Berlino: Uomo gravemente ferito al Memoriale dell'Olocausto

Questa sera intorno alle 18 un uomo è stato gravemente ferito da un aggressore sconosciuto presso il memoriale dedicato agli ebrei assassinati in Europa, nel quartiere Mitte di Berlino. Come annunciato dalla polizia di Berlino su X, l'uomo gravemente ferito è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. I soccorritori sono sul posto e stanno prestando soccorso a diverse persone rimaste coinvolte nell'incidente. Sono in corso le indagini sulla scena del crimine. Non si sa altro sull'incidente. Secondo quanto riportato dai media, l'uomo è stato ferito con un coltello. Il colpevole è attualmente ricercato. L'area attorno al memoriale è in gran parte stata transennata.

ll Memoriale dell'Olocausto, progettato dall'architetto Peter Eisenman, è stato aperto al pubblico nel maggio 2005. Il Campo delle Stele e un sito informativo sotterraneo nella capitale, vicino alla Porta di Brandeburgo, commemorano i circa sei milioni di ebrei assassinati sotto il regime del nazionalsocialismo. Si tratta del terzo attacco in pochi giorni; Il 14 febbraio il 24enne afghano Farhad Noor legato all’Isis 24 ha investito la folla con la sua auto uccidendo una giovane madre e la sua bambina di due anni (oltre a 40 feriti) mentre due giorni dopo a Villach, circa 350 chilometri a sud di Vienna, vicino al confine con Italia e Slovenia, un richiedente asilo siriano Ahmad G. di 23 anni, ha aggredito la folla nel centro storico. Il risultato è stato tragico: un ragazzo di 14 anni è morto, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. L'attacco è avvenuto all'improvviso, poco prima delle 16:00, nei pressi della piazza principale e del ponte sul fiume Drava. «Sembrava la scena di un film dell'orrore, ha detto un testimone, quell'uomo ha iniziato a scatenarsi selvaggiamente, prendendo di mira un gruppo di giovani». Due giorni fa invece, si è saputo che lo scorso 10 febbraio gli investigatori austriaci hanno arrestato un quattordicenne che stava pianificando un attacco alla stazione ferroviaria di Vienna e hanno trovato materiale che suggeriva il suo sostegno al gruppo dello Stato islamico.

Il Ministero dell'Interno ha affermato che il ragazzo, un austriaco di origini turche, è stato arrestato nella capitale il 10 febbraio e si è radicalizzato online. L'arresto è stato innescato da segnalazioni all'intelligence austriaca secondo cui un sostenitore dell'ISIS aveva pubblicato storie e video con contenuti estremisti islamici su diversi profili TikTok. Il ragazzo aveva un coltello in tasca al momento dell'arresto e durante una perquisizione della sua casa, gli investigatori hanno trovato numerosi libri estremisti islamici, nonché schizzi di attacchi con coltelli e machete in una stazione e contro agenti di polizia, e disegni di combattenti con la bandiera dell'IS. La polizia ha anche rinvenuto istruzioni scritte a mano per realizzare materiale esplosivo da usare come detonatore per una bomba. Ulteriore materiale che apparentemente doveva essere utilizzato per costruire una bomba è stato trovato nel seminterrato dell'edificio, insieme ad altri coltelli. Il sospettato ha rifiutato di testimoniare durante l'interrogatorio. Proprio due settimane fa lo Stato islamico ha chiesto ai seguaci di attaccare con ogni mezzo gli “infedeli” pubblicando una serie di immagini che mostrano uomini con il coltello con la scritta «Serial Killer». L'operazione è riuscita.