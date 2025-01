The White Lotus: tutto sulla terza stagione ambientata in Thailandia

Ciò che era nato come un esperimento televisivo targato HBO si è rapidamente trasformato in un autentico fenomeno mediatico. Girata in piena pandemia e concepita inizialmente come una produzione di nicchia, The White Lotus ha saputo imporsi come una serie di culto, capace di conquistare pubblico e critica su scala globale.

Oltre a ridefinire i codici della satira sociale, la serie ha contribuito a riportare sotto i riflettori talenti straordinari, dall’iconica americana Jennifer Coolidge all’italiana Sabrina Impacciatore. Ora, dopo due stagioni di successo alle spalle, l’attesa per il terzo capitolo è alle stelle: questa volta, lo scenario sarà la Thailandia, una destinazione esotica che promette nuove rivelazioni e intrighi.

Tutto quello che c'è da sapere sulla terza stagione

La cornice è ancora una volta un resort di lusso, un paradiso dorato pronto ad accogliere un gruppo di facoltosi vacanzieri in fuga dalla routine. Ma, come da tradizione, sotto la patina di opulenza si celano tensioni, segreti e dinamiche pronte a esplodere.

L’attesissima terza stagione della pluripremiata serie HBO e Sky Exclusive debutterà il 17 febbraio su Sky e in streaming su NOW. Dopo mesi di speculazioni, il primo trailer ufficiale in italiano ha finalmente acceso la curiosità degli spettatori, svelando scorci mozzafiato di Koh Samui, Phuket e Bangkok, location che faranno da sfondo a questo nuovo capitolo.

Sullo sfondo di una settimana apparentemente idilliaca, tra eccessi, tradimenti e ambizioni, l’illusione di perfezione si incrinerà progressivamente, portando alla luce le contraddizioni dei protagonisti.

Sebbene la trama ufficiale non sia ancora stata rivelata, questa terza stagione sembra destinata a esplorare nuove tematiche profonde e universali. Se il precedente capitolo rifletteva sulle disparità economiche attraverso la lente del desiderio e della seduzione—dalle ragazze che si prostituivano agli uomini siciliani ex nobili decaduti pronti a tutto pur di ereditare la ricchezza di Tanya (Jennifer Coolidge)—questa volta il focus si sposterà su una riflessione più esistenziale. Già nel 2023, lo stesso Mike White aveva anticipato l’atmosfera di questo nuovo capitolo, dichiarando: "Credo che la terza darà uno sguardo satirico e divertente sulla morte, la religione orientale e la spiritualità".

Cast e nuovi personaggi

Fedeli alla formula vincente della serie, anche i nuovi episodi porteranno in scena un cast corale, dove sesso, morte, denaro, potere e segreti si intrecciano in un gioco di relazioni ambigue e sorprendenti.

Tra i nomi confermati, spicca il ritorno di Natasha Rothwell, che riprende il ruolo di Belinda, la spa manager della prima stagione che aveva cercato di realizzare i suoi sogni nella prima stagione, ma che ora sembra essere alla ricerca di una nuova opportunità. Accanto a lei, una nuova schiera di nuovi personaggi interpretati da Patrick Schwarzenegger (Gen V), Sam Nivola (The Perfect Couple), Parker Posey (Lost in Space), Aimee Lou Wood (Sex Education) e Lalisa Manobal, celebre volto delle Blackpink.

Il successo della serie

Dal suo debutto nel 2021, The White Lotus si è imposta come una delle serie più acclamate della televisione contemporanea. Ambientata inizialmente in un esclusivo resort hawaiano, la prima stagione ha trionfato agli Emmy Awards, conquistando 10 statuette su 20 nomination. Il successo ha spinto HBO a trasformarla in una serie antologica, con ogni stagione ambientata in una nuova destinazione e con un cast rinnovato. La seconda stagione, girata in Sicilia, ha rafforzato l’impatto del franchise con 23 nomination agli Emmy e 5 vittorie, portando alla ribalta attori come Simona Tabasco e Beatrice Grannò.

Gran parte del merito va attribuito al genio creativo di Mike White, creatore, sceneggiatore e regista della serie. Con un background insolito che spazia dalla scrittura di serie cult (Dawson’s Creek, Freaks and Geeks) alla partecipazione a reality show come Survivor, White ha sviluppato una narrazione originale e avvincente, capace di mescolare dramma e black comedy con una critica sociale pungente.

The White Lotus nasce proprio da questa fusione di elementi: un racconto grottesco e claustrofobico, ambientato in resort esclusivi, dove un ristretto gruppo di ospiti privilegiati si confronta con i grandi temi della società contemporanea—denaro, privilegio, amore, potere—mentre un delitto (sempre mostrato all'inizio del primo episodio) si dipana lentamente, mantenendo alta la tensione fino all’ultima scena.

