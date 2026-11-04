Morbillo, perché questa malattia torna a fare paura

La morte di un bambino nello Stato di New York riaccende l’allarme sul morbillo, mentre negli Stati Uniti i casi superano quota 4.800 nel 2026. Un virus tra i più contagiosi al mondo, capace di provocare polmoniti, encefaliti e complicanze fatali. Ecco i sintomi da riconoscere, cosa fare in caso di contagio e perché il vaccino resta decisivo.

La morte di un bambino nello Stato di New York riporta al centro una malattia che molti consideravano ormai consegnata ai libri di storia della medicina. Il morbillo, invece, è tutt’altro che scomparso. Negli Stati Uniti i contagi sono tornati a crescere in modo allarmante, mentre le coperture vaccinali scendono sotto la soglia necessaria a proteggere la popolazione. Il caso è stato annunciato il 2 novembre dalla governatrice Kathy Hochul. Il bambino è morto nella contea di Lewis, nel nord dello Stato, dove le autorità hanno segnalato 15 casi dall’inizio dell’anno. Si tratta del primo decesso per morbillo nello Stato di New York da circa trent’anni. Le informazioni cliniche sulla vittima non sono state diffuse.

Il dato si inserisce in un quadro nazionale sempre più preoccupante. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), al 29 ottobre 2026 gli Stati Uniti avevano registrato 4.852 casi confermati di morbillo, distribuiti in 47 giurisdizioni. Nel 2025 erano stati 2.289. Il virus è tornato a circolare con forza proprio nel Paese che nel 2000 aveva raggiunto l’eliminazione della trasmissione endemica.

Una conquista che non significa eradicazione definitiva. Significa che la malattia non circola più stabilmente sul territorio, ma può essere reintrodotta da persone infette e diffondersi quando incontra comunità con una protezione vaccinale insufficiente.

Il virus più contagioso e il ritorno dei focolai

Il morbillo è una malattia infettiva causata da un virus del genere Morbillivirus. Si trasmette attraverso le secrezioni respiratorie e per via aerea: basta condividere lo stesso ambiente con una persona infetta per essere esposti. Il virus può rimanere sospeso nell’aria fino a due ore dopo che il malato ha lasciato la stanza.

La sua capacità di diffusione è impressionante. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, una persona infetta può generare fino a 18 contagi secondari. Tra le persone non immuni esposte, la probabilità di ammalarsi può arrivare al 90 per cento. E il contagio può avvenire prima ancora che compaia l’eruzione cutanea, quando i sintomi iniziali sembrano quelli di una comune infezione respiratoria. Chi ha il morbillo è contagioso da quattro giorni prima a quattro giorni dopo la comparsa del rash. È questa finestra, insieme alla facilità di trasmissione, a rendere difficile contenere i focolai.

Negli Stati Uniti il calo delle vaccinazioni ha creato le condizioni per il ritorno della malattia. La copertura con due dosi del vaccino Mpr tra i bambini della scuola dell’infanzia è scesa dal 95,2 per cento nell’anno scolastico 2019-2020 al 92,4 per cento nel 2025-2026. La soglia del 95 per cento è considerata essenziale per interrompere la circolazione del virus e proteggere anche chi non può essere vaccinato.

Il morbillo non colpisce soltanto i bambini. Nel 2026, negli Stati Uniti, il 41 per cento dei casi ha riguardato persone tra i 20 anni e oltre, mentre il 17 per cento ha interessato bambini sotto i cinque anni. Il dato conferma che la vulnerabilità può riguardare anche adulti che non hanno completato il ciclo vaccinale o non hanno mai contratto la malattia.

Febbre, tosse e macchie rosse: come riconoscere il morbillo

Il periodo di incubazione è in genere di una o due settimane. La malattia esordisce con febbre elevata, spesso accompagnata da tosse, naso che cola e congiuntivite. Gli occhi diventano rossi e lacrimano, mentre il bambino appare stanco e debilitato. Dopo alcuni giorni possono comparire le macchie di Koplik, piccoli puntini biancastri all’interno della bocca, soprattutto sulla mucosa delle guance. Sono un segno caratteristico, ma non sempre vengono riconosciuti.

L’eruzione cutanea arriva generalmente tre-cinque giorni dopo i primi sintomi. Inizia dal viso e dalla zona dietro le orecchie, per poi estendersi al collo, al tronco e agli arti. Le macchie sono rosse e possono confluire in chiazze più ampie. La febbre può essere molto alta e la fase acuta dura in genere diversi giorni. Il morbillo non è una semplice malattia esantematica. Le complicanze possono includere otite, diarrea, disidratazione, polmonite ed encefalite, cioè un’infiammazione del cervello che può provocare danni neurologici permanenti. Nei casi più gravi può portare alla morte.

