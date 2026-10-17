Il Giappone che non conosci si scopre a tavola: nove regioni, nove viaggi tra sapori e tradizioni

Il Giappone che conosciamo attraverso i suoi ristoranti all’estero rappresenta soltanto una piccola parte di un patrimonio gastronomico che cambia radicalmente attraversando l’arcipelago, perché a determinare ciò che arriva sulla tavola non sono soltanto le tradizioni tramandate nel corso dei secoli, ma anche il clima, la conformazione del territorio, la vicinanza al mare e quella particolare attenzione alla stagionalità che nella cultura giapponese trasforma ogni ingrediente in un’espressione del luogo dal quale proviene. Basta spostarsi dalle regioni settentrionali dello Hokkaido alle isole subtropicali di Okinawa per ritrovarsi davanti a due universi culinari quasi completamente diversi, nei quali persino alimenti apparentemente familiari, come il riso, la carne e il pesce, vengono interpretati attraverso tecniche di preparazione, abitudini e combinazioni di sapori che raccontano la storia delle comunità locali.

È proprio questa varietà a rendere la gastronomia una delle chiavi più interessanti per scoprire il Giappone, soprattutto per chi desidera andare oltre le grandi città e trasformare il viaggio in un percorso attraverso mercati, fattorie, botteghe artigianali, piccoli ristoranti e paesaggi agricoli nei quali il rapporto tra territorio e alimentazione è ancora profondamente riconoscibile.

Dalle colline fiorite di Furano, dove la lavanda diventa persino un ingrediente per il gelato, ai frutteti della prefettura di Aomori, passando per i campi irrigati di wasabi di Nagano e le antiche tradizioni del tè di Kyoto, l’Organizzazione Nazionale del Turismo Giapponese (JNTO) propone un itinerario che attraversa nove regioni dell’arcipelago, mettendo al centro non soltanto ciò che si mangia, ma anche i luoghi nei quali il cibo nasce e le esperienze che permettono di comprenderne il significato culturale.

Un percorso nel quale la destinazione non è necessariamente un monumento, un tempio o un quartiere famoso, ma può diventare una ciotola di noodles preparata secondo una ricetta locale, una griglia condivisa intorno a un tavolo oppure una distilleria ricavata negli spazi di una miniera d’oro.

Hokkaido, dove la lavanda diventa gelato e l’inverno si mangia intorno a una griglia

Nell’immaginario di molti viaggiatori lo Hokkaido è il Giappone della neve, delle temperature rigide e dei paesaggi naturali che sembrano appartenere a un mondo lontanissimo dalla frenesia di Tokyo, ma durante i mesi estivi la regione più settentrionale dell’arcipelago cambia completamente aspetto, trasformandosi in un mosaico di colline verdi, campi coltivati e distese di fiori che attirano visitatori da tutto il Paese.

Tra le destinazioni più conosciute ci sono Furano e Biei, due località nelle quali il paesaggio agricolo è diventato parte integrante dell’esperienza turistica e dove è possibile esplorare la campagna in bicicletta, attraversando i campi multicolori di Shikisai no Oka e i percorsi panoramici della cosiddetta Road of Patchwork, così chiamata per la particolare disposizione delle coltivazioni che ricorda un enorme tessuto composto da riquadri di colori differenti.

A partire da luglio, quando la lavanda raggiunge il periodo della fioritura, Furano si tinge di viola e lilla, soprattutto nei campi della Farm Tomita, una delle attrazioni più fotografate della regione, dove il fiore simbolo dell’estate dello Hokkaido viene utilizzato anche nella produzione di specialità alimentari, tra cui il caratteristico gelato alla lavanda.

Ma il rapporto tra il territorio e il cibo non si esaurisce nei prodotti da assaggiare durante una visita, perché nelle campagne di Furano e Biei alcune fattorie offrono anche la possibilità di pernottare e partecipare alle attività agricole, avvicinandosi alla produzione casearia attraverso esperienze che possono comprendere la mungitura, la lavorazione del latte e la degustazione di prodotti locali.

