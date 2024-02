La sostenibilità è al centro della nuova edizione di TheOneMilano

Nell'arduo cammino verso una moda più sostenibile, la parola d'ordine è «durabilità». Gli espositori di TheOneMilano convergono così su due filoni di proposte moda che celebrano capi in grado di resistere al trascorrere del tempo, con un occhio di riguardo per il taglio, la manifattura, i materiali e la qualità delle collezioni, piuttosto che alla fugace aderenza a specifici trend.

Il salone, in scena presso Fiera Milano Rho dal 18 al 21 febbraio, in concomitanza con Micam, Mipel, Milano Fashion & Jewels e Lineapelle, si concentra quindi sull'outerwear, presentando due grandi storie di moda. La prima racconta un'eleganza sussurrata, quel quiet luxury tanto chiacchierato che sposa il concetto del "less is more", eliminando ogni traccia di decorativismo ed esagerazione. Cappotti dal taglio impeccabile, tessuti tradizionali rubati al guardaroba maschile reinterpretati nella versione femminile, shearling candidi legati a pannelli rettangolari strutturati, pellicce che aggiungono tocchi di calore e intimità, il tutto trasmette una storia di raffinatezza senza tempo.

La seconda storia introduce invece la tendenza gorpcore, caratterizzata da piumini e giacche costruite come felpe, shearling e pellicce dal chiaro look sportivo. Pragmatismo, utilità e funzionalità sono le parole chiave di questa proposta, ispirata agli sport invernali come lo sci, il ciclismo e l’arrampicata. Un outerwear che però non è destinato solo alle piste, ma anche alla vita quotidiana in città - come insegnano le celebrities - con colori vivaci e sportivi pensati per affrontare la nebbia e le giornate corte, portando un tocco di natura anche in ufficio.

Oltre alle presentazioni delle collezioni (saranno oltre 100 i brand presenti), TheOneMilano si arricchisce con spazi di comunicazione, come «Il Ring», cuore pulsante della manifestazione. Un punto di incontro per il pubblico, nonché area di sintesi delle proposte degli espositori e luogo di passaggio obbligato. Si aggiunge poi l’area dedicata all'upcycling e al restyling, entrambi a evidenziare il valore della pelliccia come materiale sostenibile che consente di creare soluzioni nuove da capi vecchi, dimostrando che la moda può essere sia atemporale che eco-friendly.

Ad accompagnare l’evento, anche la fiera digitale Always On Show - www.alwaysonshow.com - che prolunga la sua presenza per 365 giorni all'anno, offrendo un'esperienza sempre accessibile.