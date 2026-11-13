Roma, Stella Michelin per QUID, il ristorante di Allianz e Enrico Bartolini a Palazzo Marignoli

Roma accoglie una nuova stella nel proprio firmamento gastronomico. È quella di QUID – Unique Italian Dining, il ristorante aperto da Allianz Italia all’interno di Palazzo Marignoli, nel cuore della Capitale, con Juan Camilo Quintero Chef Resident e la guida di Enrico Bartolini.

Un riconoscimento che l’edizione 2027 della prestigiosa Guida rossa ha scelto di assegnare a pochi mesi dall’apertura, avvenuta lo scorso maggio, e che avvalora il progetto sviluppato da Enrico Bartolini insieme allo Chef Resident Juan Camilo Quintero, interprete di un messaggio gastronomico personale e contemporaneo. Alla stella si aggiunge il riconoscimento Opening of the Year 2027, che premia QUID tra le aperture più significative dell’anno, insieme alla selezione speciale “Passion Dessert”, che riconosce i ristoranti che si distinguono per l’eccellenza dei dessert e per la qualità dell’esperienza offerta attraverso le loro creazioni dolci.

Per QUID è un esordio importante nel panorama dell’alta ristorazione stellata, per il Gruppo Enrico Bartolini un ulteriore traguardo che si somma alla riconferma delle Stelle Michelin a tutti gli altri ristoranti.

“La Stella al QUID è una gioia particolare, perché arriva a pochi mesi dall’avvio di un progetto in cui crediamo profondamente in un contesto straordinario per la città di Roma” commenta Enrico Bartolini. “Juan ha una sensibilità molto personale, una capacità di leggere la materia e trasformarla in una cucina concreta, gustosa, elegante, pulita e comprensibile. Mi sono emozionato anche per il riconoscimento di Apertura dell’Anno e per la selezione Passion Dessert, entrambi premiano il talento e il grande lavoro di Juan e di tutta la squadra. Sono altrettanto felice che tutte le nostre insegne abbiano confermato le proprie Stelle. Amo l’Italia e la ricca biodiversità di ogni luogo, in città come in provincia, e sono orgoglioso che tutte le persone che lavorano con passione e dedizione nei nostri ristoranti abbiano sposato questo pensiero. A ognuno di loro va la mia gratitudine. Le stelle non sono un traguardo, ma uno stimolo a continuare a crescere, mantenendo viva la curiosità e il desiderio di migliorarsi.”

“QUID nasce dall’incontro tra la visione della proprietà, Allianz Italia, e la collaborazione con Enrico Bartolini, con il quale condivido da anni un percorso professionale e una comune idea di cucina” aggiunge Juan Camilo Quintero. “Abbiamo unito le nostre esperienze per dare vita a un progetto unico nella Capitale, dove arte, architettura e gastronomia dialogano in un contesto straordinario, tra gli spazi di Palazzo Marignoli e la sua magnifica terrazza panoramica con vista su Roma e San Pietro. Ricevere la Stella Michelin dopo appena sei mesi dall’apertura ed essere premiati come Apertura dell’Anno è per noi motivo di grande orgoglio e una forte motivazione a proseguire nel percorso di crescita. Ringrazio Michelin Italia anche per il premio che abbiamo ricevuto per la pasticceria. Sono riconoscimenti che appartengono a tutta la squadra, di cucina e di sala, e che ci incoraggiano a contribuire affinché Roma rafforzi sempre più il proprio ruolo di riferimento gastronomico in Italia e in Europa.”

“Questa Stella Michelin e il riconoscimento di Apertura dell’Anno premiano il talento di Juan Camilo Quintero e di tutta la squadra, oltre a confermare la bontà del progetto QUID – Unique Italian Dining e il valore della partnership che da anni ci lega a Enrico Bartolini, già protagonista del successo de Il Poggio Rosso al Borgo San Felice Resort in Toscana, di proprietà del Gruppo Allianz, che ha visto la riconferma della Stella Michelin sotto la guida dello Chef Stelios Sakalis.” afferma Maurizio Devescovi, Amministratore Delegato di San Felice.

