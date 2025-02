Attacco terroristico nel nord di Israele, dodici feriti. Ucciso l'attentatore

Dodici persone sono rimaste ferite dopo che un veicolo le ha travolte a Pardes Hanna-Karkur, una città situata nel distretto di Haifa, in Israele. Due delle vittime versano in condizioni critiche, mentre tre hanno riportato ferite di media gravità e altre tre hanno subito lesioni lievi. La maggior parte dei feriti è stata trasferita all'Hillel Yafe Medical Center di Hadera.Inizialmente, è stato riferito che il terrorista era un arabo israeliano, ma in seguito è stato chiarito che il terrorista che ha compiuto l'attacco è Jamal Ziad, un palestinese di 53 anni della città di Silet al-Harthiya nella zona di Jenin, residente illegale in Israele negli ultimi anni. Era sposato con una cittadina israeliana residente a Umm al-Fahm e anche i suoi figli sono cittadini israeliani. La polizia ha dichiarato che è stato neutralizzato dopo essere uscito dal veicolo con un cacciavite. Il portavoce della polizia, Asi Aharoni ha dichiarato che «il terrorista ha travolto diverse persone a una fermata dell'autobus, ha accoltellato alcuni passanti e infine si è scontrato con un veicolo della polizia prima di essere neutralizzato».

Il paramedico della MDA Avi Cohen ha affermato: «Siamo arrivati su una scena complessa con molta confusione a seguito di un veicolo che ha investito diversi pedoni. C'erano otto feriti sulla scena: due in gravi condizioni, tre in condizioni moderate e tre con ferite lievi. Si trovavano vicino a una stazione degli autobus all'incrocio di Karkur nella corsia in direzione ovest quando il veicolo li ha investiti e, quando siamo arrivati, erano sdraiati a terra. Abbiamo immediatamente iniziato a fornire cure mediche a tutti i feriti, compresi il blocco delle emorragie e la medicazione delle ferite. Li abbiamo caricati su ambulanze e unità mobili di terapia intensiva e li abbiamo rapidamente evacuati all'Hillel Yafe Medical Center di Hadera». Il paramedico della MDA Orly Keinan ha raccontato: «È stata una scena terribile. Quando siamo arrivati con grandi forze, abbiamo visto i feriti, alcuni dei quali giacevano su un cumulo di terra dietro la stazione degli autobus. Ci hanno detto che erano stati investiti da un veicolo che era finito sul marciapiede ed era fuggito. Abbiamo fornito loro cure mediche salvavita, tra cui fermare l'emorragia, fasciare e immobilizzare le ferite. Li abbiamo evacuati all'Hillel Yafe Medical Center, con due in gravi condizioni, tre in condizioni moderate e il resto con ferite lievi».

Questa mattina gli specialisti forensi israeliani hanno confermato l'identificazione dei resti di quattro ostaggi, Itzhak Elgarat, Tsachi Idan, Shlomo Mantzur e Ohad Yahalomi, consegnati da Hamas. Lo scambio, effettuato come parte dell’accordo di cessate il fuoco, ha incluso anche il rilascio di circa 600 detenuti palestinesi. Attualmente, si stima che circa 63 ostaggi si trovino ancora nella Striscia di Gaza 23 dei quali ancora in vita. La consegna dei quattro corpi rappresenta il completamento della prima fase dell'accordo di cessare il fuoco raggiunto lo scorso gennaio.L'intesa ha portato al ritorno in Israele di 33 ostaggi israeliani, di cui 25 in vita e otto deceduti, oltre a cinque cittadini thailandesi in cambio di 1.900 criminali palestinesi detenuti da Israele. Ora la squadra negoziale israeliana si recherà al Cairo dopo la via libera del primo ministro Benjamin Netanyahu per discutere a partire da domenica della possibile seconda fase del cessare il fuoco con Hamas. Lo ha riferito l'ufficio del premier. A quasto proposito un funzionario israeliano ha inviato una dichiarazione ai media israeliani affermando che l'Idf non si ritirerà dal corridoio Filadelfia, la zona cuscinetto tra Egitto e Gaza, nonostante l'accordo di cessare il fuoco imponga all'esercito di abbandonare il tratto di confine al termine della prima fase. «Non lasceremo il Philadelphia Corridor. Non permetteremo agli assassini di Hamas di aggirarsi di nuovo per i nostri confini con pick-up e armi, e non permetteremo loro di riarmarsi tramite il contrabbando», afferma il funzionario israeliano, sostenendo che Hamas stava usando il rotta per introdurre le armi nella Striscia di Gaza. Secondo Hamas l’affermazione di Israele che resterà nel corridoio Filadelfia tra Egitto e Gaza «viola l'accordo».

Per quanto riguarda le operazioni militari le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato ieri di aver condotto un'operazione aerea mirata, basata su informazioni d'intelligence, eliminando Mahran Ali Nasser Al-Din. L'uomo è stato descritto come un «importante terrorista» appartenente all'Unità 4400 di Hezbollah, incaricato di gestire il contrabbando di armi dall'Iran e dai suoi alleati verso il Libano, con l'obiettivo di rafforzare gli arsenali militari. Secondo l'IDF, l'Unità 4400 ha istituito diverse rotte di contrabbando lungo il confine tra Siria e Libano sin dalla sua creazione. Durante il conflitto in corso, l'esercito israeliano ha colpito ripetutamente l'Unità 4400 ei suoi vertici, tra cui il comandante Muhammad Ja'far Qasir e il suo successore designato, Ali Hassan Gharib.

In un altro comunicato, l'IDF ha reso noto di aver condotto la scorsa settimana operazioni antiterrorismo in Giudea e Samaria (Cisgiordania), arrestando 75 persone e sequestrando armi. Operazioni simili sono state effettuate anche a Gerico, in Cisgiordania, dove sono stati fermati «diversi individui ricercati» e interrogati numerosi sospettati di attività terroristiche. Inoltre la scorsa settimana, le forze di sicurezza israeliane hanno condotto attività antiterrorismo in Giudea e Samaria. Le forze hanno arrestato circa 75 individui ricercati e confiscato 17 armi. Durante la scorsa notte, come parte dell'operazione antiterrorismo nella Samaria settentrionale, le forze di sicurezza israeliane hanno operato ad Al Yamun e hanno arrestato quattro individui ricercati e confiscato due fucili M-16. Inoltre, quattro individui ricercati sono stati arrestati durante la notte a Hebron e due fucili M-16 sono stati confiscati. A Immatain, migliaia di shekel di fondi terroristici sono stati confiscati. La scorsa settimana, le forze di sicurezza israeliane hanno condotto attività antiterrorismo a Gerico, arrestato diversi individui ricercati e interrogato decine di sospettati di attività terroristiche. I sospettati arrestati e le armi confiscate sono stati consegnati alle forze di sicurezza per ulteriori accertamenti.

