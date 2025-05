Il Papa del nuovo Concilio – Panorama in edicola

Le sfide del nuovo Papa, il destro all’Europa, la doping mania, i giovani che non guidano più come un tempo. Questo e molto altro nel numero in edicola dal 14 maggio

L’editoriale del direttore

«Presi come eravamo a parlare del nuovo Papa, credo sia sfuggita a tanti una ricerca elaborata dal Censis sul tema della sicurezza (…) Di fronte a queste sconvolgenti statistiche, la classe politica e anche la magistratura (le forze dell’ordine fanno del loro meglio, però se i giudici rimettono ogni volta in libertà i delinquenti fermati in flagranza di reato, né polizia né carabinieri possono farci molto) dovrebbe decidere misure di emergenza, ponendo fine ad anni di lassismo. Invece no…»

Il Papa è tornato

È un Pontefice, Robert Francis Prevost, che con l’esperienza pastorale e la preparazione teologica deve affrontare (e ricucire) le divisioni aperte da Jorge Mario Bergoglio. E, con un nuovo Concilio, riportare il Vaticano al centro dell’ordine mondiale.

Un destro all’Europa

Dai successi elettorali in Romania e Germania, passando per Olanda e Austria. E nei prossimi giorni va al voto anche la Polonia. Le forze che si oppongono a Bruxelles avanzano in molti Paesi dell’Unione. Che continua però a spingere per il riarmo, moltiplica i regolamenti e non dà ascolto a una diffusa sofferenza sociale.

Mal di doping

L’uso di sostanze stimolanti si sta allargando a macchia d’olio anche tra chi svolge normale attività fisica. Una tratta di farmaci illegali e pericolosi che passa da web e palestre.

Generazione no auto

Non comprano la macchina di proprietà (tanto c’è il car sharing) e non vogliono neanche la patente. Ecco perché i giovani rifiutano la mobilità dei loro padri.

Cigno nero

È la ballerina russa Anna Tsygankova colta in tutta la sua aristocratica eleganza, la danzatrice immortalata in questo scatto dall’obiettivo raffinato di Erwin Olaf, il grande fotografo olandese scomparso prematuramente nel 2023. Anticonformista e versatile, a lui e alla sua vasta produzione artistica la Paci Contemporary Gallery di Brescia dedica una retrospettiva (fino al 30 settembre) di oltre 80 immagini, summa di una carriera lunga quattro decenni.