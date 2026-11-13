Nuovo lancio di SpaceX: dove e quando vedere i satelliti Starlink

Connessi alle app ma con uno sguardo al cielo, stanotte SpaceX lancia i nuovi satelliti Starlink V3. Laddove è sereno, sarà possibile vederli a occhio nudo

Il mega-razzo Starship di SpaceX è pronto per il suo quindicesimo volo di prova, una missione prevista per oggi venerdì 13 novembre, necessaria per dispiegare nuovi satelliti Starlink. La finestra di lancio, della durata di 75 minuti, si aprirà alle 23:45 ora italiana e il decollo avverrà dalla Starbase di SpaceX, nel sud del Texas, dove saranno le 16:45, circa un’ora prima del tramonto. Il lancio potrebbe quindi rivelarsi uno spettacolo particolarmente suggestivo per chi si trova in quell’area.

Se tutto andrà come previsto, il propulsore Super Heavy di Starship spingerà lo stadio superiore (detto la Nave), attraverso la parte più densa dell’atmosfera terrestre per poi tornare alla Starbase, dove effettuerà un atterraggio controllato e verrà recuperato dalle braccia meccaniche soprannominate «bacchette» (dal termine chopsticks), del sistema di lancio Mechazilla.

Nel frattempo, la Nave orbiterà intorno alla Terra per circa 14 volte nell’arco delle 22 ore successive, durante le quali rilascerà i 26 satelliti Starlink V3. Quindi rallenterà per fare ritorno alla Starbase. La navetta e i suoi satelliti Starlink potrebbero quindi essere visibili nei 90 minuti immediatamente successivi al tramonto e prima dell’alba del 14 novembre, poiché i veicoli vengono illuminati dal Sole mentre transitano nel cielo crepuscolare o notturno.

Dove vederlo dal vivo

Nel corso delle sue 14 orbite il veicolo si muoverà prima tra una latitudine di 30,5 gradi Nord e 30,5 gradi Sud dell’equatore, mentre al rilascio dei satelliti questi appariranno tra 40 gradi Nord e 40 gradi Sud. Si tratta, in sostanza, dell’intero territorio continentale degli Stati Uniti e, successivamente, di tutte le nazioni comprese in quella fascia, compresa l’Italia centro meridionale. Ancora più importate sarà la manovra di recupero, poiché sancirà la definitiva capacità tecnologica di SpaceX nel recupero totale del razzo.

Per gli osservatori appassionati, i satelliti Starlink appena rilasciati creano una scia di punti simili a stelle nel cielo notturno e quando questo «treno» passa sopra le nostre teste appare come una stella luminosa in rapido movimento che attraversa il cielo. Questo anche se i satelliti Starlink del tipo V3 sono molto più piccoli e quindi meno luminosi dei predecessori. Lentamente, la scia dei satelliti si distanzierà ulteriormente dalla Ship allungandosi progressivamente fino a quando essi non avranno raggiunto le posizioni orbitali previste e il tutto dovrebbe rimanere visibile per almeno alcuni minuti.

Per gli appassionati che volessero tenere sotto controllo il lancio, fondamentale posizionarsi laddove il cielo è sereno e, volendo, è possibile farsi aiutare dalle applicazioni dedicate come Heavens-Above oppure StarDash | Flight 15 ma anche Starlink Tracker — Live Map & Train Finder Tonight e altre ancora.

I segreti della torre di recupero

Degno di nota è il sistema Mechazilla: un’imponente torre di lancio e recupero, alta 145 metri, progettata per eliminare la necessità di dotare il razzo di pesanti gambe d’atterraggio e consentire un rapido riutilizzo del veicolo.

La torre è situata a Boca Chica, in Texas, ed è formata da una intelaiatura in acciaio che ospita la struttura principale e i macchinari necessari per sollevare, assemblare e catturare i razzi. Le celebri «bacchette» sono due braccia meccaniche in traliccio d’acciaio lunghe 36 metri che scorrono lungo la facciata della torre su un carrello verticale. Queste agiscono come una sorta di pinza per afferrare il veicolo in fase di discesa. Quattro motori elettrici posizionati alla base della torre, azionano un sistema di cavi e pulegge che controllano con precisione il movimento verticale, la frenata e l’accelerazione del carrello e delle «bacchette».

I componenti sono simili a quelli utilizzati per meccanizzare le piattaforme petrolifere, quindi adatti a essere usati in qualsiasi stagione e con ogni condizione meteorologica. Anche se, una limitazione è rappresentata dal vento che non può superare i 32 km orari nel momento dell’atterraggio.

Quando il booster Super Heavy rientra sulla Terra utilizza i suoi motori Raptor e le alette di controllo per gestire la traiettoria aerodinamica e rallentare la discesa, fino a raggiungere una sorta di volo stazionario proprio accanto alla torre, tutta la situazione è seguita da telecamere ad alta risoluzione, sistemi radar a infrarossi e computer sui quali girano applicazioni con algoritmi di apprendimento automatico che controllano il razzo garantendo un allineamento con una precisione centimetrica. Tutto ciò consente quindi un rapido riposizionamento, rifornimento e controllo del razzo prima della missione successiva, poiché la torre cattura il razzo esattamente sopra la rampa di lancio.