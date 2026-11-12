Gaza, Hamas accusa Israele di carestia ma i dati raccontano un’altra realtà

Hamas prova ancora una volta a spostare l’attenzione dalla crisi umanitaria a Gaza, attribuendo a Israele la responsabilità di una carestia deliberata. Tutto questo grazie ad una massiccia campagna social con video e immagini realizzato con l’intelligenza artificiale. Le accuse sono arrivate dopo uno sciopero dei commercianti, innescato dall’aumento dei prezzi dei generi alimentari deciso da Hamas. La protesta ha fermato le attività commerciali, rendendo più difficile reperire i beni essenziali e provocando rincari e carenze. Stando a diverse ricostruzioni, la disponibilità di prodotti di base ha cominciato a migliorare quando lo sciopero è terminato e i negozi hanno riaperto. Alcune organizzazioni internazionali hanno ripreso le denunce di Hamas sulla situazione umanitaria. Le valutazioni diffuse, tuttavia, non corrisponderebbero alle condizioni effettive sul terreno. Queste organizzazioni devono intanto fare i conti con difficoltà economiche e riduzioni dei finanziamenti, e chiedono ulteriori risorse.

Israele collabora con il Board of Peace, le Nazioni Unite, gli organismi umanitari e i paesi donatori per preparare Gaza all’inverno. Gli interventi previsti comprendono alloggi temporanei, vestiti pesanti, cure mediche e lavori sulle reti idriche e igienico-sanitarie. Secondo Israele, non mancano tende né materiali per affrontare la stagione fredda: nella Striscia sarebbero già arrivate decine di migliaia di tende e migliaia di camion di forniture invernali. Altri carichi, pur avendo ricevuto l’autorizzazione, sono ancora in attesa di essere ritirati e distribuiti dalle organizzazioni internazionali. Il COGAT, acronimo di Coordinator of Government Activities in the Territories (“Coordinatore delle attività governative nei Territori”), è un’unità del Ministero della Difesa israeliano che coordina le attività civili e umanitarie nei territori palestinesi e i rapporti con le organizzazioni internazionali. È dunque un organismo del governo israeliano: le informazioni che seguono sono attribuite al COGAT. Secondo il COGAT, dall’avvio del piano invernale sono state introdotte a Gaza più di 91.000 tende e 8.200 camion di aiuti. Israele avrebbe inoltre approvato oltre 820 richieste relative a decine di migliaia di camion con materiali stagionali. Circa metà dei carichi autorizzati non sarebbe ancora stata ritirata dalle organizzazioni internazionali, anche a causa di difficoltà logistiche e finanziarie che, secondo il COGAT, non dipendono da Israele.

Gli aiuti israeliani comprendono alimenti, acqua, medicinali, vaccini e interventi per ripristinare le infrastrutture essenziali. Sempre secondo il COGAT, da ottobre 2025 sono entrate nella Striscia oltre 2,4 milioni di tonnellate di cibo. Nel corso dell’ultimo anno, i prezzi degli alimenti sarebbero diminuiti di circa l’83%. Israele dichiara di non limitare le categorie di prodotti alimentari ammesse. La disponibilità d’acqua supererebbe i 60 litri al giorno per persona. A renderla possibile sarebbero tre condotte collegate a Israele, una linea aggiuntiva realizzata dagli Emirati Arabi Uniti e collegata attraverso l’Egitto, e la fornitura di elettricità all’impianto di desalinizzazione di Deir al-Balah.

Dall’entrata in vigore del cessate il fuoco sarebbero state portate a Gaza più di 26.000 tonnellate di materiale medico. Israele ha anche autorizzato l’ingresso di vaccini, l’impiego di ambulatori mobili, la consegna di macchinari per il trattamento delle acque reflue e la riparazione delle infrastrutture idriche. I soccorsi, tuttavia, incontrano molti ostacoli: tra questi, il saccheggio dei camion e la sottrazione degli aiuti, oltre alle interferenze di Hamas nelle operazioni di consegna. Il COGAT sostiene che il gruppo abbia minacciato i commercianti e imposto pagamenti sui camion diretti nella Striscia, compromettendo la distribuzione dei beni essenziali.

Israele afferma inoltre di dover considerare il rischio che Hamas utilizzi materiali umanitari per attività illecite, come il ripristino delle proprie capacità militari. L’impiego di beni civili per scopi terroristici può comportare restrizioni di sicurezza; il governo dichiara però di lavorare con i partner internazionali per trovare modalità alternative che rispondano ai bisogni della popolazione. Il COGAT cita la richiesta dell’OIM, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, di far entrare circa 8.000 tende con pali di legno. Israele ha escluso quei componenti specifici, sostenendo che Hamas in passato avrebbe usato materiali simili per rinforzare i tunnel e che l’OIM non poteva garantire che non finissero al gruppo armato. Sono state comunque autorizzate altre tende, comprese alcune delle alternative proposte dall’organizzazione.