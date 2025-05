Dream Up Club: quando lo shopping va oltre la vendita

Dal 13 al 19 maggio il progetto di shopping e benessere Dream up Club fa tappa a Milano, per poi ripartire in tutta Italia

Metti insieme un gruppo di splendide donne capaci di inventarsi, un desiderio comune con la decisa volontà di realizzarlo e una storia tutta da raccontare. Ecco da dove nasce Dream up Club, un progetto capace di mixare benessere, coccole e brand artigianali, con una parola d’ordine: personalizzazione.

Dream up nasce da un incontro: quello tra Benedetta Mazza, conduttrice televisiva e anima creativa di un brand di abbigliamento sportivo ed Emanuela Angelini, fondatrice di una linea di pigiami sartoriali rigorosamente made in Italy, che regalano una nuova rappresentazione dell’outfit notturno. Due donne con percorsi diversi, ma con una volontà comune: creare un format da portare in giro per l’Italia, dove far confluire piccoli mondi del nostro territorio, evidenziando le storie dei singoli brand. Perché ogni piccola griffe è fatta di persone.

Una community, una rete di creatività e bellezza che sposa la medesima filosofia di benessere.

Dal 13 al 19 maggio, lo store itinerante farà tappa in Corso Garibaldi 73, nel cuore di Milano, e ci sarà un piano totalmente dedicato alle esperienze.

Si potranno scoprire i rimedi naturali per un buon sonno grazie a Simona Cortopassi e al suo laboratorio di “sleep coaching”. Chiara Di Nardo insegnerà a ricamare, personalizzando e impreziosendo i capi, la farmacista e cosmetologa Vittoria Lonetti, presenterà la sua skincare essenziale e Shari Moretto spiegherà come abbinarci il massaggio perfetto di riflessologia.

Amanda Toy, tatuatrice e artista a 360 gradi, esibirà quadri e sculture.

“Ci piace l’idea di coinvolgere il pubblico non solo per la vendita, ma offrendo attività che riflettano le nostre idee di benessere. Quando entri in un Dream up club, vieni accolto da un concetto, da un calore, e diventi tu il vero protagonista”- ci racconta Benedetta Mazza.

Personalizzazione come progetto, che si potenzia in diverse forme. Benessere che si concretizza in un abbigliamento comodo, nel buon sonno, in un pigiama di seta che può essere trasferito anche al fuori dalla camera da letto, in un rituale di skincare veloce, ma efficace.

Con uno slogan tutto da conoscere: “Non è un PopUp. È un DreamUp”.