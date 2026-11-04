BOTTEGAFUORISERIE, un anno di eccellenza italiana tra Alfa Romeo e Maserati

C’è un luogo in cui la storia dell’automobile italiana incontra il futuro, dove la tradizione artigianale si intreccia con l’innovazione tecnologica e la passione per le prestazioni si traduce in creazioni destinate a diventare icone. È BOTTEGAFUORISERIE, il centro creativo nato il 4 novembre 2025 dall’incontro tra Alfa Romeo e Maserati, che celebra il suo primo anniversario trasformando una visione ambiziosa in una realtà sempre più concreta.

Esteso idealmente tra Modena, Torino e Arese, nel cuore della Motor Valley e dei territori che custodiscono alcune delle più importanti competenze automobilistiche italiane, BOTTEGAFUORISERIE rappresenta un nuovo modo di interpretare l’eccellenza. Non semplicemente un polo dedicato alla produzione di vetture esclusive, ma un ecosistema in cui design, ingegneria, personalizzazione, storia e competizioni dialogano per dare vita a un’esperienza automobilistica capace di andare oltre il prodotto.

Il progetto si articola in quattro anime complementari: Bottega, dedicata alle creazioni few-off e one-off; Fuoriserie, che trasforma la personalizzazione in un’espressione autentica dell’identità dei clienti; La Storia, custode del patrimonio culturale e tecnico dei due marchi; e Corse, che trasferisce l’esperienza maturata in pista nello sviluppo di nuove soluzioni ingegneristiche.

Dodici mesi durante i quali il progetto ha saputo consolidare la propria identità attraverso debutti internazionali, creazioni straordinarie e iniziative che hanno rafforzato il rapporto con una clientela sempre più interessata all’esclusività. Dalla prima presenza congiunta di Alfa Romeo e Maserati all’Ultimate Supercar Garage di Parigi alle interpretazioni speciali della 33 Stradale, fino alle espressioni più ricercate del programma Maserati Fuoriserie, BOTTEGAFUORISERIE ha dimostrato come il patrimonio automobilistico italiano possa continuare a generare nuove forme di bellezza.

«Siamo orgogliosi del cammino fatto finora, grazie al talento delle nostre persone e al dialogo costante tra storia, personalizzazione e competizioni», sottolinea Cristiano Fiorio, General Manager di BOTTEGAFUORISERIE e Chief Marketing Officer di Maserati. «BOTTEGAFUORISERIE esprime un valore culturale che va oltre l’automotive: unisce la cultura del saper fare italiano a una visione contemporanea della bellezza, aprendo un dialogo con il mondo dell’arte, del design e con altri ambiti della creatività».

Bottega, quando l’automobile diventa un’opera d’arte

Il cuore più esclusivo del progetto è rappresentato da Bottega, dove la progettazione sartoriale raggiunge la sua massima espressione. Ogni vettura nasce da un dialogo diretto con il cliente e dalla collaborazione tra designer, ingegneri e tecnici, chiamati a interpretare desideri e visioni attraverso soluzioni uniche.

Alfa Romeo 33 Stradale e Maserati MCXtrema incarnano questa filosofia, trasformando l’automobile in un oggetto capace di unire prestazioni, ricerca estetica e artigianalità. Nel corso del 2026, la 33 Stradale ha assunto diverse interpretazioni, ciascuna legata a una precisa identità.

Dalla livrea verde ispirata a modelli leggendari come GTA, GTAm e 33 Bertone Carabo, alla prima consegna negli Stati Uniti, ad Austin, in Rosso Villa d’Este con fascia bianca e numero 14, fino alla “Perla Nera”, caratterizzata dalla carrozzeria interamente in carbonio a vista opaco. Un nome scelto e registrato appositamente dal proprietario, a testimonianza di quanto il rapporto tra cliente e costruttore sia diventato parte integrante del processo creativo.

Anche il Salone di Parigi 2026 ha rappresentato l’occasione per presentare una configurazione speciale dedicata alla capitale francese, con una raffinata grafica damascata incentrata sul Quadrifoglio. Creazioni che non si limitano a distinguersi per rarità, ma raccontano una storia personale, trasformando l’esclusività in un’esperienza emotiva.

Fuoriserie, la personalizzazione conquista i clienti

Se Bottega rappresenta l’apice dell’esclusività, Fuoriserie è il programma attraverso cui la personalizzazione diventa una dimensione sempre più centrale nell’offerta Maserati.

Nel corso del 2026, il programma ha ampliato i propri contenuti su tutta la gamma, con un focus particolare su Grecale, GranTurismo e GranCabrio. L’offerta è stata arricchita mediamente del 20%, mentre lo sviluppo di nuove livree e configurazioni bespoke ha contribuito a una crescita superiore al 500% nelle vendite di esemplari unici rispetto agli anni precedenti, soprattutto grazie alle supersportive MCPura e GT2 Stradale.