Con l’arrivo dell’inverno, invece, la cucina dello Hokkaido assume un carattere decisamente più sostanzioso e uno dei piatti che meglio ne raccontano l’identità è il jingisukan, una preparazione a base di fettine sottili di agnello o montone cotte su una particolare griglia bombata, intorno alla quale vengono disposte le verdure. Durante la cottura, il grasso della carne scivola verso la parte inferiore della griglia, contribuendo a insaporire gli altri ingredienti e trasformando il pasto in un’esperienza conviviale, nella quale il piacere di mangiare si accompagna a quello di condividere la preparazione.

È una cucina che cambia con le stagioni e che restituisce immediatamente una delle caratteristiche più affascinanti dello Hokkaido: la possibilità di scoprire due Giapponi molto diversi semplicemente scegliendo di visitare la regione in estate oppure durante i mesi più freddi.

Tohoku, il Giappone delle mele e dei mercati dove ognuno crea il proprio piatto

Se lo Hokkaido racconta il rapporto tra cucina e stagioni, il Tohoku permette di entrare in contatto con una tradizione agricola nella quale un singolo prodotto può diventare il simbolo di un intero territorio, come accade nella prefettura di Aomori, famosa per le sue mele e per i frutteti che durante l’autunno si trasformano in una delle destinazioni più suggestive del Giappone settentrionale.

Ai piedi del Monte Iwaki si trova l’Hirosaki Apple Park, un grande frutteto aperto ai visitatori che ospita circa 2.300 alberi appartenenti a oltre 80 varietà di melo, offrendo la possibilità di passeggiare tra le coltivazioni, partecipare alla raccolta delle mele durante la stagione autunnale e conoscere più da vicino una produzione agricola che rappresenta una parte importante dell’identità locale.

Il parco comprende anche spazi didattici, botteghe e punti ristoro nei quali assaggiare dolci, sidro e altre specialità a base di mela, trasformando quella che potrebbe sembrare una semplice visita in campagna in un’esperienza capace di raccontare il legame tra agricoltura, paesaggio e cultura gastronomica.

A pochi chilometri di distanza, nella città di Aomori, il rapporto con il cibo assume invece una dimensione completamente diversa all’interno del mercato ittico di Furukawa, dove i visitatori possono comporre il proprio nokkedon, una ciotola di riso personalizzata scegliendo pesce e altri prodotti del mare direttamente dalle bancarelle.

Il funzionamento è semplice e rappresenta già di per sé una piccola esperienza gastronomica: si acquistano degli appositi coupon, si sceglie la base di riso e si attraversa il mercato selezionando gli ingredienti con i quali completare il piatto, dai differenti tagli di pesce fresco alle specialità marine proposte dai venditori.

Il risultato è una ciotola che cambia a seconda delle preferenze personali e della disponibilità degli ingredienti, ma soprattutto un modo per entrare in contatto con la vita quotidiana della città attraverso uno dei luoghi nei quali il rapporto tra produttori, commercianti e consumatori è più immediato.

Chubu, il wasabi che cresce nell’acqua e la cucina nascosta tra le montagne

Per chi è abituato ad associare il wasabi alla piccola quantità di pasta verde servita accanto al sushi, una visita nella regione di Chubu può rappresentare una scoperta sorprendente, perché questo ingrediente, diventato uno dei simboli della gastronomia giapponese nel mondo, nasce da una pianta la cui coltivazione richiede condizioni ambientali particolari e un rapporto costante con l’acqua.

Nella prefettura di Nagano, ad Azumino, si trova la Daio Wasabi Farm, una delle più grandi coltivazioni di wasabi del mondo, dove le piante crescono in campi attraversati da acqua sorgiva, incastonati in un paesaggio montano che rende la visita interessante anche per chi non è particolarmente appassionato di gastronomia.

In Giappone si distinguono tradizionalmente due modalità di coltivazione: lo hata wasabi, coltivato in terreni umidi di montagna, del quale vengono utilizzati anche foglie e fiori, e il mizu wasabi, che cresce in coltivazioni irrigate da acqua limpida e fresca e del quale viene apprezzato soprattutto il rizoma, la parte normalmente grattugiata per ottenere il condimento.

Alla Daio Wasabi Farm, il percorso tra i filari permette di osservare direttamente le condizioni nelle quali questa pianta viene coltivata, attraversando sentieri che costeggiano i canali d’acqua e regalano una prospettiva completamente diversa su un ingrediente che, fuori dal Giappone, viene spesso conosciuto soltanto nella sua forma già lavorata.

