provincia di Khorasan - è un rivale chiave dei talebani. Il gruppo militante ha aumentato i suoi attacchi in Afghanistan da quando i talebani hanno conquistato il paese nell'agosto 2021. Gli obiettivi hanno incluso pattuglie talebane e membri della minoranza sciita afghana.