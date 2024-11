Black Friday, le offerte last minute da prendere al volo

Dopo la lunga marcia di avvicinamento, eccolo finalmente il Black Friday. Il giorno dei grandi sconti, degli acquisti pazzi (da evitare, seguendo poche ma preziose regole) e delle opportunità da prendere al volo. Una volta appurato che si tratti di un buon affare. È risaputo che passano gli anni ma l’oggetto del desiderio in ambito tech resta lo smartphone, con i brand che offrono davvero tante occasioni per esigenze, gusti e tasche diverse. Il mercato dell’elettronica di consumo, però, è molto vasto e include decine di categorie di prodotti che, ribassi alla mano, potrebbero rivelarsi utili da prendere nelle prossime ore. Anche perché, al di là di promozioni a tempo o scorte esaurite, gli sconti attivati per il ‘venerdì nero’ proseguono fino al Cyber Monday, cioè il lunedì successivo al Black Friday. Ecco quindi una serie di consigli su cosa si può pescare online, spaziando da elettrodomestici a prodotti per la cura e l’igiene personale, ma anche robot aspirapolvere, cuffie, rimedi contro lo spreco del cibo, pensieri relax, console da dj e macchine per il caffè. Un mondo variegato, unito nel nome dello sconto.

Cuffie JBL Live 660 NC - Fedele riproduzione del suono, con bassi potenti e sistema di cancellazione del rumore adattivo che permette di isolarti o restare collegato ai rumori esterni. Musica e non solo, fino a 50 ore con singola carica, con Assistente Google che consente di gestire il dispositivo con la voce. Brano in pausa in automatico quando si tolgono le cuffie, con ripartenza immediata quando si rimettono, e connessione multipoint che permette di passare in un attimo da un dispositivo all’altro tramite connessione Bluetooth. Prezzo: da 179 a 99 euro