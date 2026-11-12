Honda Black Days 2026: fino a 7.000 euro di sconti sulle auto ibride

Honda Auto Italia presenta i Black Days 2026, una nuova campagna promozionale dedicata a chi desidera acquistare un’auto ibrida approfittando di condizioni vantaggiose. Fino al 30 novembre, la Casa automobilistica giapponese propone vantaggi fino a 7.000 euro su tutta la gamma Honda, a fronte della permuta o rottamazione di un qualsiasi veicolo usato. L’iniziativa comprende anche due tagliandi omaggio e una garanzia fino a otto anni a chilometraggio illimitato.

Le offerte Honda di novembre 2026 coinvolgono tutti i principali modelli della gamma elettrificata, dalle city car ai SUV, fino alle berline e alle sportive. L’obiettivo è rendere più accessibile la tecnologia Full Hybrid e, sviluppata da Honda per combinare efficienza nei consumi, comfort e piacere di guida.

Honda Black Days 2026: quali auto sono in offerta

La promozione interessa l’intera gamma Honda, a partire dalla Honda Jazz Hybrid, una city car compatta che si distingue per abitabilità, consumi contenuti e versatilità. Accanto alla Jazz tradizionale trova spazio la Honda Jazz Crosstar, versione dal look crossover pensata per chi cerca un’automobile pratica per la città ma adatta anche ai viaggi fuori porta.

Tra i modelli coinvolti nei Black Days figura anche la Honda Civic e, berlina ibrida che abbina design sportivo, tecnologia e prestazioni. La Civic rappresenta una delle proposte più interessanti per chi desidera un’auto elettrificata senza rinunciare al piacere di guida.

Ampia anche la scelta per gli automobilisti interessati ai SUV ibridi Honda. La Honda HR-V e punta su dimensioni compatte, efficienza e praticità, mentre la Honda ZR-V offre maggiore spazio e un comportamento dinamico vicino a quello di una berlina. Completa la gamma la Honda CR-V Hybrid, SUV di dimensioni superiori progettato per garantire comfort, abitabilità e versatilità nei lunghi viaggi.

Tra le novità più attese compare anche la nuova Honda Prelude, la coupé elettrificata che segna il ritorno di uno dei nomi più celebri della storia del marchio giapponese.

Sconti Honda fino a 7.000 euro con permuta o rottamazione

Uno degli elementi principali della promozione riguarda i vantaggi economici. Con i Black Days, Honda offre fino a 7.000 euro di vantaggi commerciali consegnando un qualsiasi veicolo usato in permuta o da rottamare.

Il pacchetto promozionale comprende inoltre due tagliandi gratuiti e una garanzia fino a otto anni senza limiti di chilometraggio, condizioni pensate per ridurre i costi di manutenzione e offrire maggiore tranquillità agli automobilisti.

L’importo effettivo del vantaggio varia in base al modello e alle condizioni commerciali applicate. Per conoscere i dettagli delle singole offerte è quindi necessario rivolgersi alla rete ufficiale delle concessionarie Honda.

Auto ibride Honda: come funziona la tecnologia Full Hybrid e

Al centro della gamma Honda si trova la tecnologia Full Hybrid e, che combina un motore a benzina con la propulsione elettrica per ottimizzare consumi e prestazioni.

A differenza delle automobili ibride plug-in, i modelli Full Hybrid non richiedono la ricarica attraverso una presa elettrica. Il sistema gestisce automaticamente il funzionamento dei motori, recuperando energia anche durante le fasi di frenata e decelerazione.

Questa soluzione permette di sfruttare la propulsione elettrica in diverse condizioni di guida, soprattutto nei percorsi urbani, contribuendo a ridurre il consumo di carburante rispetto a una motorizzazione tradizionale comparabile.

Honda Black Days: la campagna con Paltrinieri e Sabbatini

Per promuovere le offerte auto di novembre, Honda ha programmato una campagna pubblicitaria su scala nazionale, con una presenza su televisione, connected TV, piattaforme digitali, social network e pubblicità esterna.

Tra i protagonisti della comunicazione figurano Gregorio Paltrinieri e Gaia Sabbatini, ambassador Honda, coinvolti nelle nuove campagne dedicate a Jazz, Jazz Crosstar e HR-V.

Le promozioni Black Days saranno pubblicizzate anche durante Tú Sí Que Vales, il programma televisivo trasmesso ogni sabato sera su Canale 5.

Honda Black Days 2026: quando scadono le offerte

Le offerte Honda Black Days sono valide fino al 30 novembre 2026 e interessano l’intera gamma elettrificata della Casa giapponese.

Per verificare gli sconti disponibili, le condizioni di permuta o rottamazione e le promozioni dedicate ai singoli modelli, è possibile consultare il sito ufficiale Honda Italia oppure rivolgersi a una concessionaria autorizzata.