La fattoria possiede anche un legame particolare con la storia del cinema giapponese, perché alcuni dei suoi paesaggi sono stati utilizzati da Akira Kurosawa per le riprese del film Sogni, uscito nel 1990. Un dettaglio che rende la visita ancora più interessante per chi desidera scoprire luoghi nei quali natura, gastronomia e cultura cinematografica si incontrano.

E dopo aver osservato il wasabi nel suo ambiente naturale, il modo più immediato per comprenderne il sapore è assaggiarlo fresco, magari accompagnando una porzione di soba, i tradizionali noodles di grano saraceno particolarmente apprezzati nella prefettura di Nagano.

La regione di Chubu, tuttavia, cambia completamente carattere quando ci si sposta verso la costa del Mar del Giappone, dove la prefettura di Fukui è famosa per l’Echizen-gani, una varietà di granchio delle nevi pescata durante la stagione fredda, generalmente tra novembre e marzo, in acque profonde.

Il suo arrivo nei mercati e nei ristoranti è uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’inverno locale, quando la cucina si concentra sulla qualità del prodotto e su preparazioni che permettono di apprezzarne la carne delicata, dimostrando come, anche all’interno della stessa regione, il paesaggio possa determinare tradizioni alimentari profondamente differenti.

Kanto, oltre Tokyo: la città dei gyoza e i sapori delle prefetture meno conosciute

Tokyo è una delle grandi capitali gastronomiche del mondo, capace di riunire ristoranti di alta cucina, locali tradizionali, piccoli banconi specializzati e un’offerta internazionale che riflette le dimensioni e la complessità della metropoli, ma limitare la scoperta culinaria del Kanto alla capitale significa rinunciare a una parte importante delle tradizioni che caratterizzano le prefetture circostanti.

Una delle destinazioni più interessanti per chi ama la cucina popolare è Utsunomiya, nella prefettura di Tochigi, una città che ha costruito una parte significativa della propria identità gastronomica intorno ai gyoza, i ravioli ripieni che si possono trovare in tutto il Giappone, ma che qui sono diventati una vera e propria specialità locale.

La città ospita una concentrazione di ristoranti dedicati a questa preparazione e possiede persino una strada conosciuta come Gyoza Street, dove è possibile confrontare differenti interpretazioni dello stesso piatto, dalle versioni con una crosta croccante ottenuta attraverso la cottura alla piastra a quelle bollite o fritte, con ripieni e salse che cambiano da un locale all’altro.

Tochigi è inoltre conosciuta per la coltivazione delle fragole, un prodotto particolarmente apprezzato in Giappone, dove alcune varietà vengono selezionate con grande attenzione alla dolcezza, alla consistenza e all’aspetto del frutto.

Spostandosi nella prefettura di Chiba, invece, il percorso gastronomico torna a guardare verso il mare, con specialità come il namerō, una preparazione a base di pesce crudo finemente tritato e lavorato insieme a miso, zenzero, cipollotto e foglie di shiso, fino a ottenere un composto dal sapore intenso e aromatico.

Nato all’interno delle tradizioni delle comunità costiere, il namerō rappresenta una delle tante espressioni della cucina regionale giapponese nelle quali ingredienti semplici e tecniche di preparazione locali danno vita a piatti che difficilmente si incontrano nei menu dei ristoranti giapponesi all’estero.

Kansai, tra il tè di Kyoto e la cucina di Osaka che si prepara davanti agli ospiti

Esistono poche regioni giapponesi nelle quali il rapporto tra cibo, storia e cultura sia così evidente come nel Kansai, il territorio che comprende Kyoto e Osaka, due città vicinissime geograficamente ma capaci di raccontare attraverso la propria gastronomia modi differenti di interpretare il piacere di mangiare.

Kyoto è tradizionalmente associata al kaiseki, la raffinata esperienza gastronomica composta da una successione di piccole portate nelle quali stagionalità, ingredienti, tecniche di preparazione e presentazione vengono organizzati secondo un equilibrio preciso, trasformando il pasto in un percorso nel quale anche la scelta delle stoviglie e la disposizione del cibo assumono un significato.

Ma per comprendere una parte importante dell’identità gastronomica del territorio è necessario spostarsi a Uji, una località poco distante da Kyoto che rappresenta uno dei centri storici della produzione del tè giapponese e che ha contribuito in maniera determinante alla diffusione della cultura del matcha.

