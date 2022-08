Alluvioni catastrofiche e poca libertà, anche di stampa. Il Pakistan, oggi

Alluvioni disastrose, crisi economica galoppante, il tutto in un paese a forte spinta autarchica. In Europa non conosciamo la situazione dei giornalisti che lavorano in Pakistan. Sappiamo però che l'ex Primo Ministro Imran Khan ha fatto sospendere alcuni programmi televisivi perché criticavano il suo operato. Ora, nonostante Imran Khan sia stato sostituito dal Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif, la situazione non sembra essere migliore, visto che nei giorni scorsi gli operatori privati via cavo pakistani hanno ricevuto l'ordine dalla Pakistan Electronic Media Regulatory Authority (PEMRA) di interrompere immediatamente la trasmissione di ARY News "fino a nuovo avviso". Cosa sta succedendo davvero e qual è la situazione dei giornalisti in Pakistan?

"Se parliamo della situazione dei giornalisti in Pakistan, non è soddisfacente. Per capire l'intero dilemma, dobbiamo analizzare la situazione della politica pakistana, soprattutto negli ultimi anni. L'era dell'ex primo ministro pakistano Imran Khan è stata la peggiore di tutti i tempi. Possiamo anche dire che questa dittatura civile è peggiore dell'era di Musharraf. Lei ha chiesto di ARY, un importante canale d'informazione pakistano che oggi è sotto censura e che è considerato il network mediatico pro Imran Khan e che è spesso accusato di gravi accuse di corruzione per gli sgravi fiscali da parte della passata opposizione che oggi è al governo. Passando all'era di Imran Khan, prendiamo l'esempio di Matiullah Jan, uno dei più famosi giornalisti pakistani. Ha vissuto le peggiori condizioni sotto il precedente regime. Non aveva fatto nulla, ma è stato rapito, torturato e poi rilasciato. Ed è interessante notare che nessuno si è assunto la responsabilità perché il governo stesso si è comportato come se non sapesse nulla. Il secondo esempio riguarda un altro famoso giornalista pakistano, Hamid Mir. Una volta è stato attaccato. Lui e il suo gruppo di media hanno accusato l'establishment e alla fine hanno dovuto subire la censura. Questo è un caso precedente all'era di Khan, ma casi simili sono accaduti a molti giornalisti nel governo di Khan e devono essere risolti.

Molte volte gli è stato chiesto di parlarne e lui se ne è fatto beffe, ma ora che è all'opposizione sta affrontando lo stesso problema a causa del cambio di regime. Recentemente abbiamo avuto due esempi dall'arena più recente che dimostrano come anche il nuovo governo stia cercando di seguire le orme di Imran Khan. Il primo esempio riguarda il conduttore senior Imran Riaz Khan, che ha dovuto affrontare il carcere e altri casi. È stato accusato di aver usato un linguaggio scorretto contro l'establishment. Lo stesso che queste persone sostenevano prima. L'argomento è interessante e lo affronterò, ma prima posso concludere con degli esempi. Il giornalista Imran Riaz Khan è considerato uno dei giornalisti pro Khan e molti gli consigliano di aderire al PTI. Questo è un altro dibattito, ma la questione è che ha avuto un problema con il governo di Shehbaz, ma continua a prendere di mira l'establishment. Lo stesso caso è quello di Shehbaz Gill e ARY News. In realtà Gill è un ex portavoce di Imran Khan ed è considerato troppo audace. Stava rilasciando un'intervista ad ARY News in cui chiedeva all'establishment o ad altri membri dell'esercito di ribellarsi al governo che, in ultima analisi, è contro il Pakistan. Così, dopo aver condotto l'intervista, il governo lo ha arrestato e ha vietato le trasmissioni di ARY. È un peccato, ma i canali e i giornalisti devono seguire le regole e i regolamenti emanati dalla PEMRA.

