Cyber Monday, cos'è e perché bisogna sfruttarlo

L’ultima chiamata per i ritardatari e per chi ancora tenta di saziare la ricerca dell’oggetto desiderato. Serve anche a questo il Cyber Monday, che letteralmente sta per 'lunedì cibernetico’ e rappresenta l’ultima giornata di sconti che conclude il lungo periodo di ribassi avviato prima del Black Friday. Se la nascita di quest’ultimo termine è coperta dal mistero per le diverse interpretazioni che si sono diffuse nel corso del tempo, il Cyber Monday è meno ricco di storie e molto di marketing. Perché l’idea nasce nel 2005 da Ellen Davis, all’epoca vicepresidente della National Retail Federation statunitense, come spinta ulteriore alla stagione dello shopping, dopo il venerdì nero e prima del rush di fine anno con le festività natalizie.

Differenze con il Black Friday non ce ne sono a livello tecnico, poiché per brand e negozi si tratta di sfruttare un’altra giornata per attirare i clienti e far impennare le vendite. Tuttavia, la storia insegna che il lunedì successivo all’abbuffata di acquisti post giorno del Ringraziamento si possono trovare promozioni ancora più convenienti rispetto ai giorni precedenti, anche perché in molti sono disposti a ritoccare le offerte su prodotti rimasti invenduti nelle settimane appena trascorse. Ecco perché, talvolta, ci si può imbattere in sconti fino al 60-70%, che possono magari insospettire, ma anche regalare un grande affare.

Dal punto di vista operativo, il Cyber Monday rappresenta un frullatore di proposte che scatta alla mezzanotte di lunedì 2 dicembre e termina alle 23,59 della stessa giornata. Per quanto i venti di crisi economica si sentano sulle famiglie, non solo in Italia ovviamente, l’appuntamento è anche un modo per anticipare i regali di Natale, risparmiando più di qualcosa dal budget programmato per le festività. Ecco perché, secondo PwC, l’anno scorso le vendite inerenti Black Friday e Cyber Monday hanno generato un fatturato complessivo vicino ai 4 miliardi di euro. Una cifra equivalente a quanto, secondo diversi sondaggi, gli italiani spenderanno quest'anno, combinando gli acquisti online con quelli presso i negozi fisici.

Oltre le cifre, questi sono alcuni dei principali trend che caratterizzeranno il Cyber Monday 2024. Una persona su tre prevede di spendere più dell’anno precedente, soprattutto Gen Z (40%) e Millennial (37%). Quasi il 30% degli acquirenti è intenzionato ad acquistare solo online; più del 50% dei consumatori realizzerà acquisti tramite smartphone; siti web dei principali retailer, applicazioni del rivenditore e avvisi tramite newsletter sono i canali più diffusi per procedere all’acquisto digitale; quasi un terzo della platea punta sull’AI per affinare le ricerche e scoprire le promozioni più interessanti per i propri gusti.