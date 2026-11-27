INEOS Automotive guarda agli Stati Uniti per rafforzare la propria presenza internazionale e sostenere la crescita del Grenadier. Il costruttore ha annunciato un piano industriale di medio-lungo termine che prevede la possibile localizzazione della produzione del suo fuoristrada sul territorio americano a partire dal 2028. Una scelta strategica che risponde soprattutto al peso assunto dagli Stati Uniti nelle vendite globali del marchio, ma che potrebbe modificare profondamente l’attuale organizzazione produttiva dell’azienda.

INEOS Grenadier, perché la produzione si sposta negli Stati Uniti

Il mercato americano rappresenta oggi circa il 70% delle vendite mondiali del Grenadier, un dato che spiega l’interesse di INEOS Automotive per una produzione direttamente negli Stati Uniti. Avvicinare gli stabilimenti ai principali clienti permetterebbe infatti di ottimizzare la logistica, migliorare l’efficienza industriale e creare le condizioni per un’ulteriore espansione commerciale.

Il progetto si trova ancora nella fase di definizione. L’azienda ha già individuato una rosa ristretta di possibili siti produttivi e conta di prendere una decisione definitiva nei prossimi mesi. L’obiettivo dichiarato è quello di avviare la produzione americana nel corso del 2028.

L’iniziativa si inserisce in una strategia di sviluppo che punta a consolidare il posizionamento del Grenadier nel segmento dei fuoristrada specialistici, valorizzando un modello progettato per offrire robustezza, capacità off-road e caratteristiche tecniche tradizionali.

INEOS Automotive e BYD: cosa succederà allo stabilimento di Hambach

Parallelamente al progetto americano, INEOS Automotive ha avviato una trattativa in esclusiva con BYD per la possibile cessione dello stabilimento di Hambach, in Francia, dove attualmente vengono assemblati il Grenadier e il pick-up Quartermaster.

L’eventuale accordo con il costruttore cinese non comporterebbe tuttavia un’interruzione immediata delle attività produttive. Secondo quanto comunicato dall’azienda, entrambi i modelli continuerebbero a essere realizzati nello stabilimento francese nel medio periodo, almeno fino al completamento e al buon esito delle operazioni necessarie per avviare la produzione negli Stati Uniti.

Si tratterebbe dunque di una transizione graduale, pensata per garantire continuità industriale e commerciale durante una fase particolarmente importante per il futuro del marchio.

Lynn Calder: «Il momento più importante nella storia di INEOS Automotive»

A sottolineare la portata dell’operazione è stata Lynn Calder, amministratore delegato di INEOS Automotive, che ha definito questa fase «probabilmente il momento più importante nella storia» dell’azienda.

La manager ha evidenziato il successo ottenuto dal Grenadier presso il pubblico americano e le opportunità offerte dalle politiche industriali statunitensi, considerate particolarmente favorevoli agli investimenti e alla crescita delle imprese.

«Gli americani hanno già accolto il Grenadier con grande entusiasmo e le politiche statunitensi hanno creato un contesto, per le imprese, straordinariamente attrattivo e favorevole alla crescita; avviare la produzione negli Stati Uniti è una scelta del tutto naturale», ha dichiarato Calder.

L’obiettivo è costruire una struttura produttiva capace di accompagnare lo sviluppo del marchio nei prossimi anni, mantenendo al centro il Grenadier e ampliando progressivamente la presenza internazionale dell’azienda.

INEOS Grenadier in Italia: consegne, assistenza e garanzie confermate

Per i clienti italiani, le novità industriali non comportano cambiamenti immediati. A rassicurare il mercato è ATFlow, importatore ufficiale di INEOS Automotive in Italia, che ha confermato la piena continuità delle attività commerciali e dei servizi post-vendita.

«Per il mercato italiano questa notizia dà ulteriore fiducia alla solidità del business che ATFlow sviluppa con INEOS Automotive», ha spiegato Giuseppe Rovito, direttore generale di ATFlow.

Ordini, consegne, assistenza, disponibilità dei ricambi e gestione delle garanzie continueranno quindi a essere assicurati attraverso la rete italiana, mantenendo gli standard qualitativi previsti dal costruttore.

Rovito ha inoltre precisato che il percorso industriale si svilupperà nell’arco di diversi anni e che clienti e partner saranno costantemente aggiornati sull’evoluzione del progetto.

Il futuro del Grenadier passa dagli Stati Uniti

La decisione di investire nella produzione americana rappresenta un possibile punto di svolta per INEOS Automotive. Il peso degli Stati Uniti nelle vendite globali rende il mercato nordamericano centrale per le prospettive del marchio, mentre l’eventuale cessione dello stabilimento francese a BYD potrebbe aprire una nuova fase nella sua organizzazione industriale.

Restano ancora da definire la localizzazione del futuro impianto americano, i dettagli degli investimenti e le tempistiche dell’eventuale accordo con il costruttore cinese. Nel frattempo, la produzione del Grenadier e del Quartermaster prosegue regolarmente in Francia, così come le attività di vendita e assistenza in Italia.