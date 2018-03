Tony Levin Stick Men: una superband nel nome del Prog

Michela Vecchia - 3 marzo 2018

Domenica 4 marzo alle 21 saliranno sul palco del Blue Note di Milano Tony Levin, Pat Mastelotto e Markus Reuter, ovvero gli Stick Men. La band venne fondata nel 2007 da Levin e Mastellotto e nel 2010 entrò a farne parte anche Reuter in sostituzione di Michael Bernier.

I tre sono noti per le considerevoli carriere che hanno alle spalle. Pat Mastellotto è il batterista dei King Crimson, Markus Reuter è un innovatore del suo strumento, inventore della touch guitar. Ed infine Tony Levin, il cui curriculum musicale è talmente lungo da sembrare un’enciclopedia. Ha suonato con artisti di tutte le estrazioni musicali, da Peter Gabriel a Claudio Baglioni.

Levin vanta collaborazioni importanti con artisti diversi e si cimenta anche in generi musicali diversi. Assieme a Mastellotto è infatti la sezione ritmica dei King Crimson e tutti ricordano le sue performance nella band di Peter Gabriel. Questa enorme esperienza fa di Levin un bassista eclettico e uno strumentista di eccezionale bravura.

E qui si arriva al motivo per cui la band si chiama Stick Men. In realtà Levin non suona esattamente il basso, ma il Chapman Stick, una sorta di innesto tra un basso e una chitarra che permette di utilizzare entrambe le mani sulla tastiera. Tony Levin ha portato questo strumento all’attenzione del grande pubblico, ma non è l’unico a farne uso, anche John Myung dei Dream Theater e Nick Beggs, bassista dei Kajagoogoo e di Steve Hackett lo suonano.



