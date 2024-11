Black Friday, le migliori offerte per smartphone

È arrivato il momento più atteso dell’anno per acquistare un dispositivo elettronico, smartphone su tutti. A dirlo sono soprattutto le cifre, perché secondo una ricerca del comparatore di prezzi Idealo, il Black Friday è l’appuntamento che il 70% degli italiani attende per fare shopping, anche in virtù del Natale alle porte. L’acquisto passa ovviamente dagli shop digitali, perché se l’anno scorso un italiano su due ha comprato pescando dai siti specializzati, quest’anno le stime parlano di un valore in leggera crescita (51,5%), mentre il 38,5% del campione intervistato si recherà soltanto nei negozi. Il budget medio che gli italiani dedicheranno al Black Friday si aggira sui 264 euro, cifra in linea con i francesi ma inferiore a spagnoli (282 euro) e tedeschi (317 euro). Denaro che se ne andrà per diversi oggetti, primo fra tutti un nuovo telefono, che resta l’oggetto del desiderio più ambito.

Al di là delle tante offerte, che ormai iniziano diverse settimane prima del quarto venerdì di Novembre — il giorno del Black Friday, nato negli Usa per indicare l’inizio dello shopping natalizio dopo il Giorno del Ringraziamento — è bene sapere che di norma i top di gamma Apple (soprattutto) e Samsung sono i modelli su cui vengono applicati sconti più contenuti, anche se non mancano le eccezioni. La forbice tra costo iniziale e ribassi si allarga su tanti altri modelli, in particolare per la fascia media. I negozi digitali da visitare sono molti ma non si può fare a meno di passare dalle principali catene di elettronica, come Mediaworld, Unieuro, ePrice, Expert e Euronics, oltre ad Amazon. La vetrina più conosciuta del web quest’anno ha programmato una finestra di promozioni legate all’appuntamento che va dal 21 novembre al 2 dicembre, includendo quindi anche il Cyber Monday, il lunedì successivo al fine settimana del Black Friday.

Guardando al concreto, si risparmiano in media 50-70 euro comprando il nuovo iPhone 16, nelle diverse configurazioni di memoria. È più conveniente quindi optare per il iPhone 15, che nella versione da 128GB è scontato da 879 a 732 euro. L’occasione più ghiotta tra gli smartphone di fascia alta è il Samsung Galaxy Z Fold6, che nella versione da 256GB è scontato del 16%, con prezzo ridotto da 1.899 a 1.599 euro. Ancora più succulento lo sconto su Samsung Galaxy S24 Ultra, con 1TB di memoria, che si prende a 1.199 euro, con un ribasso del 36%: un’opportunità da prendere al volo. Alternativa da tenere in considerazione per spendere un pochino meno è Galaxy S24+, nel taglio da 12GB+512GB di storage, ribassato di 210 euro al costo di 1.099 euro.

Come sempre è ricco di offerte il programma di Xiaomi, che consente di risparmiare a tutti i livelli, sia optando per modelli più quotati, sia per alternative più economiche. Gli amanti della fotografia troveranno gioia con Xiaomi 14 Ultra, in promozione a 1.099,99 euro, 400 in meno del prezzo di listino. Dimezzando il budget c’è Xiaomi 14T, lanciato lo scorso settembre, che il brand di Pechino, attualmente alla ribalta per il successo della sua prima auto elettrica SU7, propone a 549,90 euro (150 in meno del prezzo di lancio).

Lato pieghevoli, Motorola propone il più recente Razr Ultra 50 a 1.099 euro, nel taglio 8GB+256GB, con un ribasso di 100 euro. Se ci si vuole avvicinare per la prima volta al mondo dei foldable il binomio Black Friday-Motorola è l’ideale per cominciare, perché il Razr 40 Ultra è proposto con un taglio prezzo superiore al 50%, al costo di 499 euro. Tra i modelli piatti, Motorola Edge 50 Ultra è un’ottima occasione in termini di forme (spesso 8,6 mm per 197 grammi) e resistenza, poiché impermeabile a polvere e acqua grazie alla certificazione IP68, ma spicca anche l'autonomia, grazie alla batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 125W. Ribassato a 799 euro, 200 in meno del prezzo di lancio, è un'opzione da non sottovalutare.

iPhone 16





Spendere poco e distinguersi dalla massa con uno smartphone che spicca per estetica e colori significa puntare su Nothing, che propone il Phone (2a) nella versione 12GB+256GB a 299 euro. Con il modello Plus in sconto a 349 euro. Sul sito aziendale Oppo offre promozioni sui diversi modelli Reno 12, con il Pro a 499,99 euro, la versione base a 379,99 e l’alternativa Reno 12F a 259 euro (in tutti i casi con 1 euro in più si prende il caricatore originale). Sotto il controllo di Oppo c’è da alcuni anni anche OnePlus, un altro brand cinese che gli smartphone li sa fare molto bene. Il pieghevole con apertura a libro OnePlus Open è un modello di altissimo livello, che per il Black Friday è proposto a 1.499 euro (rispetto al prezzo listino di 1.849 euro).

Alla fiera del taglio prezzo non manca Google, che fa risparmiare 100 euro sul nuovo Pixel 9 Pro, in promozione a 999 euro, Se invece dell’ultimo modello si punta il Pixel 8, si trova uno sconto del 41%, con un prezzo in calo da 799 a 469 euro per il modello da 128GB. Un ribasso della stessa proporzione riguarda Google 7a, il cui costo crolla da 509 a 299 euro. Tanti robusti sconti arrivano anche da Honor, che offre spesso promozioni interessanti e per il Black Friday taglia i prezzi al suo pieghevole XL, Honor Magic V3, che con un taglio di 500 euro si prende a 1.499,90 euro. L’altro top di gamma, nelle forme tradizionali, è il Magic6 Pro che spicca per la qualità fotografica, è in vendita con un forte ribasso: da 1.299 a 799 euro.