Outfit di lusso anche in alta quota

Anche quest’anno, seppur con notevole ritardo a causa dei cambiamenti climatici, la neve sta iniziando a coprire le vette più alte dando il via libera agli amanti degli sport invernali di inaugurare le piste fresche al mattino e gustare una bevanda calda in totale relax durante le pause. Ma, come ben sappiamo, la moda non va mai in vacanza anzi, lascia il segno anche sulle vette più alte, proprio come ha fatto Emilio Pucci.

Nel lontano 1947, quando lo stilista decise di intraprendere l'attività di istruttore di sci al Sestriere, ha realizzato per sé e per la sua fidanzata una tuta da sci intera - la prima nel suo genere - ed è in quell’occasione che la fotografa statunitense Toni Frissell ha catturato Pucci in uno scatto. Da quel momento le discese si sono trasformate in salite e quello scatto è approdato direttamente sul fashion magazine Harper's Bazaar del mese di dicembre, allora sotto la guida di Diana Vreeland, segnando il grande inizio per lo stilista.

Dior (Dior Sasha Marro)

Oggi la tuta one piece è un must-have per la settimana bianca o per le vacanze più lunghe e abbinandola a simpatiche muffole, calde sciarpe, grossi cappelli foderati e doposci di tendenza, andare sulla neve non è mai stato così cool. Raggruppando anche gli accessori e l’abbigliamento tecnico, abbiamo raccolto in una gallery le proposte del lusso per degli outfit a prova di freddo, ma anche a prova di stile.