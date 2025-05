Cammini, itinerari storici. Sulle antiche vie di pellegrinaggio, dagli Appennini al Delta del Po

La prima tappa del prossimo cammino che avete in programma parte da… ovunque voi siate.

Perché sulla piattaforma streaming della Regione Emilia-Romagna, Lepida TV, al link lepida.tv/serie/cammini, è disponibile “I cammini dell’Emilia-Romagna. Storie, paesaggi e sapori”, un progetto di sei video documentari realizzati dall’Agenzia Aicod con la regia di Linda Vukaj, in collaborazione con i GAL – Gruppi di Azione Locale della Regione Emilia-Romagna e finanziati attraverso il bando “Sostegno dello sviluppo locale LEADER” del Programma di sviluppo rurale.

I documentari, della durata tra i 15 e i 25 minuti ciascuno, esplorano 37 itinerari dall’Appennino al Delta del Po con una guida d’eccezione: Federico Taddia, noto autore televisivo, saggista, giornalista, conduttore radiofonico e divulgatore scientifico.

Taddia ci accompagna lungo i percorsi e illustra le antiche vie di pellegrinaggio, delineando un nuovo concetto di turismo slow, attraverso esperienze e testimonianze dei viaggiatori che raccontano la storia e le principali caratteristiche dei cammini, da Piacenza a Rimini.

Agenda alla mano, programmate il momento in cui calzare le scarpe da trekking e mettere lo zaino in spalla, sapendo che molti di questi cammini possono essere percorsi anche in mountain bike o a cavallo, con la massima flessibilità nelle modalità di viaggio.

“Quando parliamo dell’Emilia-Romagna solitamente pensiamo a città d’arte, alla cultura enogastronomica, al mare, ma c’è anche un entroterra che si snoda tra colline e montagne e racconta storie straordinarie che rivivono attraverso decine di antichi cammini” – sottolineano il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e l’assessora al turismo Roberta Frisoni.

“Questo prezioso lavoro di promozione turistica mette in rilievo luoghi meno conosciuti, ma altrettanto ricchi di fascino, come paesi che conservano memoria del passato e riserve naturali protette, in alcune delle quali è vietato l’ingresso all’uomo per preservare l’ecosistema”.

“Non attraversare un territorio, ma immergersi in un territorio, per essere un po’ meno turisti e un po’ più complici – spiega Federico Taddia.

Credo sia questa la forza dei cammini: passo dopo passo si costruisce un senso di appartenenza nei confronti dei paesaggi, delle comunità e delle quotidianità che s’incontrano. Ed è quello che abbiamo raccontato – e vissuto – con i nostri video: passione, cura e valorizzazione di itinerari che rappresentano le tante sfumature di una regione che sa fare della lentezza una preziosa risorsa”.

ITINERARI STORICI

Documentario cammini – Gal del Ducato

Nel territorio di Parma e Piacenza esploriamo percorsi come la via degli Abati, la via Francigena, il cammino di San Colombano, la via di Linari, la via dei Remi e molti altri, tutti caratterizzati da un profondo intreccio tra cultura, storia e natura.

Documentario cammini – Gal Antico Frignano e Reggiano

Le province di Modena e Reggio Emilia sono attraversate da cammini come la via Romea Nonantolana, la via Matildica del Volto Santo, la via Vandelli, il sentiero dei Ducati: itinerari dalla varietà culturale e dalla ricchezza naturalistica unica.

Documentario cammini – Gal Delta

Il territorio del Delta del Po custodisce un periplo di oltre 400 km di percorsi: la via Romea Germanica, la via Popilia, le viae Misericordiae, il cammino di Dante. Gli itinerari attraversano qui una delle oasi più importanti d’Europa e la più grande in Italia.

Documentario cammini – Gal Altra Romagna

L’Alta Via dei Parchi, la via Romea Germanica, le viae Misericordiae, i cammini di San Vicinio, di Dante, di Assisi, di Sant’Antonio. Questi e altri antichi cammini sono protagonisti dell’entroterra – tutto da scoprire – tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna.

Documentario cammini – Gal Appennino Bolognese

A Bologna e dintorni si trovano la via degli Dei, la via del Gesso, la Linea Gotica, l’Alta Via dei Parchi, la via Mater Dei, la piccola Cassia e la via della Lana e della Seta. Viaggi nel passato che affiorano nel presente, tra “sacro e profano”, storia, arte e natura.

Documentario cammini – Gal Valli Marecchia e Conca

Tra i fiumi Marecchia e Conca, non lontano da Rimini, il territorio ha una forte identità. Aspro e gentile insieme, collega la montagna al mare e svela percorsi suggestivi come il cammino di San Francesco, il cammino dei 5 Santi e l’Alta Via dei Parchi.