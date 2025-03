Israele taglia la fornitura di energia elettrica nella Striscia di Gaza

Il ministro dell'Energia Eli Cohen ha annunciato domenica che l'elettricità da Israele a Gaza è stata interrotta. Doron Arbely, presidente della Israel Electric Corporation, ha parlato a Radio 103FM, dicendo: «Una linea elettrica che trasportava l'elettricità da Israele a un impianto di desalinizzazione all'interno di Gaza è stata interrotta. Questo è l'unico impianto di desalinizzazione che riceve elettricità da Israele, e quindi è significativo. Da luglio a oggi, la struttura ha fornito acqua ai residenti, e ora si è fermata», ha spiegato Arbely. Ha poi aggiunto: « L'IEC è una società operativa. Non siamo responsabili di alcuna strategia o politica. Eseguiamo le direttive del Ministro dell'Energia, il Sig. Eli Cohen. Credo che questo ovviamente influenzerà la fornitura idrica a Gaza, poiché è impossibile sostituire la fornitura di elettricità che proveniva da Israele con generatori e strutture in grado di fornire la stessa fornitura di energia, quindi è molto significativo. Hanno altre fonti idriche, ma questa linea elettrica non funzionerà». Arbely ha sottolineato: «Oggi non c'è una linea elettrica che vada da Israele a Gaza, e non siamo affatto responsabili della rete elettrica lì. La maggior parte dell'elettricità fornita a Gaza proviene da pannelli solari e generatori».

Ha poi aggiunto che« Israele non fornisce affatto elettricità a Gaza. Dall'inizio della guerra Israele non ha fornito elettricità a Gaza, fatta eccezione per il collegamento di questa linea».I funzionari israeliani hanno parlato con i loro omologhi dell'amministrazione Trump per chiarire la questione dei colloqui tra l'inviato della Casa Bianca per gli ostaggi, Adam Boehler, e l'organizzazione terroristica Hamas riguardo al rilascio degli ostaggi da Gaza.Secondo quanto riportato da Kan Reshet Bet , il primo ministro Benjamin Netanyahu e il suo staff hanno riferito domenica al governo che « le parti hanno concordato che eventuali colloqui tra Boehler e l'organizzazione terroristica sarebbero stati pienamente coordinati con Israele». Ai ministri del governo è stato detto che «il problema è stato risolto». Tutto questo avviene dopo che alcuni resoconti hanno parlato di colloqui non coordinati con Israele. La scorsa settimana, Axios ha rivelato un'accesa discussione tra Boehler e il ministro degli Affari strategici israeliani, Ron Dermer, riguardo alle gravi preoccupazioni di Israele sui negoziati segreti in corso. Boehler ha parlato apertamente dei contatti con Hamas e della sua conversazione con Dermer in una serie di interviste rilasciate domenica a media americani e israeliani. Ha detto a Kan News che «Hamas ha suggerito che avrebbero rilasciato tutti gli ostaggi, deposto le armi e non avrebbero più fatto parte della politica di Gaza e che gli Stati Uniti e i loro alleati avrebbero garantito che non ci fosse più alcuna infrastruttura militare a Gaza. In cambio, ci sarebbe stata una tregua di cinque-dieci anni e gli Stati Uniti e altri paesi avrebbero aiutato a ricostruire Gaza». Successivamente ha fatto marca indietro su social media: «Voglio essere CHIARO come alcuni hanno male interpretato. Hamas è un'organizzazione terroristica che ha assassinato migliaia di persone innocenti. Sono PER DEFINIZIONE persone CATTIVE. E come ha detto il presidente Trump, nessun membro di Hamas sarà al sicuro se Hamas non RILASCIA TUTTI GLI OSTAGGI IMMEDIATAMENTE».

Israele ha inviato oggi una delegazione a Doha per un nuovo round di colloqui sull'estensione della fragile cessazione del fuoco a Gaza, dopo aver interrotto gli aiuti alla Striscia nel tentativo di aumentare la pressione su Hamas. Nel frattempo, l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, dovrebbe recarsi domani in Arabia Saudita e successivamente nella capitale del Qatar, secondo quanto riferito da Channel 12 News. Il cosiddetto “schema Witkoff”, sostenuto dagli USA ma di cui non si sono attribuiti i meriti, è in discussione nei colloqui, secondo la rete. Lo schema vedrebbe Hamas rilasciare 10 ostaggi ancora in vita, tra cui l'americano-israeliano Edan Alexander, in cambio di altri 60 giorni di cessate il fuoco. Restano ancora divergenze significative sui termini per il proseguimento della tregua, che ha in gran parte interrotto la violenza scoppiata dopo l'attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023. In quell'occasione, migliaia di terroristi hanno attraversato il confine da Gaza, uccidendo circa 1.200 persone e prendendo in ostaggio 251 persone. Hamas ha più volte richiesto l'attuazione della seconda fase dell'accordo, mediato da Qatar, Egitto e Stati Uniti, che prevederebbe il rilascio di 24 ostaggi, ancora in vita, in cambio della fine definitiva della guerra. Il primo ministro Benjamin Netanyahu e il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), Eyal Zamir, si sono incontrati domenica per la loro prima riunione di lavoro, durante la quale hanno discusso i preparativi delle IDF per una possibile ripresa delle operazioni militari nella Striscia di Gaza, qualora i negoziati con Hamas non avanzassero nei prossimi giorni, secondo quanto riportato da Kan News. Giovedì scorso, durante una visita al Comando Meridionale, Zamir ha approvato i piani per la ripresa dei combattimenti. Ha inoltre incaricato il comandante Yaron Finkleman di rivedere la strategia, apportando modifiche per rendere la prossima operazione di terra. I punti chiave del piano approvato dal Capo di Stato Maggiore includono intensi attacchi aerei, un'operazione di terra più ampia rispetto alle precedenti, una nuova evacuazione della popolazione dalla Striscia di Gaza settentrionale e la preparazione per il richiamo di centinaia di migliaia di riservisti.