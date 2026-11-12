Antonelli non si ferma mai: “Sono stanco ma ho ancora più fame di vincere”

Il rientro in Italia dopo la doppia trasferta in Messico e Brasile che lo ha incoronato campione del mondo, Bologna, la famiglia, gli amici e le tagliatelle di mamma Veronica. E una mattina a San Marino con tanta stanchezza ma la simpatia dei suoi vent’anni. Kimi Antonelli arriva pochi minuti dopo le 11 al centro Kursaal dove la Mercedes ha organizzato un evento per celebrare il giovane talento bolognese, che poi nel pomeriggio sarà ricevuto al Palazzo del governo di San Marino per un incontro istituzionale e poi in serata dovrebbe essere a San Siro per assistere a Italia-Francia di Nations League. “Scusate il ritardo, è stato difficile alzarmi stamattina. Grazie a tutti per essere venuti, sono contento di poter partecipare alla mattinata”. Nelle scuse ai giornalisti c’è tutto Kimi, altri campioni che si credono star non avrebbero mai avuto la sensibilità di farlo. Lui sì, forse è per questo che piace a tutti, non solo perchè in pista è il più veloce.

Adesso che hai festeggiato, quanta fame hai? Che cosa rispondi a Sinner che ti ha fatto i complimenti? Dice che vorrà guidare una macchina in futuro.

“Nonostante la vittoria ho forse ancora più fame di prima. Vincere è una sensazione bellissima e una delle cose più belle che ti possano accadere. Vuoi rivivere il momento sempre di più. Queste ultime gare per me sono già la preparazione per il 2027, quindi l’obiettivo è finire bene l’anno, magari con qualche vittoria, e cercare di replicarsi l’anno prossimo. E’ solo l’inizio. La macchina è andata molto forte e spero che il prossimo anno sia ancora competitiva, sono sicuro che il team farà un grandissimo lavoro. Io cercherò di arrivare ancora più forte. Il fuoco dentro c’è. Riguardo Sinner: abbiamo ancora una giornata in kart da organizzare ma se vuole farne una in GT3 lo faccio volentieri. E’ molto carino con me, ci teniamo in contatto perché siamo amici ed è bello vedere supporto da uno come lui. Spero di fare una giornata assieme in macchina o in kart a fine stagione”.

Avete appena festeggiato i due titoli piloti e costruttori. Pensate che sia iniziato un nuovo ciclo o il finale di stagione sta dicendo che i valori non sono più quelli di inizio anno?

“E’ importantissimo andare in pista e vincere per far vedere che siamo ancora i migliori. Red Bull, McLaren e Ferrari si sono avvicinate molto e noi non siamo dominanti come a inizio stagione. Le prestazione tra noi sono più vicine e da pista a pista possono cambiare i valori in campo. E’ difficile dire se riusciremo a replicarci con il budget cap e i limiti di ore in galleria del vento, che sono meno per noi adesso che abbiamo vinto. Sarà importante finire bene la stagione e continuare a lavorare sul pacchetto nuovo perché dobbiamo capire ancora tante cose. Faremo tante prove in questi 3 GP per capire meglio la macchina per il prossimo anno. Sarà importante spingere e cercare di vincere le ultime gare per andare nel 2027 con più grinta”.

Prima di salire sul podio in Messico, Hamilton ha detto di sperare di duellare più vicini l’anno prossimo. E’ quello che ti auguri anche tu?

“Sicuramente. Già il finale di stagione può darci l’idea di quello che potrà essere il prossimo anno. Sarebbe una bella sfida per me trovarmi a dover lottare tutti i Gran Premi con piloti di quel calibro. Non vedo l’ora di finire bene questa stagione e aspettare il 2027”.

A gennaio avevi già sensazioni molto positive. Dentro di te avevi già maturato che questa sarebbe stata la stagione della consacrazione?

“Non me lo sentivo ancora. Avevo provato la macchina una sola volta. Ma mi sentivo molto meglio a livello mentale ed emotivo rispetto al 2025. L’esperienza dei momenti difficili, attraversarli e superarli, mi ha fatto crescere moltissimo. Quest’anno sono stato molto più consapevole di me stesso e mi sentivo molto meglio, più rilassato e più felice. Quando sapevamo che la macchina sarebbe potuta essere competitiva abbiamo avuto una carica in più, ma al tempo non lo sapevamo ancora. Ma sì, ero già in un mood migliore rispetto al 2025 perché sapevo quello che avrei affrontato, niente era nuovo ed era più rilassante”.

Che ricordo hai della prima vittoria in Cina, del caplavoro a Monaco e a Monza?

“Cina è stata la prima pole e vittoria, sicuramente è una delle più speciali. Finalmente ero riuscito a vincere un Gran Premio e per me è stato come rompere il ghiaccio. La vittoria mi ha dato quella fiducia e consapevolezza in più per fare meglio. Conoscevo il mio potenziale ed ero rilassato nei weekend dopo. Sapevo che avevo una cosa in meno da dimostrare perché avevo già raggiunto uno dei miei grandi obiettivi. E’ stato un giorno molto emozionante: avere lì mio padre, anche se non c’era il resto della famiglia, è stata una soddisfazione per tutti. Montecarlo è stato fin qui il weekend più completo in termini di performance per me. Non eravamo i favoriti ma riuscire a mettere la macchina in pole dopo un venerdì difficile e riuscire a ribaltare la macchina trovando una quadra è stato incredibile. La gara è stata la conseguenza: andavamo molto forte. Mi ha messo molto alla prova, con le ripartenze e la bandiera rossa. Dover rifare una partenza da zero con Lewis sulla Ferrari di fianco è stato complicato. Era un periodo dove faticavamo con le partenze e temevo un po’ di perdere la gara per quello. Vincere è stato bellissimo, è stato un weekend speciale. Sarebbe bello replicarsi anche il prossimo anno, è bellissimo vincere a Monaco. Monza è una delle vittorie più speciali. A livello di emozioni è come la Cina, forse un po’ di più. soprattutto per il modo in cui l’ho raggiunta. Col team avevamo deciso di prendere penalità per cambiare il motore e avevo già messo in conto di perdere punti partendo indietro. L’obiettivo era cercare di recuperare il più possibile, ma al giro 15 ero primo e la mentalità è cambiata. Ho detto: “O vinco, o niente” e siamo riusciti a vincere. E’ stata una gara intensa. Riuscire a vincere il GP di casa e riuscire a chiudere un cerchio dove tutto ebbe inizio nel 2024, dove ho vissuto uno dei momenti più brutti in prova libera, è stato molto bello”.

A chi dedichi questa stagione?

“A tutta la famiglia, al mio team perché mi hanno dato questa opportunità fin da bambino e mi hanno accompagnato in questo percorso, mi hanno sopportato e aiutato a realizzare il sogno. A tutti i miei amici e il mio gruppo che mi supporta, viene con me alle gare e mi aiuta ad affrontare i weekend. E poi a me, ci sono stati tanti sacrifici”.