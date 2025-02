Saturday Night Live compie 50 anni

Saturday Night Live ha celebrato il suo 50º anniversario con uno speciale evento trasmesso in diretta dalla storica sede dello Studio 8H al Rockefeller Center di New York. La serata ha visto la partecipazione di numerose celebrità, tra cui attuali ed ex membri del cast, nonché ospiti illustri che hanno contribuito al successo dello show nel corso dei decenni.

Lo storico evento è stata inaugurato da Steve Martin, veterano presentatore dello SNL, che ha intrattenuto il pubblico con un monologo ricco di ironia sull'invecchiamento e sulla storia del programma. Durante il suo intervento, Martin è stato affiancato da John Mulaney e Martin Short, creando momenti di grande comicità. Un episodio particolarmente esilarante ha visto Short, nei panni del «Steve Martin canadese», essere portato via da attori travestiti da agenti dell'ICE, suscitando l'ilarità generale.

Nel corso della serata, il red carpet è stato animato da figure di spicco come Tina Fey, Paul Rudd, Amy Poehler, Kate McKinnon, Kristen Wiig, Chevy Chase, Jimmy Fallon ed Eddie Murphy che hanno condiviso aneddoti e ricordi legati alla loro esperienza nello show, evidenziando l'impatto significativo che SNL ha avuto sulle loro carriere.

Sin dalla sua prima messa in onda l'11 ottobre 1975, ideato da Lorne Michaels, Saturday Night Live è diventato un pilastro della cultura pop americana, noto per la sua satira pungente e per aver lanciato le carriere di numerosi comici e attori. Tra i talenti emersi dallo show si annoverano Bill Murray, John Belushi, Dan Aykroyd, Ben Stiller, Chris Rock, Bill Hader, Adam Sandler, Amy Poehler e Will Ferrell. Artisti che hanno contribuito a definire la comicità contemporanea e hanno lasciato un'impronta indelebile nel mondo dello spettacolo.

La serata commemorativa ha incluso una serie di sketch inediti, esibizioni musicali e tributi ai momenti più iconici dello show. Un'occasione unica per celebrare mezzo secolo di risate e satira che hanno influenzato generazioni di spettatori e artisti.