In Pakistan c'è un'alluvione, ma i media danno importanza a questi non problemi, il che è molto spiacevole. Le province del Punjab meridionale, del Sindh e del Baluchistan sono sommerse dall'acqua, ma nessuno se ne preoccupa. Ma la domanda è la stessa. Quale dovrebbe essere l'obiettivo dei media? Come possiamo contrastare questo fenomeno? In realtà, per farlo dobbiamo analizzare a fondo la situazione. Questo dramma è iniziato con la narrazione del cambio di regime di Imran Khan. Imran Khan ha affermato che l'opposizione di allora stava cospirando contro di lui con l'aiuto degli Stati Uniti. Ha anche avvertito l'establishment di non farne parte. Sebbene si trattasse di una presa di posizione falsa e populista, la nazione ci credette davvero e Khan ottenne un sostegno massiccio da parte della nazione. Il risultato furono le elezioni suppletive del Punjab del 2022, in cui il PTI si assicurò 15 seggi su 20. È stato un risultato massiccio. Ma Imran Khan ha iniziato a prendere di mira l'establishment. Ora è dovere dei media trasmettere tutti, ma la narrazione di Khan era in qualche modo contraria all'interesse nazionale del Pakistan. Ora la situazione è questa: il PEMRA ha vietato i discorsi in diretta di Khan. Ma il problema è proprio questo. Prima di tutto i politici danno spazio ai neutrali e se questi non si fanno avanti li accusano e viceversa. È importante ricordare che neutrale è un termine usato dall'ex premier del Pakistan, Imran Khan, per indicare l'establishment. I politici affrontano tante cose e non si pentono, causando alla fine disastri per il Paese. E il primo bersaglio in questa situazione sono i giornalisti. È loro dovere mostrare la verità, ma spesso vengono uccisi, rapiti o incarcerati. Tutte le parti interessate devono quindi riunirsi per un futuro migliore del giornalismo in Pakistan, che contribuirà a promuovere la causa pakistana".

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha dichiarato che il governo precedente ha lasciato un deficit di 48 miliardi di dollari e non ha firmato alcun accordo energetico a lungo termine quando i prezzi del petrolio erano bassi. Shehbaz Sharif ha anche accusato il governo di Imran Khan di aver danneggiato il corridoio economico Cina-Pakistan sospendendolo. L'instabilità politica del Pakistan, l'esaurimento delle riserve estere, il ritardo nell'erogazione dei prestiti del FMI e la svalutazione della rupia hanno avuto un duro impatto sull'economia del Paese, che ha chiesto assistenza finanziaria d'emergenza al finanziatore globale. Come si può uscire da una situazione così difficile?

"La seconda domanda riguarda l'economia. Anche se non sono esperto di questo argomento, cercherò di fare un'analisi critica. Lei ha detto che il primo ministro del Pakistan, Mian Muhammad Shehbaz Sharif, ha accusato il governo precedente di aver lasciato dietro di sé un deficit così elevato. In una certa misura, può essere vero. In realtà è una tradizione che il nuovo governo accusi sempre il precedente di cattive politiche economiche, ma in fondo sappiamo tutti che la struttura economica del Pakistan deve essere cambiata, ma se analizzo questo caso, c'è molto di cui parlare. Confrontiamo il governo di Imran Khan con quello di Nawaz. Imran Khan, l'ex primo ministro, è salito al potere nel 2018. Quando Nawaz Sharif è stato rimosso dall'incarico, il PIL del Pakistan era al massimo storico di 314 miliardi di dollari e la borsa stava viaggiando sopra i 50.000 dollari. Ma quando Imran Khan è salito al potere, l'economia del Pakistan è scesa da quell'altezza a 263 miliardi di dollari. È stato un duro colpo. Questo non era mai successo a nessun Paese, con un crollo del 17% in negativo anche nei giorni della guerra. Altre politiche, come quella di non firmare accordi energetici a lungo termine all'epoca di Covid, sono tra le principali colpe. Quindi, se il PMLN li accusa di qualcosa, è molto rilevante, ma dobbiamo ammettere che c'è qualcosa di buono in ogni cosa. Le politiche di Khan durante il Covid 19 devono essere apprezzate perché sono ammirevoli. Se passiamo alla parte successiva in cui Imran Khan viene accusato di ritardare il CPEC, dobbiamo dire che in una certa misura è vero. Prima di tutto lo hanno ammesso gli stessi cinesi. In secondo luogo, ci sono stati molti casi che hanno dimostrato la veridicità dell'accusa, ma la domanda è perché. In realtà l'accordo CPEC è stato firmato nell'era di Nawaz Sharif e il governo cinese aveva un'intesa molto stretta con il governo precedente. Quando Khan è salito al potere, non gli hanno creduto e lo hanno considerato un burattino dell'establishment. Gli chiedono garanzie e un'altra cosa. Khan è anche accusato di aver fornito i dettagli dell'accordo al FMI. Quindi tutti possiamo pensare che in una situazione del genere come si può lavorare in una collaborazione senza problemi. Tutto questo può essere risolto portando la stabilità politica nel Paese. Se guardiamo alla situazione attuale del Pakistan. La rupia si sta demoralizzando, il FMI non ci sta pagando il prestito nonostante abbia soddisfatto tutte le richieste. La risposta è il disordine politico. All'inizio, ho menzionato il periodo iniziale di Khan e la situazione dell'economia. L'economia ha un legame profondo con la situazione politica. Quindi deve essere risolta. Questo può essere fatto solo firmando la "Carta dell'economia". Anche la comunità imprenditoriale l'ha chiesta, perché è la necessità fondamentale del giorno e deve essere fatta al più presto".

