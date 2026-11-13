Cardinale si allarga, dal Milan alla Nba ecco i suoi piani (a lungo termine) in Italia

Gerry Cardinale non lascia, anzi raddoppia. L’Italia e Milano sono sempre più centrali nella strategia di sviluppo del business di RedBird e l’ultima mossa del fondo proprietario del Milan dall’estate 2022 lo conferma. La nascita di MSE, Milan Sports & Entertainment, holding che riunirà gli investimenti di RedBird nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell’intrattenimento è il tassello del puzzle che mancava per dare un senso di unitarietà alla strategia di Cardinale. Potrà piacere o meno ai tifosi rossoneri, che spesso in passato lo hanno contestato e ora sono in un momento di “tregua” favorito dagli investimenti sul mercato e da un avvio di stagione positivo, ma è il segnale che il numero uno del fondo americano non si sente in Italia di passaggio.

Che cosa sarà MSE? Una società neonata con il compito di organizzare i singoli asset sportivi di RedBird in Italia in un’unica piattaforma multisport integrata, con una gestione centralizzata, competenze condivise e partnership coordinate tra le diverse attività. “Rappresenta l’investimento e l’impegno di lungo periodo di RedBird a Milano e il suo impegno per il futuro della città” è il biglietto da visita nel comunicato che ha ufficializzato la sua creazione e la nomina di Brett Yormark come amministratore delegato, la longa manus di Cardinale su tutto il progetto.

Trent’anni di esperienza nella creazione, nello sviluppo e nella guida di organizzazioni nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento, Yormark è commissioner della Big 12 Conference, un incarico che lascerà alla fine di gennaio 2027, dopo aver lavorato per i Brooklyn Nets e aver accompagnato la crescita del Barclays Center.

Il cuore del progetto è, nei piani di Cardinale, il Milan con il nuovo Generali Stadium presentato di recente e atteso ai lavori dalla primavera 2027 con consegna e piena operatività dalla stagione 2031-2032. “MSE intende sviluppare un più ampio ecosistema di attività sportive e d’intrattenimento a Milano. I piani comprendono la costituzione di un business nella gestione di stadi e arene per occuparsi dei servizi di ristorazione e vendita, del merchandising e delle suite premium; la valutazione dell’opportunità di detenere una franchigia con sede a Milano nell’ambito del progetto di una lega NBA Europe; lo sviluppo di una nuova destinazione per lo sport e l’intrattenimento dal vivo a San Donato; e la ricerca di opportunità per rafforzare il ruolo di Milano nel tennis internazionale” è il piano dettagliato.

Così Gerry Cardinale: “Negli ultimi 25 anni abbiamo lavorato al fianco dei rights holder nei settori dello sport e dei media per creare imprese innovative che hanno trasformato i rispettivi settori. Questa evoluzione si fonda su un profondo rispetto per il patrimonio di proprietà intellettuale alla base di queste realtà, su una partnership di lungo periodo con i titolari dei diritti e sull’ambizione di valorizzare appieno il potenziale di queste squadre e leghe, dentro e fuori dal campo.

Milan Sports & Entertainment rappresenta il risultato di questo percorso e del lavoro portato avanti da quando, quattro anni fa, abbiamo investito per la prima volta in AC Milan. Diventare proprietari di un club ci ha fatto comprendere ancora più a fondo ciò che crea valore nel lungo periodo: vincere, essere al servizio dei tifosi e investire nelle comunità che danno significato a queste istituzioni”.

“Oggi applichiamo questa esperienza su una scala diversa: non a un solo club, a un solo sport o a un solo impianto, ma a un’intera città e a un portfolio che comprende sport, lifestyle e intrattenimento. Conosco Brett Yormark e lavoro con lui da 25 anni, e non riesco a immaginare un dirigente migliore nel settore dello sport internazionale per contribuire a realizzare questa strategia. Grazie a Brett, possiamo portare a Milano il meglio dello sport e dell’intrattenimento dal vivo americani, contribuendo a scrivere un nuovo capitolo nel percorso di crescita e affermazione internazionale della città. Con il Milan come punto di riferimento, che sarà sempre la forza trainante di tutte le nostre iniziative, intendiamo costruire una piattaforma dello sport e dell’intrattenimento di livello mondiale, capace di plasmare il futuro di Milano e dello sport europeo e di riportarlo ai vertici della scena globale”.