Con questa terza stagione, The White Lotus promette di alzare ulteriormente l’asticella, immergendo il pubblico in un nuovo labirinto di intrighi e rivelazioni. E, come sempre, dietro il lusso sfavillante si cela una realtà molto più oscura di quanto sembri.

Le ambientazioni all'insegna dell'extra lusso

La serie "The White Lotus" ha ormai consacrato i resort di lusso come elemento distintivo della sua ambientazione. Ciò che rende questa scelta ancora più affascinante è che questi luoghi incantevoli non sono semplici scenografie, ma resort reali, visitabili da chiunque desideri vivere un'esperienza da sogno.

San Domenico Palace - Taormina

Dopo aver debuttato tra le spiagge mozzafiato delle Hawaii, presso il Four Seasons Resort Maui a Wailea, e aver celebrato l'eleganza senza tempo della Sicilia con il San Domenico Palace di Taormina, la terza stagione della serie si sposta in Thailandia. Qui, scenari paradisiaci e strutture esclusive accoglieranno nuove storie intrise di intrighi e fascino.

Tra cocktail a bordo piscina, suite affacciate sull'oceano e rituali benessere immersi in una vegetazione lussureggiante, il mistero avvolge ancora la trama della prossima stagione. Tuttavia, gli spettatori più curiosi possono già sbirciare all'interno delle location scelte per il nuovo capitolo della serie, continuando la partnership ormai consolidata tra "The White Lotus" e il prestigioso gruppo Four Seasons.

Four Seasons Resort Koh Samui – Koh Samui, Thailandia

Immerso in una collina tropicale nel cuore di Koh Samui, il Four Seasons Resort si affaccia su una baia privata con vista sul Golfo della Thailandia. Un rifugio esclusivo, dove lusso e natura si fondono armoniosamente per offrire un soggiorno indimenticabile.

Tra piscine a sfioro che si perdono nell'orizzonte, un centro benessere di livello internazionale e un servizio di maggiordomo sempre a disposizione, ogni dettaglio è pensato per garantire un'esperienza unica. Per gli ospiti più dinamici, il resort propone lezioni di yoga o Muay Thai all’alba sulla spiaggia, escursioni su yacht privati e cene romantiche in baie appartate, illuminate dalle fiaccole.

Chi desidera esplorare l’isola può approfittare di un servizio di trasferimento privato per visitare i templi millenari e gli angoli più scenografici di Koh Samui, immortalando scorci che sembrano usciti da una cartolina.

Per i fan di "The White Lotus", il resort offre esperienze esclusive ispirate alla serie: tra queste, il Rituale Segreto della Notte, che include massaggi con conchiglie di lava calda, immersioni aromatiche in bagni profumati di cocco e petali di loto, e rilassanti sessioni con ciotole tibetane.

“Formalizzare la partnership con HBO e Max segna una pietra miliare nel nostro viaggio insieme, abbracciando un fenomeno culturale che fonde una narrazione eccezionale con l'amore universale per i viaggi”, ha affermato Marc Speichert, vicepresidente esecutivo e direttore commerciale del Four Seasons. “Per gli appassionati di cultura pop e per i viaggiatori di tendenza, The White Lotus è la perfetta ispirazione di viaggio. Dopo aver mostrato la bellezza di Maui e la proprietà mozzafiato di Taormina, siamo entusiasti di celebrare Koh Samui nella terza stagione di questo amato show”.

Anantara Mai Khao Phuket Villas – Phuket, Thailandia

La terza stagione di "The White Lotus" inoltre troverà una delle sue ambientazioni più iconiche in una cornice dal fascino unico: un'ex piantagione di cocco trasformata in un resort esclusivo, composto interamente da ville private. Situato lungo la costa nord-occidentale di Phuket, l'Anantara Mai Khao offre un'atmosfera intima e raffinata, dove ogni dettaglio è studiato per garantire il massimo del comfort e della privacy.

Le ville, incastonate tra le palme e affacciate su una suggestiva laguna blu, vantano piscine private e terrazze solarium, mentre la piscina principale, che si estende fino alla spiaggia, invita gli ospiti a rilassarsi tra letti galleggianti e cocktail serviti nell'elegante infinity bar.

Questo rifugio paradisiaco è anche il luogo perfetto per immergersi in esperienze sensoriali uniche: dallo yoga all’alba ai trattamenti benessere rigeneranti, fino a cene esclusive nel ristorante sospeso tra gli alberi, avvolti in un'atmosfera da fiaba. Per gli amanti dell’avventura, il resort organizza escursioni mozzafiato, tra cui una visita alla celebre isola di James Bond, con una gita in canoa tra le foreste di mangrovie della Baia di Phang Nga. Un viaggio che lascerà il segno nei ricordi di chiunque lo viva.