Il fascino intramontabile del trench

Protagonista delle passerelle per la stagione, il trench, con le sue forme eleganti e pulite, continua a rappresentare uno dei capi più iconici nella storia della moda. Le sue origini risalgono alla Prima Guerra Mondiale, quando fu progettato da Thomas Burberry nel 1914. Pensato per le forze armate britanniche, il trench coat si distingue per la sua funzionalità, essendo pensato per resistere agli agenti atmosferici avversi che i soldati affrontavano nelle trincee. Realizzato in gabardine, un tessuto innovativo creato proprio dalla maison inglese, il trench presenta caratteristiche distintive come le spalle rinforzate, una doppia fila di bottoni e una cintura in vita che ne sottolinea la silhouette.

Nel corso degli anni, il trench evolve però rapidamente, passando con facilità da indumento militare a simbolo di eleganza e stile. Dopo la guerra, viene adottato da icone di moda e celebrità, come Humphrey Bogart nel classico Casablanca e Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, contribuendo a cementare la sua reputazione nell’immaginario comune. La sua estetica sofisticata e il suo design versatile lo hanno reso un must-have nel guardaroba di ogni donna e uomo, capace di adattarsi a occasioni informali e formali con la stessa facilità.

Grazie a varie reinterpretazioni da parte dei designer, che hanno aggiunto dettagli contemporanei, tessuti innovativi e tagli moderni, il trench continua a essere rilevante in un panorama, quello della moda, in continua evoluzione. Oggi, marchi come Gucci, Dior e Miu Miu offrono versioni uniche del trench, dimostrando la sua longevità e la sua importanza nel lessico della moda.

In un mondo in cui le tendenze vanno e vengono, il trench coat rimane un simbolo di stile senza tempo, rappresentando un perfetto equilibrio tra funzionalità e eleganza.

