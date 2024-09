Haider Ackermann è il nuovo direttore creativo di Tom Ford

La prima, attesissima, nomina è arrivata. Sarà Haider Ackermann a rivestire il ruolo di direttore creativo di Tom Ford, dopo l’uscita di scena di Peter Hawkings lo scorso anno.

Una carriera che dura da oltre due decenni, trascorsi a lavorare per il suo marchio eponimo e collaborando con alcuni dei più grandi nomi della moda, da Berluti a Jean Paul Gaultier, Haider Ackermann era stato in passato nominato da Karl Lagerfeld come suo possibile erede.

«È con immenso orgoglio che cercherò di onorare l'eredità di Tom Ford, un uomo che ho sempre ammirato e per il quale nutro il massimo rispetto» ha dichiarato lo stilista, nella nota ufficiale condivisa anche su Instagram. «Sono impaziente di vedere ciò che mi attende».

Lo stesso Tom Ford ha commentato la notizia, dichiarando: «Sono da tempo un grande fan del lavoro di Haider. Trovo che siano ineguagliabili le sue collezioni donna ed uomo. Il suo taglio sartoriale è incredibile e senza dubbio moderno. Sono sicuro che sarò il primo ad applaudirlo allo show di marzo».

Nel suo nuovo ruolo di direttore creativo, Haider Ackermann seguirà abbigliamento maschile, femminile, accessori e occhiali del brand, acquistato lo scorso anno da The Estée Lauder Companies Inc.