Un nuovo disastro aereo ha colpito gli Stati Uniti, questa volta nei pressi di Philadelphia. Un piccolo aereo sanitario, con sei persone a bordo, tra cui una bambina affetta da una grave patologia, si è schiantato appena trenta secondi dopo il decollo a nord-est di Philadelphia. La bambina, di 12 anni, aveva appena ricevuto cure essenziali grazie anche al supporto di un’organizzazione benefica e stava viaggiando verso il Messico con la sua famiglia, con una sosta prevista in Missouri. Tutti e sei i passeggeri erano di nazionalità messicana. La compagnia Jet Rescue Air Ambulance, responsabile del volo dell’aeroambulanza Learjet 55, ha diffuso una nota dichiarando: «Non possiamo confermare la presenza di superstiti».

L’aereo aveva raggiunto un’altitudine di circa 500 metri prima di precipitare a circa cinque chilometri dallo scalo, schiantandosi in un’area residenziale nei pressi di un centro commerciale, il Roosevelt Mall. Testimoni oculari hanno descritto una scena devastante. Sebbene si ipotizzi la presenza di numerosi feriti, inizialmente non è stato chiarito se ci siano vittime a terra. Le riprese trasmesse dai media locali mostrano edifici e automobili avvolti dalle fiamme. La zona è stata isolata e sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco. Il sindaco della città, Cherelle Parker, ha esortato i cittadini a «tenersi lontani dall’area dell’incidente». Il velivolo, utilizzato per trasporti sanitari, è decollato intorno alle 17, corrispondenti alla mezzanotte in Italia, per poi precipitare poco dopo.

L’accaduto si verifica appena due giorni dopo un altro tragico incidente aereo a Washington, dove un elicottero militare Black Hawk, con tre membri dell’equipaggio a bordo, si è scontrato con un aereo di linea American Airlines, che trasportava 60 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio. Entrambi i velivoli sono precipitati nelle acque del fiume Potomac, che attraversa la capitale statunitense. Nessun superstite.