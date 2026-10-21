INEOS Grenadier, l’avventura fa tappa all’Italian Outdoor Festival

Portare lo spirito dell’avventura fuori dai sentieri battuti, senza rinunciare alla concretezza di un fuoristrada progettato per affrontare le condizioni più impegnative. È questa la filosofia con cui INEOS Automotive partecipa all’Italian Outdoor Festival, in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 all’Idroscalo di Milano. Per l’occasione, il pubblico potrà scoprire da vicino il Grenadier, il 4×4 britannico che punta su robustezza, funzionalità e capacità off-road, ma anche su comfort e versatilità nell’utilizzo quotidiano.

L’evento trasformerà per un intero weekend il parco milanese in un punto d’incontro per gli appassionati di attività all’aria aperta. Running, climbing, hiking e alpinismo saranno al centro di un programma che comprende gare, escursioni, contest di arrampicata, workshop, incontri e proiezioni, affiancati da un’area espositiva dedicata ai principali marchi del settore.

Grenadier, due interpretazioni del fuoristrada

All’interno dello spazio INEOS saranno protagoniste due versioni della gamma: la Grenadier Trialmaster X e la Black Edition. La prima, presentata per la prima volta in Italia lo scorso settembre, rappresenta il modello più accessoriato mai proposto dal marchio. L’obiettivo è combinare le capacità fuoristradistiche della Trialmaster con una dotazione orientata al comfort e alla vita a bordo.

Tra gli elementi distintivi figurano i differenziali bloccabili, gli pneumatici BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 montati su cerchi in lega da 17 pollici, la presa d’aria rialzata e l’impianto elettrico predisposto per carichi elevati. A completare la dotazione ci sono gli interni in pelle, i sedili anteriori riscaldabili, l’impianto audio Premium e i finestrini Safari sul tetto.

Accanto alla Trialmaster X ci sarà la Black Edition, serie a produzione limitata basata sull’allestimento Fieldmaster. Il carattere di questa versione è affidato soprattutto all’estetica total black: carrozzeria Inky Black, cerchi in lega neri lucidi da 18 pollici, Dark Exterior Pack con griglia e protezioni inferiori scure, vetri privacy e abitacolo con cielo e moquette in tonalità scure.

Entrambe le configurazioni sono disponibili sia con carrozzeria Station Wagon sia nella variante pick-up Quartermaster. Alla base rimane l’impostazione tecnica che caratterizza il Grenadier: telaio a longheroni, trazione integrale permanente e capacità di traino fino a 3,5 tonnellate. Soluzioni che ne definiscono la vocazione da fuoristrada e la possibilità di trasportare attrezzature per le attività outdoor.

“Shoot the Wild”, alla scoperta dei paesaggi italiani

La partecipazione al festival non si limiterà all’esposizione dei veicoli. Lo spazio INEOS ospiterà anche “Shoot the Wild”, progetto fotografico-editoriale che racconta le capacità del Grenadier e il suo rapporto con gli ambienti naturali più selvaggi del Paese.

L’iniziativa, articolata in diversi capitoli, unisce fotografia naturalistica ed esplorazione del territorio. Il primo episodio è stato realizzato in Maremma con il fotografo naturalista Edoardo Ciavattini, attraverso immagini che documentano il fuoristrada britannico tra fango, sentieri impervi e fauna selvatica.

Il progetto interpreta in chiave italiana la filosofia “Built for More” di INEOS Automotive: un invito a lasciare gli schermi e riscoprire il mondo esterno, attraverso esperienze che mettono al centro la natura e la libertà di esplorazione.

Test drive gratuiti all’Idroscalo

Per chi desidera andare oltre la semplice esposizione, l’Italian Outdoor Festival offrirà la possibilità di provare il Grenadier con un test drive gratuito, prenotabile online sul sito ufficiale della manifestazione. Il team INEOS sarà presente per accompagnare i visitatori alla scoperta del veicolo e illustrarne caratteristiche tecniche e dotazioni.

L’ingresso al festival è libero, previa registrazione per ottenere il biglietto. L’appuntamento è per sabato 24 e domenica 25 ottobre all’Idroscalo di Milano, con accesso da Porta Maggiore. La struttura è raggiungibile in auto, grazie alla presenza di un ampio parcheggio, oppure con la metropolitana M4, scendendo alla fermata Linate Aeroporto e proseguendo a piedi per circa 900 metri.

Per INEOS Automotive, la manifestazione rappresenta un’occasione per incontrare una community che condivide la passione per l’avventura e mettere alla prova, almeno in parte, la promessa racchiusa nel nome Grenadier: un fuoristrada pensato per accompagnare chi vuole spingersi oltre i percorsi più convenzionali.

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