Qui il tè non è soltanto una bevanda da ordinare in una caffetteria, ma il risultato di una tradizione agricola e artigianale nella quale la coltivazione delle foglie, la loro lavorazione e la preparazione finale costituiscono passaggi fondamentali per ottenere caratteristiche aromatiche differenti.

Visitare Uji significa quindi poter conoscere più da vicino la storia del matcha, entrare nelle botteghe specializzate e partecipare a degustazioni che permettono di comprenderne le sfumature di sapore, andando oltre la versione dolce e contemporanea resa popolare dalle bevande e dai dessert delle grandi catene internazionali.

A Osaka, invece, il cibo assume una dimensione più immediata e conviviale, attraverso una cultura gastronomica che spazia dalle specialità di street food, come takoyaki e okonomiyaki, ai piccoli ristoranti nei quali il rapporto tra cuoco e cliente diventa parte integrante dell’esperienza.

Tra le formule più interessanti c’è il kappo ryōri, uno stile di cucina nel quale gli ospiti siedono generalmente al bancone e possono osservare lo chef mentre prepara le diverse portate, seguendo da vicino la lavorazione degli ingredienti e le tecniche utilizzate.

Rispetto alla formalità che può caratterizzare alcune esperienze kaiseki, il kappo privilegia un’interazione più diretta tra chi cucina e chi mangia, senza rinunciare alla precisione e alla qualità delle preparazioni. Il risultato è un pasto nel quale il bancone diventa quasi un piccolo palcoscenico gastronomico, permettendo di apprezzare non soltanto il piatto finito, ma anche il lavoro necessario per realizzarlo.

Chugoku, il Giappone di Hiroshima che si racconta attraverso ostriche e okonomiyaki

Nella regione di Chugoku, e in particolare nella prefettura di Hiroshima, la cucina è profondamente legata al Mare Interno di Seto, un ambiente nel quale la pesca e la produzione agricola hanno contribuito allo sviluppo di specialità gastronomiche che oggi rappresentano una parte importante dell’identità locale.

Uno dei prodotti più conosciuti sono le ostriche, particolarmente apprezzate in tutto il Giappone e protagoniste di numerose preparazioni, da quelle più semplici, che permettono di apprezzarne direttamente il sapore, alle versioni cotte e fritte proposte nei ristoranti della regione.

Ma se esiste un piatto che più di ogni altro permette di riconoscere immediatamente la cucina di Hiroshima, questo è senza dubbio l’okonomiyaki, una preparazione che potrebbe ricordare una frittella salata, ma che nella sua versione locale possiede caratteristiche molto precise.

A differenza dell’okonomiyaki di Osaka, nel quale gli ingredienti vengono generalmente mescolati prima della cottura, la versione di Hiroshima viene preparata sovrapponendo diversi strati di pastella, cavolo, carne e noodles su una piastra calda, per poi completare il piatto con salsa, condimenti e, a seconda della ricetta, altri ingredienti.

Osservare la preparazione dell’okonomiyaki direttamente al bancone di un ristorante è parte del piacere dell’esperienza, perché permette di vedere come ingredienti apparentemente semplici vengano trasformati attraverso una successione di gesti precisi, dando vita a un piatto sostanzioso che racconta una tradizione gastronomica profondamente legata alla città.

Shikoku, sulle tracce dello yuzu tra antiche ferrovie e santuari di montagna

Per chi conosce lo yuzu soltanto attraverso i dessert, i cocktail o i prodotti cosmetici che ne hanno reso popolare il profumo anche in Europa, la regione di Shikoku offre la possibilità di scoprire un territorio nel quale questo agrume è parte integrante della cultura gastronomica locale.

Nella prefettura di Kochi, lo yuzu viene coltivato e utilizzato in numerose preparazioni, sfruttandone sia il succo sia la scorza, il cui aroma intenso e fragrante permette di arricchire piatti salati, bevande e condimenti.

Uno degli utilizzi più conosciuti è nella preparazione di salse a base di agrumi, come lo yuzu ponzu, nel quale il succo viene combinato con salsa di soia e altri ingredienti per ottenere un condimento particolarmente adatto ad accompagnare diverse specialità della cucina giapponese.

