I long coat di questo autunno 2024

Se molti pensano che solo di borse e scarpe non se ne possiede mai abbastanza, non hanno mai incontrato il cappotto giusto. Incoronato come il capo più amato delle stagioni fredde, il cappotto è un passe-partout adatto per ogni occasione grazie alla sua incredibile versatilità e ai numerosi modelli proposti sul mercato.

A dominare le passerelle per questa stagione sono i long coat dalla silhouette cocoon, in una morbida versione teddy oppure dalle spalle importanti, perciò è bene dire addio ai cappotti dalle mezze misure.

Per gli amanti del classico Valentino ed Ermanno Scervino hanno proposto una elegante versione in nero mentre per chi è alla ricerca di originalità e colori Blumarine e Dries Van Noten hanno portato in passerella una versione teddy, il primo in giallo canarino e il secondo in rosa confetto, perfetti per dare vita a outfit iconici.

Chi invece nei giorni più rigidi preferisce attingere ai colori della terra Ferragamo ha scelto un lungo cappotto in verde militare mentre Gucci in beige chiaro ricamato. Evergreen il cappotto di Max Mara in grigio scuro, senza bottoni né cintura, mentre Acne Studios opta per una versione oversize dal collo alto. Gli amanti della comodità possono tirare un sospiro di sollievo, perché anche per questa stagione sono in voga i cappotti over, come proposto anche da Miu Miu e Calcaterra.