Un dispositivo di ultima generazione, una crema formulata per contrastare i segni del tempo o una selezione di cosmetici racchiusi in una preziosa trousse. Il Black Friday, appuntamento di origine statunitense ormai entrato a pieno titolo nel calendario dello shopping italiano, rappresenta l’occasione per concedersi quei piccoli e grandi lussi beauty rimasti a lungo nella lista dei desideri. Più che cedere alla tentazione dell’acquisto impulsivo, le promozioni di novembre possono diventare l’opportunità per investire in prodotti destinati ad accompagnare a lungo la propria routine di bellezza. Ecco cinque proposte da non lasciarsi sfuggire.

Charlotte Tilbury, una trousse piena di sorprese

Tra le iniziative più attese della make-up artist britannica, torna la Mystery Beauty Icons L.O.V.E. Bag, che racchiude cinque prodotti iconici del marchio, tra cui la celebre Magic Cream, acquistabile con il 50% di sconto. A rendere ancora più interessante l’offerta è l’esclusiva beauty bag, del valore di 65 euro, inclusa in omaggio. Il contenuto, in parte avvolto dal mistero, aggiunge all’acquisto il piacere della sorpresa.

FOREO, la tecnologia LED a casa

Tra gli strumenti che hanno rivoluzionato la skincare domestica, le maschere LED occupano un posto di primo piano. Realizzata in silicone flessibile, FAQ 202 di FAQ Swiss, marchio del gruppo FOREO, si adatta alla morfologia del viso e sfrutta diverse lunghezze d’onda della luce, compreso il vicino infrarosso, per agire su diverse esigenze cutanee, dalla perdita di elasticità alla disomogeneità dell’incarnato. In occasione del Black Friday, il dispositivo è proposto a 577 euro anziché 889.

Dyson, lo styling si fa intelligente

Pensato per asciugare e modellare i capelli senza ricorrere a temperature estreme, Dyson Airwrap i.d. consente di personalizzare lo styling tramite la connessione all’app MyDyson. In base alle caratteristiche dei capelli, il dispositivo consente di automatizzare la sequenza necessaria alla creazione dei ricci, mentre gli accessori intercambiabili permettono di spaziare dalle onde morbide alle pieghe lisce e voluminose. In occasione del Black Friday, lo styler è in offerta a 399 euro, anziché 549.

Fler, il rituale di bellezza dedicato al corpo

Trasformare la depilazione in un rituale di cura di sé è la filosofia alla base di Fler, marchio italiano che, per il Black Friday, ha ideato un esclusivo set in edizione limitata. Undici prodotti accompagnano ogni fase della routine, dalla preparazione della pelle attraverso l’esfoliazione alla rasatura, fino all’idratazione. Tra questi, il rasoio con le lamette di ricambio, la schiuma da rasatura, lo scrub, l’olio secco per il corpo e un pratico beauty case. Disponibile esclusivamente online fino al 2 dicembre, il cofanetto costa 99,90 euro, con uno sconto del 50%.

Paula’s Choice, investire nella skincare

Conosciuto per il suo approccio alla cosmetica basato sulla ricerca scientifica, il marchio americano Paula’s Choice propone, in occasione del Black Friday, sconti fino al 30% e prodotti in omaggio. Tra le formule su cui vale la pena investire figurano quelle della collezione Clinical, dedicata alle esigenze della pelle matura e alla correzione dei segni visibili dell’invecchiamento cutaneo. Retinolo, peptidi e antiossidanti sono tra i protagonisti di trattamenti mirati a migliorare progressivamente la grana, la luminosità e la compattezza della pelle.