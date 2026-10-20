SYM Symphony 200i MY26, più grinta per affrontare la città

Nel traffico cittadino la rapidità di risposta può fare la differenza, ma quando il percorso si allunga entrano in gioco anche la stabilità, il comfort e la capacità di affrontare gli spostamenti senza affaticare il mezzo. È su questo equilibrio che punta il nuovo SYM Symphony 200i MY26, evoluzione della famiglia di scooter a ruota alta del marchio, pensata per chi utilizza le due ruote tutti i giorni e non vuole limitarsi ai tragitti urbani.

La novità principale è rappresentata dalla motorizzazione da 200 cc, che promette una maggiore brillantezza rispetto alle cilindrate inferiori della gamma. L’obiettivo è offrire una risposta più pronta nelle ripartenze e una riserva di potenza utile quando il traffico si fa intenso, soprattutto nelle situazioni in cui occorre effettuare un sorpasso o affrontare un tratto extraurbano. Una caratteristica che può rivelarsi particolarmente utile anche viaggiando in due, con il carico necessario per gli spostamenti quotidiani.

Il Symphony 200i si propone così come una soluzione per chi cerca uno scooter pratico, ma con caratteristiche adatte a un impiego più ampio rispetto al semplice commuting casa-lavoro. La cilindrata superiore punta infatti a rendere la guida più disinvolta, senza rinunciare alla facilità di utilizzo che rappresenta uno dei punti di forza della categoria.

Più tecnologia e dotazione completa

L’aggiornamento MY26 interessa anche l’estetica e le dotazioni. Il nuovo cruscotto interamente digitale rende più immediata la lettura delle informazioni di marcia, mentre l’illuminazione beneficia di indicatori di direzione anteriori e posteriori a LED e di un gruppo ottico posteriore riprogettato. Interventi che contribuiscono a rinnovare l’immagine dello scooter e a migliorare la riconoscibilità nel traffico.

Per aumentare il comfort negli spostamenti più lunghi, il parabrezza è incluso nella dotazione di serie e offre una protezione aggiuntiva dall’aria e dagli agenti atmosferici. Una scelta che evita di dover ricorrere subito agli accessori e rende il mezzo pronto all’utilizzo fin dalla consegna.

Restano inoltre alcuni degli elementi che hanno contribuito alla diffusione della famiglia Symphony. Le ruote da 16 pollici sono pensate per offrire stabilità e una guida equilibrata, mentre la pedana piatta facilita il trasporto di piccoli oggetti e rende più agevoli le operazioni di salita e discesa. Non manca la presa USB, ormai essenziale per chi utilizza lo smartphone anche durante gli spostamenti, mentre il vano sottosella e il bauletto SHAD da 33 litri fornito di serie ampliano le possibilità di carico.

Garanzia e assistenza per quattro anni

A completare il pacchetto è una proposta commerciale che punta a contenere i costi aggiuntivi e a offrire maggiore tranquillità nel tempo. Il nuovo SYM Symphony 200i MY26 viene commercializzato con parabrezza e bauletto SHAD inclusi, oltre a quattro anni di garanzia integrale e quattro anni di assistenza stradale.

Una formula che accompagna la scelta di uno scooter destinato a un utilizzo frequente, nel quale l’affidabilità e la continuità di servizio hanno un peso importante quanto le prestazioni. Il posizionamento del Symphony 200i punta quindi a unire una cilindrata più generosa alla praticità di un ruota alta, mantenendo al centro le esigenze di chi si muove ogni giorno tra città, tangenziali e percorsi extraurbani.

Con l’arrivo della versione MY26, SYM aggiorna così una delle sue famiglie più conosciute, puntando su una combinazione di maggiore brillantezza, dotazioni complete e costi di gestione più prevedibili. L’obiettivo è offrire uno scooter versatile, capace di affrontare la routine quotidiana con una riserva di prestazioni in più e senza rinunciare alla semplicità che resta fondamentale nella mobilità urbana.