Black Friday, le migliori offerte per smartwatch, computer e tv

Black Friday è sinonimo di spese pazze, perché le promozioni fanno gola e la necessità e la voglia di mettere le mani su ciò che da tempo si desidera ha trasformato l’iniziativa nell’appuntamento più atteso dell’anno. Sia dai consumatori, sia dai rivenditori, che nella settimane del 'venerdì nero' registrano alcuni dei maggiori incassi dell’anno. Prima di scoprire i nostri consigli, suggeriti in base alla percentuale di sconto e all’affidabilità del prodotto, è bene chiarire quale debba essere l’approccio per combinare la gioia per l’acquisto e l’aggiramento di truffe o più semplicemente potenziali affari che invece tali non sono.

Imbattersi in ribassi fino al 60-70% è allettante e fa scattare la volontà di riempire il carrello, tradizionale o virtuale non fa differenza, però per evitare brutte sorprese è bene rispettare alcuni semplici passaggi. In primo luogo è bene creare un elenco dei prodotti che servono o si vuole acquistare, in modo da limitare la ricerca in quella direzione, meglio ancora se con un budget stabilito prima ancora di iniziare a guardare i dispositivi. Quando ci si trova di fronte a una promozione che appare fin troppo conveniente, è bene riflettere un attimo e fare un passo indietro scoprendo le oscillazioni di prezzo del prodotto in questione nel corso degli ultimi mesi. Detto che questa è un’azione che andrebbe fatta subito dopo aver individuato gli oggetti del desiderio, per non perdere tempo ci sono una serie di siti, come Keepa e CamelCamelCamel, che monitorano i prezzi e verificano le variazioni subite nel tempo.

Strettamente collegato a questa mossa è sfruttare i comparatori di prezzo, come Trovaprezzi e Idealo, che permettono di intuire all’istante quanto costano e dove acquistare gli articoli che interessano. Uno strumento che ancora non tutti conoscono è la newsletter, che con i siti di eCommerce consente di accedere a pacchetti di offerte prima degli altri. Un aspetto che può essere una chiave vincente in caso di prodotti con grandi ribassi, le cui scorte tendono quindi ad esaurirsi in fretta. Se i sistemi di pagamento sono ormai sicuri in quanto tutelano gli acquirenti con tecnologie di protezione antifrode (per quanto non bisogna mai dare nulla per scontato), è bene leggere sempre tutti i dettagli prima di concludere una transazione; non solo le caratteristiche del prodotto, ma anche il costo per la spedizione e le politiche di reso, così da sapere se sia possibile e cosa bisogna fare per rimandare indietro il pacco.

Samsung Galaxy Watch Ultra

Smartwatch

Dopo aver passato in rassegna le proposte più interessanti tra gli smartphone, stavolta allarghiamo il tiro a più dispositivi: smartwatch, computer portatili e televisori. Con un mercato che avanza a piccoli ma costanti passi, il segmento degli orologi smart offre possibilità di acquisto per tutte le tasche, passando da modelli lanciati chi mesi fa a versioni leggermente più datate e quindi ancora più convenienti. Un esempio è il GTR 3 Pro di Amazfit, nella versione con cassa da 46mm, che conta su uno schermo da 1,45 pollici, integra 150 modalità di allenamento e Alexa, monitora il sonno, la respirazione e analizza il massimo consumo di ossigeno, più un’autonomia di oltre 10 giorni; da 149,90 euro è in offerta a 114,90 euro, un costo abbordabile per un buon smartwatch. All’estremo opposto c’è Samsung Galaxy Watch Ultra, la versione più quotata della compagnia coreana per competere con Apple Watch Ultra grazie alla scocca in titanio, la resistenza all’acqua fino a 10 ATM, GPS a doppia frequenza e autonomia da 2 a 4 giorni, che scontato da 699 a 538 euro è molto intrigante. A metà strada si colloca un ottimo smartwatch come Huawei Watch GT 5 Pro, bello da sfoggiare, duro a morire (la batteria dura 14 giorni) e con il sensore ECG per il monitoraggio dell'attività cardiaca in maniera dettagliata, proposto a 379 euro. A completare il nostro quartetto è Apple Watch SE di seconda generazione, nel modello da 40mm, che non è l’ultimo uscito da Cupertino ma a 199 euro rappresenta l’opzione più economica per mettersi al polso uno smartwatch della Mela.



Notebook

Seppur con una scelta molto minore rispetto agli orologi, tra i computer c’è modo di portarsi a casa un’ottima soluzione e risparmiare anche qualche centinaio di euro. È il caso di chi opterà per Asus Tuf Gaming F15, che come indica il nome è un modello dedicato a chi ama videogiocare, dotato di schermo da 15,6 pollici e frequenza di aggiornamento da 144 Hz, con un processore Intel Core i7, 16GB di Ram e memoria da 512GB. Scontato del 19%, si prende a 1.249 euro (300 in meno del prezzo di listino). Schermo più piccolo, stesso processore e memoria più generosa da 1TB, MSI Prestige 14 AI Evo è un ottimo modello per chi con il laptop ci lavora, perché supporta il WiFi 7, gira con Windows 11 Home e ha porta Usb-A, Usb-C, HDMI e Thunderbolt 4. Spesso 18,9 mm e pesante 1,7 kg, a 1.099 euro (-21% e 300 euro di ribasso) è un computer che può fare la felicità di tanti. Talvolta sottovalutata, LG ha sfornato un gran computer con il modello Gram, che offre un display da 14 pollici, chip Intel Core i5 e 16GB+512GB di memoria; il segno particolare è la leggerezza (1,12 kg), il prezzo in promozione a 899 euro merita attenzione. Per una fascia di prezzo più bassa, HP 15s-fq5001sl può rivelarsi una scelta azzeccata perché combina lo schermo da 15,6 pollici con un processore Intel Core i5, 512GB di memoria SSD, autonomia oltre le 7 ore e un peso di 1,69 kg; scontato da 529 a 449 euro, vale la pena tenerlo d’occhio.

Tv

Compare un televisore è una delle scelte più importanti per la casa, poiché è il centro del salone e (spesso) protagonista della serata. Tutti vorrebbero trovarsi a valutare schermi da 70-80 pollici ma, al di là delle dimensioni, è il budget che nella maggior parte scarseggia. Ecco allora due proposte abbordabili, firmati Hisense e TCL. Il primo è un pannello LCD da 32 pollici, con cornici sottili, Alexa integrato per il controllo vocale e telecomando con tasti diretti per Netflix e Amazon Prime Video, in vendita a 149 euro. Nel secondo caso cresce la diagonale, 55 pollici, si riducono al minimo i bordi, c’è il Dolby Audio e 4K HDR per la riproduzione delle immagini, oltre ai contenuti di Google TV; difficile trovare qualcosa di simile a 299,99 euro. Passando alle soluzioni grandi in tutti i sensi, LG NanoCell da 86 pollici è un capolavoro per gli occhi, con un processore che regola luminosità e suono in relazione all’ambiente e al tipo di contenuti che si guarda, inoltre c’è il supporto di 4 aggiornamenti del sistemo operativo; si può prendere a 1.159 euro (più spese fino a un massimo di 90 euro per il montaggio), con uno sconto di quasi il 50%. Il ribasso è minore ma la qualità molto alta con Sony Bravia XR-65X90L, modello dell’anno scorso con cornice sottile in alluminio ma soprattutto colore, contrasto e profondità che rendono ottimale la visione. Un 65 pollici da 1.199 euro da seguire con attenzione.