I bambini sotto i cinque anni, le persone immunodepresse e le donne in gravidanza sono particolarmente vulnerabili. Il rischio aumenta anche in presenza di malnutrizione o di condizioni che indeboliscono le difese immunitarie.

Un aspetto meno noto è l’effetto del virus sulla memoria immunitaria. Il morbillo può danneggiare una parte delle difese che l’organismo aveva sviluppato contro altre infezioni, rendendo più vulnerabili per mesi o persino anni. È un fenomeno che contribuisce a spiegare perché la malattia possa avere conseguenze anche dopo la guarigione apparente.

Cosa fare se si sospetta il contagio e come si cura

In caso di febbre, tosse, occhi arrossati ed eruzione cutanea, soprattutto dopo un contatto con una persona infetta o un viaggio in un’area interessata da un focolaio, è importante contattare subito il pediatra o il medico. Non bisogna presentarsi direttamente in ambulatorio o al pronto soccorso senza avvisare: il morbillo è estremamente contagioso e l’accesso deve essere organizzato per evitare di esporre altri pazienti. La diagnosi viene confermata attraverso esami di laboratorio, in particolare test molecolari e ricerca degli anticorpi specifici. Se il contagio è confermato, il malato deve rimanere isolato fino al quinto giorno dall’inizio dell’eruzione cutanea, secondo le indicazioni sanitarie, evitando il contatto con persone non immuni.

Non esiste una terapia antivirale specifica contro il morbillo. La cura è di supporto: riposo, idratazione, controllo della febbre e trattamento delle complicanze. Gli antibiotici non servono contro il virus, ma possono essere prescritti se si sviluppano infezioni batteriche secondarie, come alcune polmoniti o otiti.

La vitamina A può essere indicata dal medico, soprattutto nei bambini, perché il morbillo può ridurne i livelli e aumentare il rischio di complicanze oculari e di altre forme gravi. Non va però somministrata autonomamente: dosi eccessive possono essere tossiche e provocare danni anche importanti. Per chi è stato esposto al virus ma non è immune, esistono misure di profilassi post-esposizione. Il vaccino Mpr può essere somministrato entro 72 ore dal contatto, mentre in alcune persone particolarmente vulnerabili può essere indicata la somministrazione di immunoglobuline entro sei giorni. La decisione deve essere presa tempestivamente con il medico o con i servizi di sanità pubblica.

Il vaccino, l’unica vera barriera. E il quadro in Italia

La vaccinazione resta lo strumento più efficace per prevenire il morbillo e le sue complicanze. Il vaccino Mpr, che protegge da morbillo, parotite e rosolia, viene somministrato in due dosi. Una dose protegge circa il 93 per cento delle persone, due dosi arrivano a circa il 97 per cento. La protezione è generalmente molto duratura. Anche se, in una minoranza di casi, una persona vaccinata può comunque infettarsi, la malattia tende a essere più lieve e il rischio di complicanze è inferiore.

La situazione non riguarda soltanto gli Stati Uniti. In Europa il morbillo continua a circolare, con una quota rilevante di casi tra bambini piccoli e persone non vaccinate. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, tra settembre 2025 e agosto 2026 i Paesi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo hanno notificato 2.335 casi. Oltre il 70 per cento delle persone con stato vaccinale noto non era vaccinato. In Italia, il Ministero della Salute ha pubblicato il 23 settembre 2026 una circolare dedicata all’andamento epidemiologico del morbillo nel periodo 2024-2026, richiamando la necessità di rafforzare la sorveglianza e recuperare le vaccinazioni mancanti, soprattutto tra giovani adulti e categorie a rischio.

La situazione in Italia

I dati disponibili dell’Istituto superiore di sanità segnalavano già all’inizio del 2026 una circolazione significativa: nel solo gennaio erano stati notificati 84 casi, con un’incidenza più elevata nei bambini sotto i cinque anni. La maggior parte dei casi con stato vaccinale noto riguardava persone non vaccinate.

Il morbillo è una malattia prevenibile, ma non innocua. La morte di un bambino negli Stati Uniti ricorda che la protezione collettiva non è un risultato acquisito una volta per tutte. Dipende da una scelta che riguarda il singolo, ma produce effetti su tutta la comunità: mantenere alte le coperture vaccinali, riconoscere rapidamente i sintomi e impedire al virus di trovare nuove persone da infettare.