Yamaha MT-125 2027, la piccola Hyper Naked cambia volto

Yamaha rinnova la sua porta d’accesso al mondo Hyper Naked. Per il 2027, la MT-125 si presenta con un design rivisto, una silhouette più snella e una dotazione tecnologica aggiornata, mantenendo inalterati gli elementi tecnici che ne caratterizzano il comportamento su strada. Una scelta che punta a rafforzare il legame con le sorelle maggiori MT-03, MT-07 e MT-09, portando anche nella cilindrata 125 cc il linguaggio stilistico aggressivo che ha contraddistinto la famiglia fin dal suo debutto.

La nuova MT-125 si riconosce per le linee più affilate e per una carrozzeria ridisegnata, nella quale spiccano il serbatoio dalle forme scolpite e la nuova sella, studiata per rendere il profilo della moto più compatto. A completare l’insieme contribuiscono pannelli testurizzati con finitura fumé ed effetto glitch, impreziositi dal logo MT. Il risultato è un’identità visiva che guarda alle cilindrate superiori e punta a distinguersi tanto nel traffico urbano quanto sulle strade extraurbane.

Nuovo frontale e quattro colorazioni

Il rinnovamento interessa soprattutto la parte anteriore, dove il nuovo muso adotta linee spigolose e un’impostazione ancora più grintosa. Il gruppo ottico a LED dal disegno affilato, accompagnato da indicatori di direzione anteriori aggiornati, accentua l’espressione aggressiva della moto. Una mascherina trasparente fumé, con logo MT-125 a effetto smerigliato, completa il nuovo frontale.

La personalizzazione passa anche attraverso le grafiche e le colorazioni. Alla gamma composta da Ice Storm, Icon Blue e Tech Black si aggiunge la nuova Redline White, caratterizzata da un contrasto cromatico marcato e da una sella bicolore. Tutte le versioni sono contraddistinte da una nuova grafica laterale “125” sul serbatoio.

Motore e ciclistica restano invariati

Sotto il profilo tecnico, Yamaha conferma l’impostazione del modello attuale. La MT-125 2027 mantiene il monocilindrico da 125 cc con tecnologia VVA (Variable Valve Actuation), il sistema di fasatura variabile delle valvole pensato per ottimizzare l’erogazione ai diversi regimi. Rimangono inoltre il telaio Deltabox, le forcelle anteriori a steli rovesciati da 41 mm e l’altezza della sella di 810 mm.

L’obiettivo è conservare le caratteristiche di maneggevolezza, stabilità e controllo che hanno contribuito a definire il modello, senza intervenire sulla sua architettura di base. La posizione di guida è stata ripensata anche attraverso la nuova forma della sella, per offrire comfort nell’utilizzo quotidiano e una postura più coinvolgente quando la strada invita a una guida dinamica.

Display TFT e connettività smartphone

La novità più significativa sul fronte tecnologico è il display TFT a colori da 5 pollici, che integra la connettività con lo smartphone attraverso l’app gratuita Yamaha MyRide. La strumentazione offre anche la navigazione integrata con indicazioni passo passo, permettendo al motociclista di seguire il percorso direttamente sul display.

La connessione consente inoltre di gestire chiamate, musica e messaggi durante la guida. L’app MyRide amplia le possibilità di utilizzo anche al di fuori della moto, grazie alle funzioni di registrazione dei percorsi e alle informazioni sulle sessioni di guida, tra cui distanza percorsa e angolo di inclinazione. Gli utenti possono inoltre conservare le proprie esperienze, aggiungere fotografie e condividere i contenuti con la community e sui social network.

Arrivo nel 2027

La Yamaha MT-125 2027 sarà disponibile nelle concessionarie nel primo trimestre del prossimo anno. Insieme alla moto, la Casa giapponese proporrà una gamma di accessori originali e pacchetti dedicati alla personalizzazione, ordinabili anche prima della consegna e installabili direttamente presso i concessionari. Gli accessori inclusi nei pacchetti saranno acquistabili anche singolarmente.

Con questo aggiornamento, Yamaha punta a rafforzare il carattere della sua naked di accesso, intervenendo su design, ergonomia e connettività senza stravolgere una piattaforma tecnica già consolidata. La MT-125 continua così a rivolgersi a chi cerca una moto compatta e agile per gli spostamenti quotidiani, ma con uno stile e una dotazione tecnologica ispirati alle Hyper Naked di cilindrata superiore.