Un nuovo rapporto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha evidenziato la persistente minaccia posta al Pakistan dal Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), che ha sede in Afghanistan. Il nuovo rapporto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite afferma "che il processo di pace in corso tra Islamabad e il TTP ha limitate possibilità di successo" e definisce "scarse le possibilità di successo". Qual è la sua opinione?

"Il rapporto è vero e anche le mie fonti in quelle aree hanno confermato la notizia che sono stati visti movimenti in quelle zone. Sono in corso operazioni di polizia. Sicuramente c'è qualcosa. Ma prima di questo dobbiamo ripercorrere la Storia. Questa è la storia dell'ex presidente del Pakistan, il generale Zia Ul Haq. Ha promosso l'estremismo in Pakistan in nome della Jihad contro i sovietici. Da quell'epoca, stiamo vivendo quella mentalità. Questo ha davvero promosso la cultura dell'arma in quelle aree tribali, una mentalità anti-democratica, ma una cosa è davvero importante da menzionare qui. Poiché tutto questo è stato avviato dall'establishment pakistano, avrebbe dovuto essere concluso da noi, ma nessuno è pronto a possedere le organizzazioni tribali o quelle del Balochistan come il BLA. Il loro atteggiamento non è appropriato, ma dobbiamo ammettere che sono cittadini del Pakistan e che lo Stato deve farsi avanti per possederli, ma purtroppo questo non è mai accaduto. Si stanno allontanando da noi come i bengalesi. Ci sono altre cose come Ehsan Ullah Ehsan. Era l'ex portavoce del TTP. Ha ammesso di aver attaccato Hamid Mir, il premio Nobel Malala Yousafzai e l'uccisione di APS, ecc. È fuggito dalla custodia dell'establishment. Ciò solleva enormi interrogativi. In secondo luogo, il processo di pace in corso tra Islamabad e il TTP è inutile, come si legge nel rapporto. Questo è vero fino a un certo punto, perché la risposta è la stessa che ho menzionato sopra. Il nostro establishment può solo risolvere la questione. Ma vediamo che l'establishment è impegnato nello scenario politico. Quindi abbiamo bisogno di una giusta convinzione e di una causa per andare avanti. Speriamo che ciò avvenga, ma non siamo così fiduciosi".

Un anno dopo il ritiro degli occidentali dall'Afghanistan e il ritorno dei Talebani a Kabul, il Paese si trova in una situazione economica disastrosa, i diritti delle donne sono stati cancellati e la violenza è in aumento. A tutto questo si aggiunge l'ascesa dell'Isis-Khorasan, che ora colpisce ogni giorno in ogni parte dell'Afghanistan. Come valuta quanto sta accadendo in Afghanistan?

"Passando alla questione del ritiro degli occidentali dall'Afghanistan, devo chiarire che in questa parte del mondo c'è l'errata percezione che gli americani e gli altri alleati siano fuggiti in fretta e furia o qualcosa del genere. Non è del tutto vero. L'America è una superpotenza e c'è qualcosa dietro al fatto che l'America abbia lasciato facilmente l'Afghanistan, per il quale ha prosperato a lungo. Ora parliamo delle condizioni economiche dell'Afghanistan. È troppo grave e anche in questo caso l'economia ha un legame profondo con la stabilità politica e conosciamo tutti la situazione dell'Afghanistan. In Afghanistan è stata imposta la cosiddetta Sharia. I partiti religiosi pakistani appoggiano la causa dei Talebani, sostengono la loro dittatura in Afghanistan ma sono parte di un processo democratico in Pakistan. Questo dimostra la loro doppia mentalità. Ma per quanto mi riguarda, ero contro l'oppressione occidentale in Afghanistan e sono anche contro l'oppressione talebana. Perché è diritto del popolo decidere cosa vuole fare, chi lo governerà e come deve vivere. Ma purtroppo, in nome della Sharia, i Talebani stanno sopprimendo i diritti umani, soprattutto delle donne. Poiché questo è legato alla Sharia e all'Islam, in quanto musulmano ho il diritto di commentarlo. Nell'islam l'istruzione è un diritto uguale sia per gli uomini che per le donne, ma direi piuttosto che è un dovere. L'Islam non impone il velo alle donne. Quindi quello che stanno facendo i talebani non ha nulla a che fare con l'Islam. È una religione che offre piena libertà alle donne. C'è un intero capitolo del Corano, la Sacra Scrittura, che si chiama Nissa e significa Donne. Parla dei diritti delle donne. Anche oggi i sauditi, gli emiratini e gli arabi garantiscono alle donne tutti i diritti che desiderano. I Talebani devono seguire la Carta dei diritti umani delle Nazioni Unite, ma sembra impossibile. L'istruzione delle donne è vietata. Le giornaliste sono in pericolo. Alla fine non c'è speranza per gli afghani. I talebani sono responsabili, ma anche l'America dovrebbe essere ritenuta responsabile per non aver fatto qualcosa di straordinario per loro nonostante la loro presenza in Afghanistan negli ultimi vent'anni. Alla fine, avete parlato dell'ISIS Khorasan. Sì, è una grande minaccia per l'Afghanistan e anche per il Pakistan. Fondamentalmente l'ISIS e i Talebani condividono lo stesso tipo di ideologia. La scuola di pensiero salafita che abbiamo visto in Iraq e nel Levante. Non si preoccupano nemmeno di uccidere i loro compagni musulmani, come possiamo considerarli umani. È molto preoccupante per il mondo e deve esserlo e il mondo non dovrebbe lasciare gli afghani sull'orlo del caos e non deve esserlo".