Ma la scoperta dello yuzu può diventare anche un’esperienza di viaggio attraverso la Yuzu Road, un percorso che segue il tracciato di un’antica ferrovia forestale e attraversa paesaggi montani, boschi e piccoli villaggi, offrendo la possibilità di conoscere da vicino il territorio nel quale questo agrume viene coltivato.

Spostandosi nella vicina prefettura di Kagawa, invece, l’esperienza gastronomica assume una dimensione completamente diversa, perché questa parte dello Shikoku è considerata la patria dei Sanuki udon, gli spessi noodles di frumento caratterizzati da una consistenza particolarmente elastica e da una lunga tradizione artigianale.

La località di Kotohira, conosciuta soprattutto per il santuario shintoista Kotohiragu, offre la possibilità di abbinare una visita culturale alla scoperta della produzione dei noodles, partecipando a workshop nei quali imparare le tecniche tradizionali di preparazione dell’impasto.

Il santuario, dedicato alla protezione dei naviganti, è famoso per la lunga scalinata in pietra che conduce ai suoi edifici principali e alle aree più elevate del complesso, un percorso che rappresenta da secoli una meta di pellegrinaggio e che oggi permette di scoprire uno dei luoghi più significativi della tradizione religiosa locale.

Dopo la salita, fermarsi in uno dei ristoranti specializzati in Sanuki udon diventa anche un modo per comprendere quanto un piatto apparentemente semplice possa rappresentare un elemento distintivo dell’identità di un territorio.

Kyushu, il ramen che ha conquistato il mondo e il distillato custodito in una miniera d’oro

Il Kyushu è una delle regioni giapponesi nelle quali il rapporto tra gastronomia e territorio si manifesta attraverso una straordinaria varietà di ingredienti e preparazioni, influenzate dalla presenza del mare, dall’attività vulcanica, dalla tradizione agricola e da una storia di scambi commerciali che ha contribuito a rendere la cucina locale particolarmente ricca.

Per molti appassionati di gastronomia giapponese, il primo incontro con il Kyushu avviene attraverso una ciotola di ramen, perché Fukuoka è la patria dell’Hakata ramen, conosciuto per il suo brodo tonkotsu, preparato attraverso una lunga cottura delle ossa di maiale fino a ottenere una consistenza densa e un sapore particolarmente intenso.

Uno dei modi più caratteristici per assaggiarlo è fermarsi presso gli yatai, i piccoli chioschi gastronomici all’aperto che rappresentano una componente riconoscibile della vita serale di Fukuoka e nei quali il pasto diventa anche un’occasione di socialità.

Ma il ramen è soltanto una delle specialità locali, perché la regione vanta anche una tradizione legata alla carne suina, tra cui spicca il kurobuta, il maiale nero particolarmente apprezzato nella prefettura di Kagoshima, e a piatti conviviali come il motsunabe, uno stufato a base di interiora, verdure e altri ingredienti che viene generalmente consumato condividendo una pentola al centro del tavolo.

Lungo le coste, invece, la cucina cambia nuovamente carattere, con specialità a base di pesce fresco e anguilla, particolarmente apprezzata nella zona di Yanagawa, mentre nella penisola di Shimabara si può assaggiare il guzōni, una zuppa preparata con mochi, verdure, pesce e altri ingredienti.

A Nagasaki, la tradizione gastronomica racconta anche la storia dei contatti tra il Giappone e il resto del mondo attraverso la cucina shippoku, nella quale si riconoscono influenze giapponesi, cinesi e occidentali, testimonianza del ruolo che la città ha avuto nei secoli come punto di incontro tra culture differenti.

Una delle esperienze più particolari, tuttavia, si trova nella prefettura di Kagoshima, dove la distilleria Kinzan utilizza gli spazi di un’antica miniera d’oro per la fermentazione dello shochu, il tradizionale distillato giapponese che può essere prodotto a partire da ingredienti differenti, tra cui riso, orzo e patate dolci.

Visitare una distilleria ricavata in un ambiente sotterraneo significa scoprire un aspetto meno conosciuto della produzione gastronomica giapponese, nel quale la storia industriale di un territorio viene reinterpretata attraverso le tecniche di fermentazione e la valorizzazione delle materie prime locali.