I numeri raccontano un cambiamento significativo nel comportamento dei clienti: una Maserati su quattro è stata ordinata nel 2026 con contenuti Fuoriserie. Una percentuale che raggiunge livelli ancora più elevati nel segmento delle GranTurismo e delle supersportive.

Particolarmente emblematico il caso della Maserati GT2 Stradale: l’80% dei clienti ha scelto Fuoriserie per configurare la propria vettura attraverso tinte esclusive, allestimenti speciali per gli esterni o soluzioni dedicate agli interni. Un risultato che conferma come il lusso contemporaneo non sia più soltanto legato al possesso di un’automobile prestigiosa, ma alla possibilità di renderla irripetibile.

La Storia, un patrimonio che alimenta il futuro

Il passato costituisce un altro elemento essenziale dell’identità di BOTTEGAFUORISERIE. Attraverso La Storia, Alfa Romeo e Maserati continuano a custodire e valorizzare un patrimonio automobilistico che rappresenta una parte fondamentale della cultura industriale italiana.

Per Maserati Classiche, il 2026 ha segnato il superamento delle 100 Certificazioni di Autenticità dal lancio del programma nel 2021. Un traguardo raggiunto con la certificazione della 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo del 1959, autentico capolavoro del design italiano. Tra le vetture certificate figurano anche la Maserati 200S del 1957 e la 5000 GT Frua degli anni Sessanta, prima esemplare di questo modello a ottenere la prestigiosa attestazione.

Altrettanto significativo il percorso del Museo Storico Alfa Romeo di Arese, che ha celebrato il cinquantesimo anniversario della propria inaugurazione, confermandosi luogo di incontro tra il Marchio e la comunità degli appassionati. Le Officine Classiche hanno inoltre proseguito le attività di certificazione e restauro, accompagnando anche la partecipazione del Biscione alla Mille Miglia.

La tutela del patrimonio storico non si esaurisce così nella conservazione, ma diventa una risorsa concreta per alimentare la cultura progettuale e ispirare le vetture di domani.

Corse, l’innovazione nasce in pista

La quarta anima di BOTTEGAFUORISERIE è Corse, il pilastro che traduce il patrimonio sportivo di Alfa Romeo e Maserati in nuove competenze tecnologiche e ingegneristiche.

Per il Tridente, il 2026 è stato un anno particolarmente importante, caratterizzato dai risultati della Maserati GT2 nelle competizioni internazionali e dall’avanzamento della strategia sportiva. Al Goodwood Festival of Speed è stato presentato Maserati Project GT4, una nuova vettura attualmente in fase di sviluppo e attesa al debutto ufficiale nel 2028.

Derivata dal DNA tecnico, stilistico e ingegneristico della nuova GranTurismo, Project GT4 affiancherà la GT2, ampliando la presenza del Marchio nel motorsport internazionale. Un progetto che dimostra come le competizioni continuino a rappresentare un laboratorio privilegiato per lo sviluppo di soluzioni destinate a rafforzare l’identità dei modelli di serie.

Una visione che guarda oltre l’automobile

A caratterizzare il primo anno di BOTTEGAFUORISERIE è soprattutto la capacità di mettere in relazione le quattro anime del progetto. Un esempio emblematico è rappresentato dalle livree celebrative realizzate da Maserati Fuoriserie per il centenario del Tridente e della sua prima partecipazione alle competizioni.

A maggio, all’Autodromo Nazionale di Monza, GT2 e GT2 Stradale hanno reso omaggio alla leggendaria Maserati 250F. A settembre, in occasione di TUTTO BENE Hillclimb 2026, nuove interpretazioni hanno celebrato la storica Maserati Eldorado del 1958.

La storia diventa così fonte d’ispirazione, la personalizzazione ne rinnova il linguaggio e le competizioni proiettano i valori dei Marchi nel presente.

Ma il primo anniversario è soprattutto l’inizio di una nuova fase. Fiorio anticipa infatti l’arrivo di progetti esclusivi e innovativi, tra cui un nuovo BOTTEGAFUORISERIE Project sotto il Marchio Alfa Romeo, già annunciato durante lo Stellantis Investor Day del maggio 2026.

«Ma siamo soltanto all’inizio», afferma il manager. «Continueremo a tradurre questo straordinario patrimonio in nuovi capolavori e a portare sempre più lontano l’eccellenza italiana, dando forma concreta alla nostra visione strategica».

Un’ambizione che restituisce il senso più profondo di BOTTEGAFUORISERIE: preservare l’identità di due marchi leggendari, reinterpretandola attraverso la creatività contemporanea. Perché, in un mondo automobilistico sempre più orientato alla standardizzazione e alla tecnologia, il valore distintivo del Made in Italy continua a risiedere nella capacità di trasformare competenza, passione e cultura del dettaglio in emozioni da vivere al volante.