Qual è la sua opinione sulla morte di Ayman al-Zawahiri, è stata solo l'abilità della CIA a trovarlo o qualcuno del regime (Talebani o rete Haqqani) ha trovato un modo per sbarazzarsi di lui? E chi potrebbe prendere il suo posto al vertice di al-Qaeda?

"Cominciamo dal contesto. Era stato accusato di aver ucciso il presidente egiziano Saadat, ma è stato liberato da quel caso ed è stato nuovamente imprigionato per i successivi 3 anni perché accusato di possedere illegalmente armi. Dove è stato gravemente torturato. Il che scatenò in lui l'estremismo. Nel 1885, dopo essere uscito di prigione, si trasferì in KSA e infine nella città pakistana di Peshawar e da lì in Afghanistan. Dove creò un'organizzazione e lavorò contro i sovietici in guerra. Lavorava come medico perché era un chirurgo oculista. Il suo background familiare era molto istruttivo. Suo nonno era un grande imam e suo zio era il segretario della Lega Araba. Fu attivo nella politica religiosa fin dalla tenera età e fu anche catturato per aver fatto parte dell'organizzazione vietnamita Akhwan Al Muslimin. Ha continuato il suo percorso politico e ha conseguito la laurea nel 1974 e, dopo 4 anni, il master. È stato anche attivo nelle organizzazioni islamiche. Era molto vicino a Osama bin Laden. Dopo l'uccisione di Bin Laden, è diventato il nuovo capo di Al Qaeda. È stato attaccato più volte dagli americani, ma è sopravvissuto. Ha fatto anche molti viaggi illegali nei Paesi balcanici. Nel 1997 si trasferì nella città afghana di Jalalabad, dove si nascondeva Osama Bin Laden. Il fronte egiziano si unì al fronte islamico mondiale e annunciò la guerra contro l'Occidente. Dopo sei mesi, le ambasciate americane furono attaccate in Africa e Al Zawahiri fu uno dei maestri del piano. Dopo due settimane, gli americani attaccarono i loro covi in Afghanistan. Il giorno dopo, ha telefonato ai giornalisti pakistani che l'America non può fare nulla. Ora si dice che sia stato ucciso. Anche la CIA stava lavorando lì. Ma per quanto ne so, molti dei miei amici di lì riferiscono che a nessuno è permesso di andare avanti, quindi non c'è nulla di chiaro.Per quanto riguarda il nuovo leader, si fa il nome di Saif Ul Adal. Anche lui è un egiziano. È anche uno dei braccio destro di Bin Laden. È accusato di attacchi in Kenya e Tanzania. L'America è quindi alla sua ricerca".

Le informazioni su di lui sono molto scarse. Anche il suo nome non è noto con chiarezza. Trasferitosi in Afghanistan nel 1980, è stato il membro fondatore di Al Qaeda. Ora si trova in Iran. Quindi è una figura molto importante. Molti dei loro leader sono stati uccisi. Quindi è l'opzione migliore. È importante ricordare che anche i leader regionali potrebbero farsi avanti, ma chiunque sia, nascondersi dagli americani sarà un compito difficile.