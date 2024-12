Il lusso torna protagonista con le nuove avventure di The White Lotus​

Dopo aver esplorato le spiagge delle Hawaii e le coste della Sicilia, The White Lotus riapre le sue lussuose porte, questa volta in Thailandia. La terza stagione della serie HBO e Sky Exclusive, creata da Mike White, promette un nuovo capitolo avvincente girato tra Koh Samui, Phuket e Bangkok. Il pubblico potrà immergersi nell’atmosfera tropicale e seguire le storie di un gruppo di vacanzieri dalle vite complesse e interconnesse, a partire dal 17 febbraio su Sky e in streaming su NOW.

Il cast stellare include Leslie Bibb e Carrie Coon nei ruoli di Kate e Laurie, due amiche di lunga data in viaggio per ritrovare il legame perduto. Walton Goggins interpreta Rick Hatchett, uomo irascibile in vacanza con la giovane fidanzata Chelsea, interpretata da Aimee Lou Wood. Jason Isaacs veste i panni di Timothy Ratliff, un facoltoso uomo d'affari in vacanza con la moglie Victoria (Parker Posey) e i loro tre figli: Saxon (Patrick Schwarzenegger), Lochlan (Sam Nivola) e Piper (Sarah Catherine Hook), una studentessa di studi religiosi.

La dimensione esotica prende vita con Lalisa Manobal nel ruolo di Mook, mentore per il benessere degli ospiti, e Lek Patravadi nei panni di Sritala, visionario proprietario del resort. Natasha Rothwell torna nel ruolo della spa manager Belinda, mentre Tayme Thapthimthong interpreta Gaitok, una risoluta guardia di sicurezza.

La serie ha fatto incetta di premi fin dal suo esordio: la prima stagione ambientata alle Hawaii ha conquistato 10 Emmy Awards su 20 nomination, incluso il premio per miglior miniserie. La seconda stagione, ambientata in Sicilia, ha ottenuto 23 nomination e 5 vittorie, consolidando il successo critico e commerciale dello show. Con un mix perfetto di intrighi, satira sociale e panorami mozzafiato, The White Lotus continua a raccontare le storie di chi cerca paradisi lontani, ma non può sfuggire ai propri demoni interiori.