Okinawa, l’isola dove il cibo è considerato una medicina per il corpo e per lo spirito

Il viaggio attraverso i panorami del gusto giapponese si conclude a Okinawa, dove il clima subtropicale, la storia dell’antico Regno delle Ryukyu e i rapporti culturali con altre regioni dell’Asia hanno contribuito allo sviluppo di una tradizione alimentare profondamente diversa da quella che caratterizza gran parte dell’arcipelago.

La cucina tradizionale di Okinawa si fonda anche sul concetto di nuchigusui, espressione che può essere interpretata come medicina per la vita e che riflette una visione del cibo nella quale il nutrimento non viene considerato soltanto una necessità fisica, ma anche una componente importante del benessere personale.

Le preparazioni locali valorizzano verdure, alghe, tofu, patate dolci, pesce e carne di maiale, combinando ingredienti che riflettono tanto la disponibilità delle risorse del territorio quanto le tradizioni culturali sviluppatesi nel corso dei secoli.

Tra gli alimenti più caratteristici figurano il beni-imo, la patata dolce viola utilizzata anche nella preparazione di dolci e specialità locali, le alghe mozuku e kombu, il tofu di Okinawa e il goya, un melone amaro che rappresenta uno degli ingredienti più riconoscibili della gastronomia dell’arcipelago meridionale.

Proprio il goya è il protagonista del goya champuru, una preparazione nella quale viene saltato insieme a tofu, uova e carne di maiale, creando un piatto che unisce consistenze differenti e nel quale il sapore amarognolo dell’ortaggio diventa parte fondamentale dell’equilibrio complessivo.

La cucina di Okinawa è conosciuta anche per il principio dell’hara hachi bu, l’abitudine di mangiare fino a raggiungere circa l’ottanta per cento della sazietà, che viene frequentemente associata alle tradizioni alimentari degli abitanti dell’isola.

Non sorprende, quindi, che Okinawa sia diventata una delle cosiddette Blue Zone, le aree del mondo studiate per la particolare longevità storicamente osservata in alcune comunità locali, sebbene attribuire questo fenomeno esclusivamente all’alimentazione sarebbe riduttivo, perché le condizioni di vita, le relazioni sociali, l’attività fisica e numerosi altri fattori contribuiscono alla salute di una popolazione.

L’aspetto più interessante della tradizione gastronomica di Okinawa rimane proprio il suo rapporto con la quotidianità, nel quale il cibo non è necessariamente associato a preparazioni elaborate o a ingredienti particolarmente costosi, ma a una cultura alimentare costruita attraverso la conoscenza del territorio, la stagionalità e la combinazione di prodotti locali.

Il Giappone da scoprire, un piatto alla volta

Attraversare il Giappone seguendo le sue tradizioni gastronomiche significa scoprire un Paese nel quale le differenze regionali continuano a occupare un posto fondamentale nell’identità culturale, nonostante la crescente diffusione di catene di ristorazione, prodotti industriali e tendenze alimentari internazionali.

Una ciotola di ramen a Fukuoka, una porzione di Sanuki udon a Kagawa o un okonomiyaki preparato sulla piastra a Hiroshima possono sembrare esperienze molto semplici, soprattutto se confrontate con le elaborate cerimonie gastronomiche dei ristoranti di alta cucina, ma raccontano il rapporto tra le comunità locali e il cibo con una precisione che difficilmente potrebbe essere restituita attraverso una visita esclusivamente dedicata ai monumenti e alle attrazioni turistiche.

È questa, forse, la prospettiva più interessante attraverso la quale organizzare un nuovo viaggio in Giappone: non scegliere soltanto le città da visitare, ma anche le tradizioni gastronomiche che si desidera conoscere, lasciando che siano i prodotti locali, i mercati, le botteghe e i piccoli ristoranti a suggerire il percorso.

Perché un viaggio può cominciare con una fotografia delle colline di lavanda dello Hokkaido, proseguire attraverso i campi di wasabi di Nagano e concludersi davanti a un piatto di goya champuru a Okinawa, mostrando come il Giappone riesca a custodire, all’interno dello stesso arcipelago, identità culturali e gastronomiche profondamente diverse.

E se sushi e ramen continueranno a essere le specialità attraverso le quali milioni di persone si avvicinano alla cucina giapponese, sono proprio i piatti meno conosciuti, quelli che conservano un legame diretto con il territorio nel quale sono nati, a offrire una delle ragioni più interessanti per tornare a esplorare il Paese del Sol Levante.