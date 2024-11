Dopo aver commentato e suggerito i cappotti e i trench in voga questa stagione, è arrivato il momento delle pellicce. Sintetica o ecologica, corta o lunga, la pelliccia è tra i must di stagione, capospalla ideale per alzare l’asticella di alcuni outfit e rendere ancora più eleganti altri.

Basta infatti una pelliccia, meglio se colorata, a rendere un semplice outfit con jeans unico e originale. In particolare, per questo autunno, sono le fake fur dai colori più accesi ad aver conquistato le passerelle. Emporio Armani ha proposto una versione corta dégradé che sfuma dal nero al rosso, mentre Michael Kors ha pensato a una versione più chic in lungo tinta di rosa pallido. Marni adora non prendersi troppo sul serio e per l’inverno ha proposto una pelliccia in pieno stile yeti dal calore avvolgente. Schiaparelli invece, che non si accontenta delle semplici pellicce, ne ha realizzata una che fa risaltare il punto via tramite un gioco di silhouette mentre Miu Miu e Nº21 hanno preferito attingere al passato per riportare l’attenzione su dei modelli evergreen.