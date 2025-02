Tutti pazzi per «The White Lotus». Ecco perché

The White Lotusè finalmente tornato per la sua terza stagione, portando i suoi numerosi spettatori (2.4 milioni, con una crescita del 57% rispetto alla stagione precedente) in un lussuoso resort, immerso nelle atmosfere zen della Thailandia. Dopo Maui e Taormina, la serie si sposa a Ko Samui dove una sessione di meditazione viene presto bruscamente interrotta da una serie di colpi di pistola.

Tra piacevoli ritorni — come quello di Belinda — e nuove dinamiche, la serie promette colpi di scena, intrecciando ancora una volta le storie di turisti benestanti e dello staff dell’hotel. Bastano pochi istanti per capire che, sotto l’apparente bellezza paradisiaca, si celano tensioni sociali, segreti inconfessabili e giochi di potere, culminando in un mistero che si svela episodio dopo episodio. The White Lotus smaschera con sagacia il divario tra classi sociali, mettendo a nudo il lato oscuro della ricchezza e il vuoto esistenziale dei suoi protagonisti.

Il debutto della terza stagione è stato occasione per numerosi brand di firmare collaborazioni speciali con la serie. A partire da H&M che ha deciso di lanciare una capsule collection in collaborazione con Alex Bovaird, la costumista della serie, proponendo capi evocativi del glamour esotico dello show. Una collezione, caratterizzata da design audaci e fantasie esuberanti che appare come un invito a immergersi nell'atmosfera tropicale della serie.

Analogamente, a firmare due collezioni ispirate alla serie sono Banana Republic e Abercrombie & Fitch. Ma laddove la prima si caratterizza con stampe tropicali e d’ispirazione vintage, a incarnare lo spirito d’avventura della Thailandia, la seconda si declina attraverso look più casual e rilassati, tra cappellini, t-shirt e felpe stampate. A loro si aggiungo Aqua — il private label di Bloomingdale’s — con una collezione di 34 pezzi; Diff Eyewear, con quattro modelli esclusivi ispirati alle tre location della serie e al personaggio interpretato da Jennifer Coolidge (Tanya); il brand di lifestyle newyorkese Brunch con una serie di prodotti caratterizzati dal logo della fittizia catena di resort: Fair Harbor con una linea di swimwear; Away Luggage e Camilla.

Ma le collaborazione di The White Lotus non parlano solo di moda. Anche CB2 ha collaborato con la produzione per creare una linea di arredamento per la casa che cattura l'opulenza e la bellezza naturale del resort thailandese. La collezione presenta cuscini decorati, divani distintivi e biancheria da letto audace, permettendo ai fan di ricreare l'atmosfera lussuosa dello show nelle proprie case.

Kiehl’s ha invece lanciato un set di prodotti, contenuti in una Beach tote, comprensivi di crema idratante, olio per il viso, face mist e un lip balm al sapore di mango. Supergoop firma poi l’Eternal Paradise Sun-Care Collection, con SPF e prodotti per un effetto glow. Per ultimo, Nest New York ha creato una candela in edizione speciale, con note di cetriolo, lavanda e salvia bianca.

Per concludere, Ketel One Vodka e Tanqueray Gin hanno presentato due esclusivi cocktail kids ispirati a The White Lotus. Il perfetto compagno per il libro di ricette ufficiale: The White Lotus Official Cocktail Collection. E se tutte queste collaborazioni vi hanno messo un po’ fame, non temete, Compartés ha ideato due tavolette di cioccolato esclusive: una ispirata al mango sticky rice (uno dei dolci più famosi della Thailandia) e l’altro a base di ananas e cocco.