QUID – Unique Italian Dining: dove la cucina incontra l’arte e l’architettura

Accolto all’interno di Palazzo Marignoli, storico edificio di fine Ottocento in Piazza San Silvestro, parte del patrimonio immobiliare Allianz, una location unica con una bellissima terrazza con vista mozzafiato a trecentosessanta gradi sulla città, QUID nasce dall’incontro tra alta cucina, arte e architettura. Il palazzo, restituito alla città grazie a un importante progetto di riqualificazione promosso da Allianz, è oggi la cornice di un’esperienza gastronomica in cui ogni elemento, dagli spazi alla cucina, concorre a delineare un’identità precisa.

Alla guida del ristorante, Juan Camilo Quintero, chef che con Enrico Bartolini ha condiviso per sei anni la visione gastronomica del Poggio Rosso, il ristorante di Borgo San Felice Resort, in Toscana, di proprietà del Gruppo Allianz. Una collaborazione consolidata che trova oggi nella Capitale una nuova e significativa espressione.

La cucina di Quintero parte dalla materia prima e dalla volontà di comprenderne fino in fondo le possibilità espressive. La tecnica è uno strumento al servizio del pensiero e del gusto, mentre la semplicità prende forma nella ricerca di autenticità, equilibrio e precisione.

Dalla focaccia con erbe amare al dentice con cocco: l’identità dei piatti

A Roma, che ha una tradizione gastronomica antica e profondamente radicata, Chef Quintero ha sviluppato un percorso che mette in dialogo le sue radici e il presente con uno sguardo nuovo e internazionale, che non dimentica l’identità del territorio, ma trova proprio nel confronto con la cultura del luogo una nuova dimensione.

Ne sono espressione piatti come la focaccia alle patate cotta al momento e servita calda con pesto di erbe amare; l’insalata di zucchine trombetta con pistacchi, wasabi e agrumi; il vitello da latte con pepe rosa e tartufo; e il dentice pescato con cipolline alla brace e salsa di molluschi e cocco, una preparazione che richiama le origini sudamericane dello chef.

Il risultato è una proposta gastronomica che rifugge sovrastrutture e sperimentazioni fini a se stesse, e cerca nell’essenza degli ingredienti e nella consapevolezza delle proprie radici la cifra distintiva, donando a ogni piatto un carattere personale, riconoscibile e, appunto, unico!

Le Stelle Michelin del Gruppo Enrico Bartolini

La Guida Michelin 2027 conferma anche tutte le Stelle agli altri ristoranti del Gruppo, un mosaico di unicità e originalità unite da un pensiero condiviso che ha i propri valori fondanti nel talento delle persone e nella biodiversità dei territori.

Ogni chef è chiamato a esprimere la propria identità, interpretando le materie prime, la cultura e le tradizioni del luogo in cui opera, all’interno di un progetto che continua a evolversi.

Tre Stelle Michelin per Enrico Bartolini al MUDEC di Milano, con lo chef Davide Boglioli; due Stelle per Glam a Venezia, guidato da Donato Ascani, per Locanda del Sant’Uffizio a Cioccaro di Penango, con Gabriele Boffa, e per Villa Elena a Bergamo, con Marco Galtarossa.

Confermano la Stella Michelin Anima a Milano, con Michele Cobuzzi; Bluh Furore in Costiera Amalfitana, con Vincenzo Russo; Il Fuoco Sacro in Sardegna, con Alessandro Menditto; e Poggio Rosso in Toscana, con Stelios Sakalis.

Il valore della sala e gli obiettivi per il 2027

Non meno importanti i restaurant manager e i responsabili di sala, perché l’accoglienza, l’armonia e l’eleganza nel servizio sono una parte determinante dell’esperienza al ristorante nel suo complesso.

“Il 2026 è stato un anno pazzesco – conclude Enrico Bartolini – con le aperture di Roma, Hangzhou e Monsieur Dior a Milano: ognuna di esse esprime e rafforza il nostro modo di vedere e vivere la tavola. Mai come in questo momento frequentare i ristoranti stellati è un atto di gioia e viverne la bellezza è un modo di prendersi cura di sé. Per il 2027 la crescita non si arresta: metteremo nuova energia nello sviluppo del nostro messaggio culturale e gastronomico e nella valorizzazione dei talenti e dei territori.”