Dalla pornografia ai social, papa Leone XIV indica le trappole della società contemporanea

Al sesto giorno del suo viaggio in Sud America, Papa Leone XIV ha incontrato i giovani argentini nel corso di una veglia al Monumento a los Españoles, nella capitale Buenos Aires. Un dialogo diretto, senza filtri, in cui il Pontefice ha risposto alle domande dei ragazzi affrontando i temi più concreti della vita quotidiana: i limiti personali, il lavoro, gli idoli del tempo presente.

A una giovane che gli chiedeva come fare quando ci si scontra con i propri limiti nel servizio ai più esclusi, Leone ha risposto con una logica semplice ma profonda: «Fai tutto il possibile, metti tutto il tuo cuore e unisci i tuoi sforzi a quelli degli altri. Quando raggiungi il limite delle tue forze, ricorda che quelle di Dio non si esauriscono mai». Un invito, insomma, a tenere i piedi per terra senza mai perdere la fiducia nel trascendente.

Perché lavoro e fede non sono separati

A un ragazzo che faticava a tenere insieme la dimensione spirituale e quella professionale, il Papa ha proposto una visione unitaria dell’esistenza: «Non dobbiamo vivere due vite, una per Dio e l’altra per le nostre occupazioni. Quando lavori, studi o stai con i tuoi amici, fallo con amore e offrilo al Signore. Così anche il tuo lavoro diventa preghiera e percorso di santità».

È un punto che nella tradizione cattolica ha radici profonde, dal pensiero di san Josemaría Escrivá fino alla teologia del lavoro sviluppata da Giovanni Paolo II. Leone XIV lo ha ripreso con un linguaggio accessibile, senza appesantirlo di citazioni, rivolgendosi a una generazione abituata a compartimentare le proprie identità.

Uno dei momenti cardine della serata è stato quando il Pontefice ha nominato apertamente le trappole che, a suo avviso, insidiano i giovani di oggi: «S’innalzano idoli che pretendono la nostra adorazione: il successo a qualsiasi prezzo, il denaro, l’ossessione per l’aspetto fisico, per la popolarità o per la ricerca sfrenata del piacere». Leone ha indicato dei comportamenti precisi: mentire sui social per ottenere approvazione, umiliare gli altri per invidia, trattare le persone come oggetti per egoismo. E ha citato anche «la pornografia e varie sostanze» come forme di piacere che «finiscono per schiavizzarci».

Il riferimento ad Agostino di Ippona non è casuale (d’altronde, non è un mistero che il Papa sia profondamente agostiniano). «Agostino ci ha detto: “Oggi sono in piedi”. Anche voi siete chiamati a stare in piedi davanti agli idoli del nostro tempo», ha detto Leone. Il vescovo di Ippona, prima di convertirsi, aveva attraversato esperienze di dispersione e ricerca senza meta. Citarlo davanti ai giovani, quindi significa dire riaffermare con forza che la caduta non è l’ultima parola. «E se mai siete caduti, rialzatevi! Non permettete a nulla e a nessuno di togliervi la libertà che Dio vi ha dato».

La Chiesa come rifugio per chi si sente isolata

Leone XIV ha poi allargato lo sguardo verso chi si sente ai margini della comunità ecclesiale. Ha riconosciuto l’esistenza, nella platea che aveva davanti, di storie molto diverse: chi è cresciuto nella fede, chi ha smesso di pregare, chi è stato ferito dalla Chiesa stessa o da chi avrebbe dovuto accompagnarlo nel cammino. A tutti ha rivolto lo stesso messaggio: «C’è posto per te nella Chiesa. Con le tue domande, le tue ferite e la tua storia. Questa è anche casa tua» E ha continuato: «A te, che pensi sia già troppo tardi per ricominciare, vorrei dire: benvenuto! Non importa chi tu sia o cosa tu abbia fatto: Gesù Cristo ti conosce, ti ama e vuole che tu sia vicino a Lui». Non si tratta di un appello alla perfezione morale come prerequisito per l’appartenenza, ma un’accoglienza incondizionata che rispecchia il cuore del Vangelo.

Prima di lasciare l’Argentina, Leone XIV ha voluto concludere il soggiorno con due tappe significative. La mattina del 12 novembre ha visitato il carcere di Devoto, a circa 25 chilometri da Buenos Aires. Inaugurato nel 1927 come istituto per reati minori, Devoto porta con sé una memoria dolorosa: durante la dittatura militare degli anni Settanta e Ottanta venne utilizzato infatti come centro clandestino di tortura per detenere attivisti politici. Nel 1978 vi scoppiò una rivolta, nota come «Motín de los colchones» o «massacro del Padiglione 7», che si concluse con oltre 60 morti e 85 feriti. Oggi il penitenziario è in fase di dismissione progressiva: a ottobre è iniziato il trasferimento dei detenuti verso un nuovo complesso a Marcos Paz. In questa cornice molto particolare, Leone ha ascoltato alcune testimonianze e ha salutato i detenuti ancora presenti.

Subito dopo, il Papa si è recato al santuario della Madonna di Luján, nel cuore della pampa argentina, uno dei luoghi di culto mariano più venerati dell’intero continente sudamericano. Qui ha presieduto la messa nella Basilica prima della cerimonia di congedo con il presidente Javier Milei all’Aeroporto internazionale di Buenos Aires.

La prossima tappa di Papa Leone XIV

Nel pomeriggio di oggi12 novembre, Leone XIV lascia l’Argentina per raggiungere il Perù, dove ha trascorso anni come missionario e poi come vescovo. L’atterraggio alla Base Aérea del Callao, vicino a Lima, è previsto per le 17.30 locali. Ad attenderlo la presidente Keiko Fujimori e il ministro degli Esteri Carlos Espá. In serata il Papa incontra le autorità civili, la società civile e il corpo diplomatico al Gran Teatro Nacional del Perú. Un ritorno che per Prevost ha indubbiamente il sapore di casa.